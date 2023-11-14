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Шевцов: если мы не остановим конфликт на Ближнем Востоке, он может стать предвестником Третьей мировой

14 ноября 2023 18:40
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим исторические параллели между сегодняшним днем и прошлым. В гостях генеральный секретарь Белорусского Красного Креста, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов, общественный деятель, директор благотворительного фонда Алексей Талай.

Шевцов: если мы не остановим конфликт на Ближнем Востоке, он может стать предвестником Третьей мировой-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Дмитрий Евгеньевич, в связи с международной обстановкой хотел спросить то, что происходит в Газе. А вот врачебное мировое сообщество, интеллектуальное сообщество. Мы видим какие-то заявления, публикации? Есть понимание того, что недопустимо все, что нынче происходит? А особенно пролонгация этой войны, особенно эскалирующий характер. Звучат голоса международных организаций?

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
Конечно, здравомыслящие люди, здравомыслящие организации высказываются за прекращение того, что творится сейчас на Ближнем Востоке. Мы все прекрасно понимаем, что эта эскалация на ровном месте, когда идет убийство тысяч мирных граждан с одной стороны, с другой стороны. Когда мы видим, что тысячи детей уже погибли. Когда мы видим то неимоверное количество, больше, наверное, ста врачей погибло, которые оказывали помощь госпиталям. Это то, что мы сейчас знаем. Представителей ООН какое количество погибло. Корреспондентов какое количество погибло. Это вообще просто ужас. И мы все прекрасно понимаем, что если эта ситуация получит хронизацию процесса, не будет приостановлено ближайшее время, то это может служить предвестником Третьей мировой войны. Мы, адекватные люди, это прекрасно понимаем. Этот конфликт нужно как можно быстрее прекратить. Это очень важно. Любые конфликты должны быть прекращены.

Григорий Азаренок:
Беларусь всегда выступает за мирное урегулирование конфликтов. Какой бы и где бы он ни был: в Украине, на Ближнем Востоке.

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# Международная политика # Григорий Азарёнок # Дмитрий Шевцов # Фотофакт

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