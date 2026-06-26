Заместитель главы Администрации Президента провел прием граждан в Городке
Решать системные проблемы на местах через прямой, порой непростой диалог. Заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Матусевич провел выездной прием граждан в Городке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы озвучить свои проблемы, люди пересекли буквально всю страну. В списке тем – от земельных споров и ЖКХ до поддержки частных инициатив.
Чаще всего в Городке сегодня звучал земельный вопрос: от выделения участков в глухих, пустеющих деревнях до выкупа недвижимости для предпринимательской деятельности. Например, житель Миорского района Сергей Тюленев приехал на прием с личной драмой. Мужчина уже 20 лет горит идеей развивать агротуризм. Но местные власти упорно отказываются включать выбранные им наделы в список свободных участков.
Сергей Тюленев, житель деревни Наволока:
Это вообще для меня очень удачный формат. Я к этому формату шел с 42 обращениями через портал «Обращения.Бел» и дошел до приема заместителя главы Администрации Президента. Это очень важно для людей. Понимать, что это не тупик еще. То есть можно двигаться дальше. И я думаю, что любой вопрос можно будет в частном порядке как-то решить. И основываясь на этих решениях, будет двигаться и законодательная база в правильном направлении. То есть в пользу людей.
Эффективность такого формата общения очевидна. Ответы на многие вопросы люди получили прямо на месте. Вместе с тем ряд обращений требует дополнительной проработки и останется на личном контроле до полного разрешения.
Дмитрий Матусевич, заместитель Главы Администрации Президента Беларуси:
Есть вопросы, которые, честно говоря, могли бы быть решены на уровне местных властей. И мы, как Администрация Президента, этими вопросами будем заниматься и дальше, почему такие вопросы не решаются на местах.
Кроме того, в ходе рабочей поездки в Городокский район Дмитрий Матусевич ознакомился с ситуацией в местном агропромышленном комплексе. Заместитель главы Администрации Президента заслушал доклады о темпах заготовки кормов и готовности к предстоящей уборочной кампании. В завершение подчеркнул высокий уровень организации – силы распределены, кадровый состав укомплектован, а виды на будущий урожай оцениваются как хорошие.
Сергеенко с рабочей поездкой посетил Поставский район.