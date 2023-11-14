Что такое реестр нерегулярных перевозчиков и как он будет работать – рассказал Анатолий Сивак

На рынке автомобильных пассажирских перевозок нужны единые, жесткие и понятные правила – об этом заявил Президент на совещании, где обсуждалась данная тема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На рынке автомобильных пассажирских перевозок нужны единые, жесткие и понятные правила – об этом заявил Президент на совещании, где обсуждалась данная тема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проработав проблему, правительство подготовило проект указа, согласно которому в стране будет создан реестр нерегулярных перевозчиков. Притом в него будут включены не только они, но и их транспортные средства, что значительно повысит степень ответственности и облегчит контроль.
Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
Не только компания какая-то будет включаться в этот реестр, а потом мы ее исключим и деятельность будет не узаконена. Но и используемые автобусы в стране. То есть если тоже на этом автобусе, который эксплуатировался и были правонарушения, то это не даст возможности перерегистрироваться компании и под другой вывеской снова заниматься противоправной деятельностью.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То есть тебе разрешили перевозить людей такси и маршрутками, в реестре ты – иди вози. Если тебя там нет и не дай бог ты занимаешься этими перевозками. К Кубракову [Иван Кубраков, министр внутренних дел – прим. ред.] и Тертелю [Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности – прим. ред.] – там места у нас еще есть. Жесточайшим образом надо пресекать это, чтобы понимали.
Глава государства глобально проект поддержал, но поручил в кратчайшие сроки доработать его и передать на согласование. Президент категорически против затягивания сроков, даже с учетом того, что нужно будет принять ряд нормативных актов и дать время перевозчикам перестроиться.
Анатолий Сивак:
Прошло общение с основными игроками и есть понимание основных игроков, если говорить, допустим, о Yandex. Здесь, я думаю, не должно быть у нас проблем, потому что такие же нормы и в российском законодательстве. А это, насколько я понимаю, российская компания. И со второго полугодия следующего года указ должен заработать.
Отдельное поручение по итогам этого совещания – губернаторам, во власти которых на местах разобраться с нехваткой или нерациональным использованием имеющихся транспортных маршрутов на селе, в городе, агрогородках. Хоть и жалуются на это в основном сенаторам и главе Соврепа во время приема граждан, но мы же помним о том самом перераспределении полномочий, за которое проголосовали на референдуме? Здесь, как и с сегодняшним проектом указа: мало его принять и создать систему, важно – неукоснительно исполнять. Только тогда все будет работать.
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