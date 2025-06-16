Тайны древнейшего замка! В Заславле начались масштабные археологические раскопки

История сквозь века. На территории древнего Заславского замка начались масштабные археологические раскопки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 1970 годах был обнаружен загадочный подземный ход, который вел за пределы замка. Однако работы тогда были приостановлены. Сейчас ученые надеются все-таки пролить свет на все загадки прошлого и подготовить уникальный памятник к реставрации и музеефикации. Что же скрывает подземный ход, найденный более полувека назад? Материал Эллы Маркевич.

Лопата в руках Арсения Новика сегодня не просто предмет труда, а буквально ключ к историческому прошлому. Для молодого волонтера эти раскопки – первый опыт археологических исследований.

Арсений Новик, волонтер:

Есть какая-то мотивация копать, стараться, работать, чтобы увидеть, что будет в итоге, чтобы через лет 5 прийти сюда со своей семьей, родителями, родными, девушкой и знать, что мы принимали участие в раскопках, восстанавливали историю Заславля. Хочу, чтобы в мою страну приезжали туристы посмотреть, что у нас богатая история, богатая культура. Арсений – часть большой команды, которая исследует браму Заславского замка второй половины XVI века, через которую столетия назад въезжали княжеские дружины и купеческие караваны.

Элла Маркевич, корреспондент:

Главная задача, которая стоит сейчас перед археологами, волонтерами, студентами и просто неравнодушными местными жителями, которые участвуют в раскопках, – расчистить западную часть сооружения и исследовать так называемый подземный ход, который находится именно за этой стеной.

Еще в 1970-х годах его обнаружил известный белорусский археолог Георгий Штыхов. В отчетах последних исследований было указано: одна из стен подземного хода повреждена. И ремонтировать ее не стали. Частично откопали таинственный объект и замерили: ширина составляет примерно 80 сантиметров, а высота – около 1 метра 20 сантиметров. Дальнейшие работы были приостановлены. Какое же назначение имел этот ход? Сейчас это предстоит узнать команде археологов.

Иван Спирин, старший научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси:

Условно – «подземный ход». Какое назначение, еще нам предстоит выяснить. Может быть, какая-то дренажная система, может, какого-то комбинированного назначения, и как какой-то лаз тайный. Посмотреть, куда он идет, где он заканчивается. Потому что мы знаем, его тогда не раскопали до конца. Там была закрытая решетка с одной стороны, со второй стороны плохо сохранился.