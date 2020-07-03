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СТВ провёл праздничный телемарафон «В фарватере Независимости» на теплоходе. Показываем, как это было

03 июля 2020 19:45
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Новости Беларуси. В этот День Независимости наш телеканал в буквальном смысле вплыл. Качал волны эфира теплоход, который на рассвете стал съемочной площадкой праздничного телемарафона «В фарватере Независимости», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СТВ провёл праздничный телемарафон «В фарватере Независимости» на теплоходе. Показываем, как это было-1

Попутчиками телекруиза были гости, которые, согласно пригласительным билетам, заняли места в программе. Самые яркие моменты – на бис!

СТВ провёл праздничный телемарафон «В фарватере Независимости» на теплоходе. Показываем, как это было-4

От капитана-гармониста до того, кто буквально в этом году дополнил демографическую статистику белорусов! Философии, судьбы, удивительные истории и сюрпризы.

СТВ провёл праздничный телемарафон «В фарватере Независимости» на теплоходе. Показываем, как это было-7

Анастасия, у меня есть для вас одно ответственное и торжественное поручение. Насколько я знаю, вы с мужем поставили перед собой амбициозную цель покорить семь высочайших вершин вулканов в мире.
– Да, семь высочайших вулканов континентов.
– Четыре вершины вы уже покорили.

СТВ провёл праздничный телемарафон «В фарватере Независимости» на теплоходе. Показываем, как это было-10

– Все верно, да.
– И на каждый из них вы водружали государственный флаг Беларуси.
– Да.
– Вот, собственно, и поручение – водрузить на нашем корабле вот этот государственный флаг Беларуси.

СТВ провёл праздничный телемарафон «В фарватере Независимости» на теплоходе. Показываем, как это было-13

– Спасибо, с удовольствием.

СТВ провёл праздничный телемарафон «В фарватере Независимости» на теплоходе. Показываем, как это было-16

– С Днем Независимости, страна!
– С Днем Независимости, Беларусь!

СТВ провёл праздничный телемарафон «В фарватере Независимости» на теплоходе. Показываем, как это было-19

Якорь поднят, гудок «отходим» дан, режиссерская хлопушка выбивает старт-такт. На гостевой палубе словно по расписанию телерейса сменяются гости. Не селебрити – простые белорусы. Те, кто в жизни опираются на инстинктивный постулат «действуй и будь!» самим собой. Именно такие люди – главное богатство независимой страны. 

СТВ провёл праздничный телемарафон «В фарватере Независимости» на теплоходе. Показываем, как это было-22

Семья Лапко вместе с двумя детьми покоряет горные вершины – это в свободное от работы время. Кстати, еще один мир, который захлестнул маму – учение. Разработка медицинского сорбента, который позволяет удалить избыток антител из крови, еще шесть лет назад произвел фурор в международном сообществе и стал трамплином в ее карьере. Эстафету научных изобретений подхватила и коллега Анастасии Анна Барейко. Молодость и амбициозность – беспроигрышный микс.

СТВ провёл праздничный телемарафон «В фарватере Независимости» на теплоходе. Показываем, как это было-25

Все ученые хотят взять Нобелевскую премию, нет такого, который не хотел бы.

СТВ провёл праздничный телемарафон «В фарватере Независимости» на теплоходе. Показываем, как это было-28

Человек за бортом.

СТВ провёл праздничный телемарафон «В фарватере Независимости» на теплоходе. Показываем, как это было-31

Мы не разминулись и с золотой надеждой белорусского спорта Дмитрием Третьяковым.

СТВ провёл праздничный телемарафон «В фарватере Независимости» на теплоходе. Показываем, как это было-34

У нас выходных нет. Тренер говорит, что тренироваться нужно всегда, даже если камни с неба падают.

СТВ провёл праздничный телемарафон «В фарватере Независимости» на теплоходе. Показываем, как это было-37

Вас на берег выпускают хоть иногда или нет?
Пускают, но это в качестве тренировки – бегаем, прыгаем.

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СТВ провёл праздничный телемарафон «В фарватере Независимости» на теплоходе. Показываем, как это было-40

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СТВ провёл праздничный телемарафон «В фарватере Независимости» на теплоходе. Показываем, как это было-43

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СТВ провёл праздничный телемарафон «В фарватере Независимости» на теплоходе. Показываем, как это было-46

Все происходило так, что мне самому захотелось ее кушать. Она ползла в дождливую погоду, я взял, интуитивно захотелось съесть.

СТВ провёл праздничный телемарафон «В фарватере Независимости» на теплоходе. Показываем, как это было-49

– А где взяли, на улице где-то?
Да. Мы приехали мама с папой купили домик в деревне мы в гости к ним приехали. Она это делала, улитка ползла, и ее интуитивно захотелось кушать.

СТВ провёл праздничный телемарафон «В фарватере Независимости» на теплоходе. Показываем, как это было-52

Если кто-то приходит почти по-французски, то следующий пассажир праздничного телемарафона ушел по-вилейски.

СТВ провёл праздничный телемарафон «В фарватере Независимости» на теплоходе. Показываем, как это было-55

Эх, был да уплыл.

СТВ провёл праздничный телемарафон «В фарватере Независимости» на теплоходе. Показываем, как это было-58

Егора Ровду местные прозвали спасателем Малибу. Атлетический лук не только благодаря профессии он начальник лучшей в области спасстанции Вилейки и ярый поклонник бодибилдинга (в спортзачетке даже есть медаль чемпионата мира). На ЗОЖ подсадил и супругу, с которой теперь вместе и на соревнования, и на ТВ.

СТВ провёл праздничный телемарафон «В фарватере Независимости» на теплоходе. Показываем, как это было-61

С выпускного бала к нам на корабль заглянули и люди в погонах. Кстати, лейтенантские звездочки правоохранители получили буквально намедни. Какая она истинная душа брони общества?

СТВ провёл праздничный телемарафон «В фарватере Независимости» на теплоходе. Показываем, как это было-64

Первый рубеж в милиции, то есть который ближе всего к людям, который решает их какие-то повседневные проблемы.

Теплоход едва не дал крен. Это, конечно, позитивная образность, но на палубе стало тесно, когда на нее зашел дружный семейный десант – династия работников МАЗа. Три поколения и четвертое подрастающее.

СТВ провёл праздничный телемарафон «В фарватере Независимости» на теплоходе. Показываем, как это было-67

Прабабушки, бабушки, мы, родители, мама с папой, да.
– И самый главный человек.

СТВ провёл праздничный телемарафон «В фарватере Независимости» на теплоходе. Показываем, как это было-70

– Да, самый главный.
– Мы все работаем на Минском автомобильном заводе, всю, наверное, свою жизнь. Общий стаж составляет 277 лет, вот если всех вместе нас сложить. Мы здесь нашли свои семьи.

СТВ провёл праздничный телемарафон «В фарватере Независимости» на теплоходе. Показываем, как это было-73

– То есть вы все познакомились на работе?
– Да.
– У вас у всех служебные романы?

СТВ провёл праздничный телемарафон «В фарватере Независимости» на теплоходе. Показываем, как это было-76

– Нууу...

СТВ провёл праздничный телемарафон «В фарватере Независимости» на теплоходе. Показываем, как это было-79

Рецепты успешного сельхозпроизводства и сладкой жизни. Искренние признания и скромные ремарки на вопрос об очевидных достижениях. Трехчасовое телешоу кануло в праздничный водоворот, а вот послевкусие осталось.

Как правило, используете продукты чьего производства? Что у вас в приоритете?

СТВ провёл праздничный телемарафон «В фарватере Независимости» на теплоходе. Показываем, как это было-82

– Белорусского производства.

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# День Независимости # общество # Евгений Поболовец # Юлия Шпилевская # Фотофакт

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