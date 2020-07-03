«Мой дорогой конь». Ветеран увидел отреставрированный мотоцикл, на котором проездил 60 лет

Новости Беларуси. Послевоенный Иж-49 удалось приобрести у его первого хозяина: ветеран войны ездил на этом мотоцикле, скопированном советскими инженерами с немецкого DKW, целых 60 лет.
Новости Беларуси. Послевоенный Иж-49 удалось приобрести у его первого хозяина: ветеран войны ездил на этом мотоцикле, скопированном советскими инженерами с немецкого DKW, целых 60 лет.
На первую реконструкцию пришёл дед-ветеран. Рассказываем про коллекционера старой техники в третьем поколении из Гомеля
После реставрации Владимир показал мотоцикл его первому владельцу.
Владимир Колот, руководитель военно-исторического объединения:
Ну, сначала у него не было слов. Я думал, что будут слезы, потому что он не верил.
Я сразу объяснил, что мы не перепродаем, мы реставрируем, эта техника будет здесь у нас в Гомеле. И просто его несколько слов было: «Мой дорогой конь».