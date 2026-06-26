Лукашенко обратился с приветственным словом к участникам XIII Форума регионов Беларуси и России

В крупнейшем выставочном комплексе страны «БелЭкспо» проходит пленарное заседание. Рассмотреть потенциал одной шестой части суши, объединить усилия, совместно решить любые задачи – сверхмиссия Форума регионов. А еще именно такой формат сотрудничества ближе к самым обыденным, но таким важным вопросам. Именно по ним в обществе оценивают эффективность интеграции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В этом году Форум принимают у себя Минск и Минская область. Это сердце Беларуси, где сосредоточен индустриальный, научный и культурный потенциал страны. Они формируют около половины национального ВВП. Именно здесь расположены ключевые промышленные и сельскохозяйственные предприятия, продукция которых известна во всем мире и широко востребована, в том числе на рынке Российской Федерации. Среди них БЕЛАЗ, МАЗ, МТЗ, «Интеграл», «Планар», агрокомбинат «Дзержинский» и многие другие.

Тема XIII Форума, посвященная экономическому взаимодействию регионов, как фактор устойчивого развития, весьма актуальна. Я не раз подчеркивал, что самое главное для нас экономика. От уровня ее развития, укрепления промышленного, аграрного потенциала зависят благополучие граждан, безопасность, суверенитет наших стран. Именно регионы формируют ту материальную основу, которая делает Союзное государство жизнеспособным и устойчивым к внешним вызовам.

В условиях мировой нестабильности, открытой милитаризации у границ Союзного государства Форум регионов теперь не просто площадка для поиска обоюдных экономических интересов, но это еще и один из инструментов демонстрации нашей геополитической сплоченности.