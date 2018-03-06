«Мы видим, что 33 года – это оптимальный срок»: когда дому нужен капитальный ремонт?

Новости Беларуси. В программе «Большой город» генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Виталий Смирнов рассказал, какого возраста должен быть дом, чтобы им капитально занялись строительно-ремонтные организации.

Виталий Смирнов, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Мы проводим весенний и осенний осмотр каждого жилого дома. Составляется, в соответствии с приказом министерства, акт, в котором прописывается состояние всех конструкций: фундамент, стены, процент износа того или иного инженерного оборудования.

Если более 60% износа, необходимо незамедлительно приступать к капитальному ремонту.

В нормативных документах возраст дома должен быть не менее 25 лет. Но сегодня те материалы, которые появляются у нас на рынках, могут прослужить долго. Например, пластиковая канализация – 100 лет службы, и с ней ничего не случится. Хотя, чугунная изначально рассчитывалась на 60 лет эксплуатации. Срок службы систем отопления ПВХ в разы преувеличивается. Мы видим, что 33 года – это оптимальный срок. И во многих нормативных документах уже вносится, что должно быть не менее 33 лет. Это еще не норма, но, я полагаю, в ближайшее время будет внедрено.