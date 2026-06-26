От импортозамещения – к опережающим технологиям! Как проходит ХIII Форум регионов в «БелЭкспо»?

От импортозамещения – к опережающим технологиям: на ХIII Форуме регионов представлены конкретные инвестпроекты и новые производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эффективное сотрудничество регионов во многом определяет динамику развития в экономической сфере. Уверенность в этом высказала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова в ходе проводимой вместе с председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко встречи с руководителями местных органов власти нашей страны и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России. Приветствуя участников, Наталья Кочанова отметила уникальный статус этой дискуссионной площадки.

Алеся Иванова, корреспондент:

Атмосфера сегодня в выставочном центре «БелЭкспо» по-настоящему рабочая и динамичная. В центре внимания – конкретные инвестпроекты, которые позволят усилить экономическую интеграцию в рамках Союзного государства. Работать максимально оперативно позволяет обширная договорно-правовая база. Сегодня это 89 межправительственных соглашений с 80 регионами России и 450 договоров. Интеграция продолжает прирастать новыми партнерами. До начала и непосредственно на площадках нынешнего Форума уже подписано свыше 320 документов о сотрудничестве между белорусскими и российскими регионами. Сфера взаимных интересов обширная – от промышленности и образования до культуры и туризма.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

В рамках сегодняшних мероприятий подписаны контракты на поставку нашей продукции на 650 миллионов. Я думаю эта сумма не окончательна, потому что идут процессы, работают наши предприятия, работают наши руководители. Я думаю, что мы до миллиарда рублей Российской Федерации дотянем, заключение договоров для поставки нашей продукции.

Виталий Хоценко, губернатор Омской области России:

По туризму мы также стараемся и событийный туризм развивать в двух направлениях. Нам, конечно, не хватает прямого авиасообщения. На пленарном заседании мы об этом будем говорить, в том числе предлагать механизмы, как можно было бы запустить прямое авиасообщение, сделать так, чтобы авиация полетела и всем было выгодно, и турист омский, сибирский, уральский летел Беларусь, и наоборот граждане Беларуси могли для себя открывать большую Россию. Экономический потенциал регионов Беларуси и России как нельзя лучше отражает выставка-ярмарка, которая развернулась на территории «БелЭкспо». В экспозиции участвуют все области Беларуси и город Минск, а также крупнейшие отраслевые холдинги, например, МАЗ, МТЗ, «Беллегпром», «Интеграл». Российскую сторону представляют предприятия из Владимирской, Калининградской, Пензенской, Псковской, Тульской областей и Краснодарского края. Со стендами ознакомились и официальные делегации.