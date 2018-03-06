Прямой эфир

Женщины, работающие в сфере СМИ, принимали цветы и подарки в преддверии 8 марта

06 марта 2018 13:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске в канун 8 марта прошла встреча тех, чьими глазами смотрят на мир тысячи читателей и зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Цветы и подарки принимали женщины, которые руководят редакциями журналов, информационных агентств и телеканалов. Зачастую именно они расставляют акценты и формируют вкусы у потребителей печатного и эфирного слова.

Женщины, работающие в сфере СМИ, принимали цветы и подарки в преддверии 8 марта-1

Женщины, работающие в сфере СМИ, принимали цветы и подарки в преддверии 8 марта-3

Павел Лёгкий, заместитель министра информации Беларуси:
У женщин, как мне кажется, несколько более ответственный подход к делу, это очень важно. Они очень внимательны к каким-то мелочам и деталям, которые мы, мужчины, зачастую упускаем. Поэтому нередко так случается, что женщины-руководители достигают даже больших успехов в журналистском ремесле.

6 марта участницы встречи принимали поздравления и, шутя, говорили, что мужчин в их коллективах все же не хватает. Подсчитано, что в Беларуси почти треть руководителей региональных телеканалов – женщины.

Женщины, работающие в сфере СМИ, принимали цветы и подарки в преддверии 8 марта-6

# общество # 8 Марта # Фотофакт # Павел Легкий

Другие новости рубрики

Все новости
«Важно, чтобы волосы распущенные не попадали на погоны»: как женщины работают в МЧС
06 марта 2018 12:55

«Важно, чтобы волосы распущенные не попадали на погоны»: как женщины работают в МЧС

«Приведи мне квартиру в порядок»: минчанка решила, что долг 800 рублей ей простят за уборку
06 марта 2018 12:54

«Приведи мне квартиру в порядок»: минчанка решила, что долг 800 рублей ей простят за уборку

«Позволяет создать комфортную среду обитания для человека». Что должен знать и уметь ландшафтный дизайнер
06 марта 2018 09:40

«Позволяет создать комфортную среду обитания для человека». Что должен знать и уметь ландшафтный дизайнер