Вычисляют, какого родственника нужно сыграть. Какие схемы есть у телефонных мошенников?

Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

У нас в студии гостья, мы не будем называть ее имя по вашей же просьбе. Расскажите, как вы оказались жертвой людей, которые забрали у вас деньги?

Потерпевшая от телефонных мошенников:

Зазвенел звонок телефонный, подняла трубку. Спрашивают: «Голос знакомый?» Я говорю, что нет. Говорю: «Как сестра, но голос не ее». Тогда говорят, что сестра, только попала в аварию. «Я иду к врачу на прием, отдаю трубочку адвокату милиции». Там уже начались вопросы, что сестра попала в аварию, трудная авария, сестру признали виноватой. Большую сумму денег надо платить ей, а нет – тюрьма грозит. И уже этот адвокат дает бумагу, пишите заявление, чтобы не судить. Кирилл Казаков:

Сколько денег у вас забрали эти товарищи? Потерпевшая от телефонных мошенников:

Не буду говорить.

Кирилл Казаков:

Хорошо. Это значительная сумма, правильно? Потерпевшая от телефонных мошенников:

Да. Кирилл Казаков:

Все действия, когда приходят и начинают говорить, что вам нужны деньги для того, чтобы откупиться. Этот путь же неверный, по-другому же поступать надо. Алена Сырова, СТВ:

Как вообще в той ситуации, которую пытаются продать человеку, все происходит в реальности?

Денис Шаман, заместитель начальника управления Следственного комитета Беларуси по г.Минску:

Нужно четко понимать, что такое ДТП, как проводится проверка в этой ситуации. Я понимаю, что гражданским лицам где-то сложно представить, но мы прекрасно понимаем, что никакой моральный вред, как и материальный, не высчитывается на месте. Его невозможно сразу определить. Для этого должна быть проведена проверка либо доследственным, либо следственным путями. Есть срок расследования, есть срок проведения проверки. Это все на местах не решается. Кирилл Казаков:

Сумма – 50 тысяч рублей. Практически всегда она идентична. Можно же понимать, что эти деньги невозможно насчитать за тот час, который условно произошел после ДТП. Денис Шаман:

Есть такие ситуации, когда просят на срочную операцию. Какая срочная платная операция?