Куда вкладывать деньги – рассказал исполнительный директор банка

Андрей Лозейко, исполнительный директор банка:

Есть консервативные и неконсервативные способы хранения денежных средств. Под консервативными мы понимаем, например, те классические вклады и депозиты, которые привычны для нашего населения. Пришли, разместили деньги на какой-то срок, по истечению этого срока получили проценты. Также есть еще такой достаточно современный вид хранения денежных средств – это обезличенные металлические счета. Это когда население приходит, условно покупает, например, золотой слиток, на руки его не получает, но его сумма фиксируется в эквиваленте золота. Растет цена золота, растет, соответственно, доход клиента.

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