Решили утеплить стены квартиры: сколько стоит и куда обращаться?

Новости Беларуси. Решили утеплить стены своего дома, квартиры и установить «термошубу»: насколько это дорого и куда обращаться, рассказал в программе «Большой город» генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Виталий Смирнов.

Виталий Смирнов, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Мы это делаем, наверное, от безысходности. Вообще, это не приветствуется, в первую очередь нашими архитекторами. Когда мы видим на доме такие отдельные пятна, когда один жилец взял и утеплил, не совсем это эстетичный вид. И фрагменты утепления фасада зданий мы делали, когда уже другого выхода нет. В принципе, если качественно работает система отопления, вентиляция, то отдельно взятая квартира в доме промерзать не должна. Возможно, была не качественно выполнена работа при строительстве здания. Как правило, эти работы проводятся в текущем ремонте. Но бывали у нас случаи, когда жилец обращается сам.

Для этого необходимо обращаться к заказчику и определить, действительно ли такая необходимость есть.

Далее нанимается проектная организация, по конкурсу выбирается, которая также изучает технические возможности выполнения работ. Она должна посчитать, какой утеплитель оптимальный, вид, толщина, способ утепления. После этого разрабатывается проект, согласовывается в обязательном порядке, с архитектором обсудить цвет. И после этого заключается договор. Средняя цена – 65 рублей на метр квадратный общей жилой площади.