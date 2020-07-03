Обмолотить пуд зерна за секунду. Почему белорусские комбайны безопасны и выгодны в работе

Новости Беларуси. К сельскохозяйственной технике у белорусского лидера особое отношение. Она напрямую связана с продовольственной безопасностью, рассказали в проекте «Сделано».

Президент поручает эксперимент: новинки отправить на поля хозяйств Гомельской области на весь агросезон. И посмотреть в сравнении.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Допустим, отдали им 8 комбайнов. Вот и испытания будут. У вас будет здесь, в Беларуси, одна площадка, в Татарстане, Казахстане или Украине, где вы захотите – вторая. Очень важно, когда ты у себя используешь. Экономичность, мощность, надежность. Конструкторы учли многие факторы. Инновационная белорусская машина способна обмолотить пуд зерна за секунду.

Александр Конопацкий, заместитель гендиректора ОАО «Гомсельмаш»:

Научно-технический центр комбайностроения, а это более 600 высококлассных специалистов, инженеров-конструкторов, которые сегодня ежедневно плодотворно трудятся над созданием новых машин.

Инженерам удалось доказать мировым экспертам в комбайностроении: газ на «Полесье» – это и безопасно, и выгодно. По сути, это самый мощный мотор в своем классе. Производительность – 12 килограммов в секунду.

Сергей Кабишов, заместитель начальника управления НТУ Министерства промышленности Беларуси:

Технические решения, которые были использованы «Гомсельмашем» при изготовлении этой машины, являются чисто белорусскими. Работа этого комбайна обходится дешевле, чем аналогичные машины, где установлен дизельный двигатель. С экологической точки зрения эта машина тоже обладает серьезными преимуществами. Естественно, эта техника будет востребована как в Беларуси, так и за рубежом.