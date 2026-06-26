Украина и Россия обменялись военнопленными в Беларуси – о чем еще договорились стороны?

Беларусь вновь доказывает статус абсолютно надежной площадки для мирного диалога. На южных рубежах Беларуси реализован комплекс гуманитарных мероприятий. Сегодня, 26 июня, на территории Гомельской области, на пограничном пункте пропуска «Новая Гута», состоялся очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной. Домой, к своим семьям, возвращаются военнослужащие по формуле «160 на 160», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская сторона не просто предоставила защищенный коридор для проведения сложнейших переговоров, но и оперативно обеспечила освобожденных бойцов всем необходимым – от первой медицинской помощи до психологической поддержки и связи с родными. Все детали закрытой гуманитарной операции – в репортаже Анны Корольчук.

Российский Ил-76 приземлился на белорусской земле около 10:00. На посадочной полосе прибывших украинцев уже ожидали автобусы и дежурные бригады медиков, готовые оперативно оказать необходимую помощь, в том числе психологическую. Кирилл Юзенков, фельдшер бригады скорой помощи:

Мы не занимаем никакую сторону. Наша самая главная задача, чтобы пациент доехал из точки А в точку Б в полностью хорошем состоянии, чтобы это состояние было стабильное. Мы готовы оказать всю необходимую помощь, которая требуется от нас.

Наша страна подошла к миссии с характерным гостеприимством и заботой – людей сразу обеспечили горячим питанием и сухими пайками. В сопровождении ГАИ колонна направилась к границе. Сами военнослужащие до последнего не знали, что скоро окажутся дома – первыми эмоциями стали шок и слезы счастья. Бывшие пленные искренне благодарили белорусскую сторону за прием, человечность и безопасность. Каждый из них признавался: держаться в неволе помогала только мысль о семье.

– Я могу вам просто показать, что мне помогало выжить все эти годы. Когда письма начинаются так: «Привет, папа», либо «Привет, мой муж», или «Привет, папа, у меня все хорошо». – Меня ждет семья дома, трое детей. Сын родился в 2022 году, 13 января. Я обещал дочери, что вернусь. Надеюсь, сдержал обещание.

– Первым делом хочется наверстать упущенное время, которое было утрачено за это время. – Хочу сказать большое спасибо белорусской стороне за теплый прием, за то, что накормили и встретили.