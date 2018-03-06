Как узнать, когда планируется капитальный ремонт конкретного дома в Минске?

Новости Беларуси. В программе «Большой город» генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Виталий Смирнов рассказал, где можно получить информацию о планирующемся капитальном ремонте дома.

Виталий Смирнов, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

В интернете на сайтах администрации районов размещена вся информация по капитальному ремонту. Там указаны объемы финансирования предполагаемого объекта. Там указаны сроки – начало и окончание работ. Сегодня можно на сайт администрации района, на сайте minsk.gov.by посмотреть информацию, когда планируется проводить капитальный ремонт дома.