В Борисове открыли новое здание Загородного отдела милиции

Новости Беларуси. Три новоселья за два месяца. В Борисове улучшают условия службы правоохранителей. Так, в обновленное помещение переехали сотрудники Загородного отдела милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оборудовали его по последнему слову техники. Позаботились не только о комфорте сотрудников, но и посетителей. Их, например, будет немало в отделе по гражданству и миграции. Также здесь разместятся подразделения инспекции по делам несовершеннолетних, разрешительной системы, уголовно-исполнительной инспекции. Всего сотрудники Загородного отдела обслуживают более 30 тысяч человек, проживающих в Борисовском районе.

Александр Астрейко, начальник управления внутренних дел Минского облисполкома:

Процесс выполнения поручения главы государства и министра внутренних дел о создании комфортабельных и удобных условий нашему населению конкретно на городе Борисове и на Борисовском районе активно проявляется. Понятно, что не только город Борисов. Такие же подразделения, такие же технические ремонты и оснащение иными средствами коммуникации, автомобильным транспортом проходят на территории всей Минской области.