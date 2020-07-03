В 90-х рабочие грелись у костров в цехах, а сейчас нашу технику продают более чем в 80 стран. Почему происходящее в белавтопроме называют прорывом?

Новости Беларуси. Их называют потребителями лучших разработок белорусской науки, локомотивом экономики и брендами, по которым узнают страну на всех континентах. Каждый десятый трактор в мире – «Беларус», рассказали в проекте «Сделано».
Новости Беларуси. Их называют потребителями лучших разработок белорусской науки, локомотивом экономики и брендами, по которым узнают страну на всех континентах. Каждый десятый трактор в мире – «Беларус», рассказали в проекте «Сделано».
БелАЗы добывают алмазы на другом конце света и занимают почти треть мирового рынка. Электробусы, созданные в Минске, перевозят жителей европейских городов. А спецтехника «Амкодора» работает в десятке сфер народного хозяйства. Белорусские машины полностью закрывают свой рынок и продаются более чем в 80 стран.
Но так было не всегда. Позади – сложнейшие десятилетия, где нашлось место фактически реанимации отрасли.
Куды пойдуць тыя беспрацоўныя, калі ў нас спыняцца заводы? Ну, будзе беспрацоўе, куды дзявацца чалавеку?
1990-е. Рост инфляции, напоминающий катастрофу. Пустые магазинные полки, взлетевшие до небес цены, «парализованные» цеха машиностроительных гигантов – дух времени.
«Гомсельмаш». На заводе отключают свет, отопление. Рабочие согреваются у костров прямо в цехах. В такой ситуации многие. Заводы – градообразующие, и тысячи судеб – на каждом из них.
Александр Мышко, главный конструктор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:
МАЗ, как и большинство автопрома СССР, имел очень высокую степень кооперации. С развалом Союза были нарушены все эти кооперационные связи. Зарплаты были маленькие. Каждый в это бурное время искал себе место получше. Были попытки завода помогать своим работникам с помощью бартерных закупок и продовольственных товаров, и каких-то предметов одежды – куртки, сапоги...
Над проектом работали: Алеся Высоцкая, Мария Жукова, Максим Кураш, Юрий Берестов, Екатерина Лабусова, Анатолий Липецкий.