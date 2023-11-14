Талай отреагировал на коррупционное дело – почему одни помогают и отдают всё, а другие воруют?

Григорий Азаренок, СТВ: Две темы на большом совещании поднял Президент. Когда в такой международной обстановке, когда от каждого требуется по возможностям помочь Родине, государству и когда вы отдаете все – и фонд, и свои личные силы, и участие – для помощи Родине, для помощи детям, а кто-то в это время даже в рядах казалось бы уважаемых людей берет себе на карман, хочет нажиться, стяжать все больше и больше. И хочется спросить: сколько тебе еще надо, зачем тебе эти нули, в банки засовывать эти тысячи, миллионы долларов? Вам не обидно в такой ситуации?

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:

Конечно же, обидно. Прежде всего за этих людей, потому что однажды мы все предстанем перед Господом Богом. Это 100 %, так устроена жизнь. Я умирал, я знаю это не понаслышке, меня теряли на операционном столе. Так что стыд и срам! Ведь богатый – это не тот, у которого этого много очень, у которого ломятся эти карманы, а тот, кому достаточно, тот, который живет по правде и справедливости. И в связи с этим и мне где-то было обидно. Вот сколько этот проект длится! Вот хоть бы одна эта богатая скотина приехала бы в фонд или ко мне вышли бы на связь и сказали бы: Алексей, у вас такой мощный проект, может какую-то копейку фонду предоставить, чтобы закрывать какие-то вопросы? Есть такие люди, но зачастую они хотят остаться анонимными, они не говорят, не пиарятся, никуда не лезут. Почему так? Обращаюсь к людям, у которых есть немножечко больше, чем им необходимо.

Видите, что сегодня в мире происходит. Эти дети, которые страдают на Донбассе. Мы хотели бы привезти их как можно больше, но и наши ресурсы где-то ограничены, по бриллиантам Беларусь не ходит, но тем не менее мы стараемся. И Александр Григорьевич выделяет ресурсы, и люди простые перечисляют копейки. Но чтобы крупные донаты, какой-то предприниматель знаковый, чтобы до него дошло: может, и я на что-то сгожусь, может и я здесь помогу. Я не знаю, почему так, как люди зашоренными живут сегодня. Такая беда происходит, это же наш народ, давайте все вместе проявлять свои самые добрые и душевные качества. И у вас есть возможность сегодня. Неизвестно, что дальше будет. Мы всячески стараемся защитить мир, жизнь на планете Земля. Но есть дегенераты, которые, не дай бог, зажмут где-то эту кнопку, отдадут эти преступные приказы и так далее, и все может вспыхнуть. Сейчас успейте сделать добрые дела. Может быть, благодаря этому позитивному вмешательству нас, людей, мы сможем убрать эти негативные сценарии, которые все еще где-то маячат на горизонте. Люди, берегите друг друга, любите друг друга. Если есть что-то лишнее, отдайте! На том свете карманов нет!

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