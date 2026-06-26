Заместитель главы Администрации Президента провел прием граждан в Городке

Чтобы озвучить свои проблемы, люди пересекли буквально всю страну. В списке тем – от земельных споров и ЖКХ до поддержки частных инициатив.

Чаще всего в Городке сегодня звучал земельный вопрос: от выделения участков в глухих, пустеющих деревнях до выкупа недвижимости для предпринимательской деятельности. Например, житель Миорского района Сергей Тюленев приехал на прием с личной драмой. Мужчина уже 20 лет горит идеей развивать агротуризм. Но местные власти упорно отказываются включать выбранные им наделы в список свободных участков.

Сергей Тюленев, житель деревни Наволока:

Это вообще для меня очень удачный формат. Я к этому формату шел с 42 обращениями через портал «Обращения.Бел» и дошел до приема заместителя главы Администрации Президента. Это очень важно для людей. Понимать, что это не тупик еще. То есть можно двигаться дальше. И я думаю, что любой вопрос можно будет в частном порядке как-то решить. И основываясь на этих решениях, будет двигаться и законодательная база в правильном направлении. То есть в пользу людей.

Эффективность такого формата общения очевидна. Ответы на многие вопросы люди получили прямо на месте. Вместе с тем ряд обращений требует дополнительной проработки и останется на личном контроле до полного разрешения.