Креативный подарок на 8 Марта – самодельные игрушки. Узнали, как их делают

Она обучалась в российской школе Тедди. Там раскрыли волшебные приемы и сейчас все – от выкройки до гардероба – создает вручную. Винтаж – любимый мотив. С ним мастерица мысленно возвращается на чердак в детство и вспоминает каникулы у бабушки. В домашней мастерской все по полочкам и пахнет лавандой.

Трикотаж для свитерочков – батис для платьишек. Кружева и шелковые ленты – для шарма и характера. Авторские игрушки умиляют и создают светлую атмосферу. С ними веришь в чудеса.

Татьяна Семенова, мастер, дизайнер украшений:

Он специально наполняется опилками и металлическим гранулятом, чтобы имело живой вес. Он сшит из вискозы. Вискоза производится только в Италии и Франции, и в Германии. На производство одного такого медведя уходит неделя вместе с одеждой и образом. Потом еще неделю он у меня живет, я с ним хожу, ношу с собой. Самому хочется поиграть со своей же игрушкой. А потом уже можно выпускать в мир. Я всегда даю имена своим игрушкам. Они мои дети, но вот этот – мой личный талисман. Мой инстаграмный заяц – Багз Банни.

А заряжается леди-креатив не только в Pinterest, но и в бабушкином лесу, тропинки из детства, когда поход за грибами и ягодами наполняет кислородом.

Скоро зацветут подснежники, и вместе с ними придут новые идеи. Каждый сезон вдохновляет по-своему. Такие игрушки могут стать семейной реликвией. Очаровательные мордашки не только в домах белорусов, но завоевали сердца и на Кипре, в Израиле, Америке и Франции.