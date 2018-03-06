Женщины, работающие в сфере СМИ, принимали цветы и подарки в преддверии 8 марта

Новости Беларуси. В Минске в канун 8 марта прошла встреча тех, чьими глазами смотрят на мир тысячи читателей и зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цветы и подарки принимали женщины, которые руководят редакциями журналов, информационных агентств и телеканалов. Зачастую именно они расставляют акценты и формируют вкусы у потребителей печатного и эфирного слова.