Что такое реестр нерегулярных перевозчиков и как он будет работать – рассказал Анатолий Сивак

На рынке автомобильных пассажирских перевозок нужны единые, жесткие и понятные правила – об этом заявил Президент на совещании, где обсуждалась данная тема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проработав проблему, правительство подготовило проект указа, согласно которому в стране будет создан реестр нерегулярных перевозчиков. Притом в него будут включены не только они, но и их транспортные средства, что значительно повысит степень ответственности и облегчит контроль.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Не только компания какая-то будет включаться в этот реестр, а потом мы ее исключим и деятельность будет не узаконена. Но и используемые автобусы в стране. То есть если тоже на этом автобусе, который эксплуатировался и были правонарушения, то это не даст возможности перерегистрироваться компании и под другой вывеской снова заниматься противоправной деятельностью.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То есть тебе разрешили перевозить людей такси и маршрутками, в реестре ты – иди вози. Если тебя там нет и не дай бог ты занимаешься этими перевозками. К Кубракову [Иван Кубраков, министр внутренних дел – прим. ред.] и Тертелю [Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности – прим. ред.] – там места у нас еще есть. Жесточайшим образом надо пресекать это, чтобы понимали. Глава государства глобально проект поддержал, но поручил в кратчайшие сроки доработать его и передать на согласование. Президент категорически против затягивания сроков, даже с учетом того, что нужно будет принять ряд нормативных актов и дать время перевозчикам перестроиться.