Клишевич: мы работаем с нашими людьми и живём их проблемами – в этом смысл белорусской политики

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У нас нет такой, слава богу, системы. В том числе и парламентская работа, как она установлена, к примеру, в тех же США: когда олигархи захватили власть. Когда ни одного человека, действительно человека труда, завоевавшего авторитет на предприятии, в организации, в любой – IT, завод, что бы то ни было другое. Попасть в парламент этим людям в Америке этим людям невозможно. У нас, мы знаем, опять же, это люди простые. Поэтому и политика такова, что она опирается на запросы людей. Понятно, может быть, наша в целом задача – лампочки вкручивать. Но если надо – и лампочки вкрутим, если надо – и лавочки возле подъезда поставим, и ямочный ремонт организуем, поможем местным органам власти сделать во дворах. В этом и есть, наверное, смысл белорусской политики и работы белорусских парламентариев. Мы не отрываемся от земли, мы работаем со своими людьми и живем проблемами. Работаем на основе проблем наших людей.

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