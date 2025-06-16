Тайны древнейшего замка! В Заславле начались масштабные археологические раскопки
История сквозь века. На территории древнего Заславского замка начались масштабные археологические раскопки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 1970 годах был обнаружен загадочный подземный ход, который вел за пределы замка. Однако работы тогда были приостановлены. Сейчас ученые надеются все-таки пролить свет на все загадки прошлого и подготовить уникальный памятник к реставрации и музеефикации.
Что же скрывает подземный ход, найденный более полувека назад? Материал Эллы Маркевич.
Лопата в руках Арсения Новика сегодня не просто предмет труда, а буквально ключ к историческому прошлому. Для молодого волонтера эти раскопки – первый опыт археологических исследований.
Арсений Новик, волонтер:
Есть какая-то мотивация копать, стараться, работать, чтобы увидеть, что будет в итоге, чтобы через лет 5 прийти сюда со своей семьей, родителями, родными, девушкой и знать, что мы принимали участие в раскопках, восстанавливали историю Заславля. Хочу, чтобы в мою страну приезжали туристы посмотреть, что у нас богатая история, богатая культура.
Арсений – часть большой команды, которая исследует браму Заславского замка второй половины XVI века, через которую столетия назад въезжали княжеские дружины и купеческие караваны.
Элла Маркевич, корреспондент:
Главная задача, которая стоит сейчас перед археологами, волонтерами, студентами и просто неравнодушными местными жителями, которые участвуют в раскопках, – расчистить западную часть сооружения и исследовать так называемый подземный ход, который находится именно за этой стеной.
Еще в 1970-х годах его обнаружил известный белорусский археолог Георгий Штыхов. В отчетах последних исследований было указано: одна из стен подземного хода повреждена. И ремонтировать ее не стали. Частично откопали таинственный объект и замерили: ширина составляет примерно 80 сантиметров, а высота – около 1 метра 20 сантиметров. Дальнейшие работы были приостановлены. Какое же назначение имел этот ход? Сейчас это предстоит узнать команде археологов.
Иван Спирин, старший научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси:
Условно – «подземный ход». Какое назначение, еще нам предстоит выяснить. Может быть, какая-то дренажная система, может, какого-то комбинированного назначения, и как какой-то лаз тайный. Посмотреть, куда он идет, где он заканчивается. Потому что мы знаем, его тогда не раскопали до конца. Там была закрытая решетка с одной стороны, со второй стороны плохо сохранился.
Однако ясно одно: этот подземный ход – уникальный объект на территории Беларуси и, возможно, единственный, который станет доступным для посещения. Сейчас здесь ежедневно трудятся около 10 человек. Раскопки продлятся как минимум до конца июня, однако сроки могут измениться в зависимости от погодных условий и характера выполняемых работ.
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