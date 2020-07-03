СТВ провёл праздничный телемарафон «В фарватере Независимости» на теплоходе. Показываем, как это было

Новости Беларуси. В этот День Независимости наш телеканал в буквальном смысле вплыл. Качал волны эфира теплоход, который на рассвете стал съемочной площадкой праздничного телемарафона «В фарватере Независимости», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попутчиками телекруиза были гости, которые, согласно пригласительным билетам, заняли места в программе. Самые яркие моменты – на бис!

От капитана-гармониста до того, кто буквально в этом году дополнил демографическую статистику белорусов! Философии, судьбы, удивительные истории и сюрпризы.

– Анастасия, у меня есть для вас одно ответственное и торжественное поручение. Насколько я знаю, вы с мужем поставили перед собой амбициозную цель покорить семь высочайших вершин вулканов в мире.

– Да, семь высочайших вулканов континентов.

– Четыре вершины вы уже покорили.

– Все верно, да.

– И на каждый из них вы водружали государственный флаг Беларуси.

– Да.

– Вот, собственно, и поручение – водрузить на нашем корабле вот этот государственный флаг Беларуси.

– Спасибо, с удовольствием.

– С Днем Независимости, страна!

– С Днем Независимости, Беларусь!

Якорь поднят, гудок «отходим» дан, режиссерская хлопушка выбивает старт-такт. На гостевой палубе словно по расписанию телерейса сменяются гости. Не селебрити – простые белорусы. Те, кто в жизни опираются на инстинктивный постулат «действуй и будь!» самим собой. Именно такие люди – главное богатство независимой страны.

Семья Лапко вместе с двумя детьми покоряет горные вершины – это в свободное от работы время. Кстати, еще один мир, который захлестнул маму – учение. Разработка медицинского сорбента, который позволяет удалить избыток антител из крови, еще шесть лет назад произвел фурор в международном сообществе и стал трамплином в ее карьере. Эстафету научных изобретений подхватила и коллега Анастасии Анна Барейко. Молодость и амбициозность – беспроигрышный микс.

Все ученые хотят взять Нобелевскую премию, нет такого, который не хотел бы.

Человек за бортом.

Мы не разминулись и с золотой надеждой белорусского спорта Дмитрием Третьяковым.

У нас выходных нет. Тренер говорит, что тренироваться нужно всегда, даже если камни с неба падают.

От дрейфа к драйву. Вот уж действительно живой эфир. Ведущие прямо на палубе проходят сеанс муцино-омоложения.

В гостях – первые в стране фермеры, которые решили «обставить» улиточных гурманов Франции. Виктория и Владимир сменили комфорт столицы на пастораль села и продвигают заморские деликатесы по-белорусски.

– Все происходило так, что мне самому захотелось ее кушать. Она ползла в дождливую погоду, я взял, интуитивно захотелось съесть.

– А где взяли, на улице где-то?

– Да. Мы приехали – мама с папой купили домик в деревне – мы в гости к ним приехали. Она это делала, улитка ползла, и ее интуитивно захотелось кушать.

Если кто-то приходит почти по-французски, то следующий пассажир праздничного телемарафона ушел по-вилейски.

Эх, был да уплыл.

Егора Ровду местные прозвали спасателем Малибу. Атлетический лук не только благодаря профессии – он начальник лучшей в области спасстанции Вилейки и ярый поклонник бодибилдинга (в спортзачетке даже есть медаль чемпионата мира). На ЗОЖ подсадил и супругу, с которой теперь вместе и на соревнования, и на ТВ.

С выпускного бала к нам на корабль заглянули и люди в погонах. Кстати, лейтенантские звездочки правоохранители получили буквально намедни. Какая она – истинная душа брони общества?

Первый рубеж в милиции, то есть который ближе всего к людям, который решает их какие-то повседневные проблемы. Теплоход едва не дал крен. Это, конечно, позитивная образность, но на палубе стало тесно, когда на нее зашел дружный семейный десант – династия работников МАЗа. Три поколения и четвертое – подрастающее.

– Прабабушки, бабушки, мы, родители, мама с папой, да.

– И самый главный человек.

– Да, самый главный.

– Мы все работаем на Минском автомобильном заводе, всю, наверное, свою жизнь. Общий стаж составляет 277 лет, вот если всех вместе нас сложить. Мы здесь нашли свои семьи.

– То есть вы все познакомились на работе?

– Да.

– У вас у всех служебные романы?

– Нууу...