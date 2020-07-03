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  • В 90-х рабочие грелись у костров в цехах, а сейчас нашу технику продают более чем в 80 стран. Почему происходящее в белавтопроме называют прорывом?

В 90-х рабочие грелись у костров в цехах, а сейчас нашу технику продают более чем в 80 стран. Почему происходящее в белавтопроме называют прорывом?

03 июля 2020 19:18
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Новости Беларуси. Их называют потребителями лучших разработок белорусской науки, локомотивом экономики и брендами, по которым узнают страну на всех континентах. Каждый десятый трактор в мире – «Беларус», рассказали в проекте «Сделано».  

В 90-х рабочие грелись у костров в цехах, а сейчас нашу технику продают более чем в 80 стран. Почему происходящее в белавтопроме называют прорывом?-1

В 90-х рабочие грелись у костров в цехах, а сейчас нашу технику продают более чем в 80 стран. Почему происходящее в белавтопроме называют прорывом?-3

В 90-х рабочие грелись у костров в цехах, а сейчас нашу технику продают более чем в 80 стран. Почему происходящее в белавтопроме называют прорывом?-5

БелАЗы добывают алмазы на другом конце света и занимают почти треть мирового рынка. Электробусы, созданные в Минске, перевозят жителей европейских городов. А спецтехника «Амкодора» работает в десятке сфер народного хозяйства. Белорусские машины полностью закрывают свой рынок и продаются более чем в 80 стран. 

Но так было не всегда. Позади – сложнейшие десятилетия, где нашлось место фактически реанимации отрасли.   

В 90-х рабочие грелись у костров в цехах, а сейчас нашу технику продают более чем в 80 стран. Почему происходящее в белавтопроме называют прорывом?-8

В 90-х рабочие грелись у костров в цехах, а сейчас нашу технику продают более чем в 80 стран. Почему происходящее в белавтопроме называют прорывом?-10

Куды пойдуць тыя беспрацоўныя, калі ў нас спыняцца заводы? Ну, будзе беспрацоўе, куды дзявацца чалавеку?

В 90-х рабочие грелись у костров в цехах, а сейчас нашу технику продают более чем в 80 стран. Почему происходящее в белавтопроме называют прорывом?-13

В 90-х рабочие грелись у костров в цехах, а сейчас нашу технику продают более чем в 80 стран. Почему происходящее в белавтопроме называют прорывом?-15

В 90-х рабочие грелись у костров в цехах, а сейчас нашу технику продают более чем в 80 стран. Почему происходящее в белавтопроме называют прорывом?-17

1990-е. Рост инфляции, напоминающий катастрофу. Пустые магазинные полки, взлетевшие до небес цены, «парализованные» цеха машиностроительных гигантов – дух времени.  

«Гомсельмаш». На заводе отключают свет, отопление. Рабочие согреваются у костров прямо в цехах. В такой ситуации многие. Заводы – градообразующие, и тысячи судеб – на каждом из них.   

В 90-х рабочие грелись у костров в цехах, а сейчас нашу технику продают более чем в 80 стран. Почему происходящее в белавтопроме называют прорывом?-20

В 90-х рабочие грелись у костров в цехах, а сейчас нашу технику продают более чем в 80 стран. Почему происходящее в белавтопроме называют прорывом?-22

Александр Мышко, главный конструктор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»: 
МАЗ, как и большинство автопрома СССР, имел очень высокую степень кооперации. С развалом Союза были нарушены все эти кооперационные связи. Зарплаты были маленькие. Каждый в это бурное время искал себе место получше. Были попытки завода помогать своим работникам с помощью бартерных закупок и продовольственных товаров, и каких-то предметов одежды – куртки, сапоги...   

Над проектом работали: Алеся Высоцкая, Мария Жукова, Максим Кураш, Юрий Берестов, Екатерина Лабусова, Анатолий Липецкий.

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Мышко # Фотофакт

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