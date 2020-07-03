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Обмолотить пуд зерна за секунду. Почему белорусские комбайны безопасны и выгодны в работе

03 июля 2020 18:44
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Новости Беларуси. К сельскохозяйственной технике у белорусского лидера особое отношение. Она напрямую связана с продовольственной безопасностью, рассказали в проекте «Сделано».  

Обмолотить пуд зерна за секунду. Почему белорусские комбайны безопасны и выгодны в работе-1

Президент поручает эксперимент: новинки отправить на поля хозяйств Гомельской области на весь агросезон. И посмотреть в сравнении.   

Обмолотить пуд зерна за секунду. Почему белорусские комбайны безопасны и выгодны в работе-4

Обмолотить пуд зерна за секунду. Почему белорусские комбайны безопасны и выгодны в работе-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Допустим, отдали им 8 комбайнов. Вот и испытания будут. У вас будет здесь, в Беларуси, одна площадка, в Татарстане, Казахстане или Украине, где вы захотите – вторая. Очень важно, когда ты у себя используешь.

Экономичность, мощность, надежность. Конструкторы учли многие факторы. Инновационная белорусская машина способна обмолотить пуд зерна за секунду.   

Обмолотить пуд зерна за секунду. Почему белорусские комбайны безопасны и выгодны в работе-9

Обмолотить пуд зерна за секунду. Почему белорусские комбайны безопасны и выгодны в работе-11

Александр Конопацкий, заместитель гендиректора ОАО «Гомсельмаш»:  
Научно-технический центр комбайностроения, а это более 600 высококлассных специалистов, инженеров-конструкторов, которые сегодня ежедневно плодотворно трудятся над созданием новых машин.  

Обмолотить пуд зерна за секунду. Почему белорусские комбайны безопасны и выгодны в работе-14

Обмолотить пуд зерна за секунду. Почему белорусские комбайны безопасны и выгодны в работе-16

Инженерам удалось доказать мировым экспертам в комбайностроении: газ на «Полесье» – это и безопасно, и выгодно. По сути, это самый мощный мотор в своем классе. Производительность – 12 килограммов в секунду.   

Обмолотить пуд зерна за секунду. Почему белорусские комбайны безопасны и выгодны в работе-19

Обмолотить пуд зерна за секунду. Почему белорусские комбайны безопасны и выгодны в работе-21

Сергей Кабишов, заместитель начальника управления НТУ Министерства промышленности Беларуси:  
Технические решения, которые были использованы «Гомсельмашем» при изготовлении этой машины, являются чисто белорусскими. Работа этого комбайна обходится дешевле, чем аналогичные машины, где установлен дизельный двигатель. С экологической точки зрения эта машина тоже обладает серьезными преимуществами. Естественно, эта техника будет востребована как в Беларуси, так и за рубежом.   

Обмолотить пуд зерна за секунду. Почему белорусские комбайны безопасны и выгодны в работе-24

Над проектом работали: Алеся Высоцкая, Мария Жукова, Максим Кураш, Юрий Берестов, Екатерина Лабусова, Анатолий Липецкий.   

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Александр Конопацкий # Сергей Кабишов # Фотофакт

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