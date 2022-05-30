«Погода вообще безразлична». Линейка в «Зубрёнке» открыла сезон летних лагерей в Беларуси

Новости Беларуси. Летняя оздоровительная кампания стартовала в Беларуси. 30 мая символические ключи в лето за городом вручили школьникам на линейке в «Зубренке». Сюда на первую смену приехали около тысячи ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках общенациональной акции «Мечты рождаются – мечты сбываются!» детям и подросткам из разных уголков страны презентовали пять развлекательных и познавательных проектов. В некоторых из них маленькие зубрята смогли поучаствовать с представителями Минобразования и не только. Например, с Центризбиркомом ребята побывали в «Клубе будущих избирателей», а уроки истории обсуждали с Белорусским обществом «Знание». Вместе с союзом молодежи определили, что самые беспроигрышные инвестиции – в молодежь.

Валерия Минченко, участница волонтерского отряда «Крылья»:

Волонтерам есть всегда чем заняться, неважно, на улице это или в помещении, погода вообще не пугает. Если есть хорошее настроение, есть хороший отряд, погода вообще безразлична.

Александр Цай, заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Приоритетным направлением будет обеспечение оздоровлением детей-инвалидов и детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Порядка 4 300 детей-инвалидов будут оздоровлены в период детской летней оздоровительной кампании и более 10 тысяч детей-сирот. Акценты будут сделаны, как в предыдущие годы, на максимальный охват загородным оздоровлением детей, где достигается наибольшая оздоровительная эффективность.