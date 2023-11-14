«Теперь пусть обижаются сами на себя!» Лукашенко о пассажирских автоперевозках

На рынке автомобильных пассажирских перевозок нужны единые, жесткие и понятные правила – об этом заявил Президент на совещании, где обсуждалась данная тема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Безопасность ухудшается – Президенту доложили о проблемах в отрасли пассажирских перевозок.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Деятельность по перевозке пассажиров в нерегулярном сообщении не лицензируется. И в связи необходимо отметить, что в 2017 году Декрет № 7 – государство пошло на то, чтобы либерализировать этот рынок, и этим Декретом было принято решение: не давать лицензию на нерегулярные перевозки, хотя такие лицензии на такси до 17-го года были. Но государство пошло навстречу. Но бизнес это понял обратно – вседозволенность – и началось нарушение законодательства. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нарушение, не платить налоги и прочее, и тому подобное. Теперь пусть обижаются сами на себя.

Не сказать, что доброту приняли за слабость, скорее доверие за индульгенцию на обман и наживу. И надо сказать, государство очень долго смотрело на это сквозь пальцы, недосчитываясь приличных сумм налоговых поступлений. Речь о десятках миллионов рублей. И это в последней диктатуре Европы. В то время как в первой демократии мира за уклонение от уплаты налогов предусмотрено пожизненное. Лукашенко: в Америке пожизненное заключение можно получить за неуплату налогов. А мы чего телепаемся?

Александр Лукашенко:

Отсюда недобросовестная конкуренция с легальными перевозчиками, что сказывается на работе всей отрасли автомобильных перевозок. То есть возят без систем, крадут, воруют, не платят налоги. Конечно, какие автобусы и прочее могут с ними конкурировать? Это неравные условия! Мы что, этого не видим?

Добавим к этому и тот факт, что белорусы из удобства и отсутствия альтернативы пользуются популярными сервисами для заказа перевозок. Через приложение в смартфоне это куда быстрее и удобнее сделать, чем по старинке по звонку. Но есть и обратная сторона медали, которую мы тоже должны учитывать