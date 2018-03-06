Женщины, работающие в сфере СМИ, принимали цветы и подарки в преддверии 8 марта

Новости Беларуси. В Минске в канун 8 марта прошла встреча тех, чьими глазами смотрят на мир тысячи читателей и зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цветы и подарки принимали женщины, которые руководят редакциями журналов, информационных агентств и телеканалов. Зачастую именно они расставляют акценты и формируют вкусы у потребителей печатного и эфирного слова.
Павел Лёгкий, заместитель министра информации Беларуси:
У женщин, как мне кажется, несколько более ответственный подход к делу, это очень важно. Они очень внимательны к каким-то мелочам и деталям, которые мы, мужчины, зачастую упускаем. Поэтому нередко так случается, что женщины-руководители достигают даже больших успехов в журналистском ремесле.
6 марта участницы встречи принимали поздравления и, шутя, говорили, что мужчин в их коллективах все же не хватает. Подсчитано, что в Беларуси почти треть руководителей региональных телеканалов – женщины.