Азарёнок и Рачиловский прокомментировали видео Дудинского о якобы прочитанной книге «Каласы пад сярпом тваім»

Григорий Азарёнок, СТВ:

Хмельницкий, ёпрст! Это гениально! Сидит в роговых очочках. Модный, весь из себя интеллигентик. Ни одна тварь из вас не читала «Каласы пад сярпом тваім». Я читал. Расскажу. И про странного шляхтича, который церкви рушил, и про все остальное. Все там это есть и все это прекрасно знаем. А из вас ни одна тварь не читала. Но встали грудью на защиту и трясет книжечкой. Весь из себя такой модный. Хмельницкий!

Мы то понимаем, почему он так сказал. Наша Нива [признана экстремистским ресурсом на территории Республики Беларусь – прим. ред.] написала статью про то, что там один из героев это Калиновский и Шевченко. Но они все, что они знают про эти Каласы – это артыкул экстремистской нашей гниды. Всё! И будут нам что-то рассказывать про быдло. Про то, что мы тут необразованные. Уроды вы. Позорные, жалкие уроды! Вот взять двумя томами... У него в одном, и вот по хребтине надавать этому козлу. И второй сидит, и даже ресничка ни одна не дернулась. По поводу того, что Хмельницкий.

Напомню, что никакого Хмельницкого, ни одного упоминания в этом романе нет. Богдан Хмельницкий – это персонаж другой исторической эпохи, времен Алексея Михайловича, царя. Который на Переяславской раде попросился под руку царя московского православного. Причем тут 19 век, причем тут Короткевич. А вось почитать Владимира Семеновича «Званы Віцебска»... Про то, как «душехвата Иосафата» мои предки витебляне утопили в Двине за то, что он мучил православный народ, приказывал выкапывать, бросать собакам. Вот это вон они почитать не хотят? А стихи его про Ленина? Никто не хочет почитать? У меня дома собрание сочинений стоит. Почти все прочитанное. А «Чазенію» про шляхту, никто не хочет почитать? Мерзавцы! Тупицы! Шариковы и швондеры! А что, я не помню, как ваша лидерка на книге стояла ногами? Дрянь! И вот они будут нам что-то рассказывать. Вот эти вот низы, вот эта вот самая копоть. Копоть, плесень! Как вам?



Никита Рачиловский, председатель Молодёжного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Григорий, Вы все правильно сказали. Мне даже дополнить нечего. Но то, что очевидно, что эти два гомика ничего не читали и максимально не разбираются. Бедный хлопец, пока книгу держал, у него сухожилия переломались. Она такая тяжелая в сравнении с физическими возможностями. Ну, пацанам надо что-то обсуждать, надо повестку делать. Если проанализировать наши экстремистские каналы, то они цепляются за каждую плесень, за каждую плиточку, которая перпендикулярно глазу стоит, и пытаются артыкул набросать по-быстрому. То есть повестки нет. Понятно, докопались. А Вадим Францевич [Гигин – прим. ред.] озвучил, что по его инициативе как раз таки это произведение убирают из школьной программы.



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