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Как узнать, когда планируется капитальный ремонт конкретного дома в Минске?

06 марта 2018 13:55
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Новости Беларуси. В программе «Большой город» генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Виталий Смирнов рассказал, где можно получить информацию о планирующемся капитальном ремонте дома.

Виталий Смирнов, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
В интернете на сайтах администрации районов размещена вся информация по капитальному ремонту. Там указаны объемы финансирования предполагаемого объекта. Там указаны сроки – начало и окончание работ. Сегодня можно на сайт администрации района, на сайте minsk.gov.by посмотреть информацию, когда планируется проводить капитальный ремонт дома.

Тепловая модернизация и капремонт домов в Минске: «Большой город»

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Виталий Смирнов

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