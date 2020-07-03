«Мне интуитивно захотелось её скушать». Как белорусские фермеры решились выращивать улиток
О полезных и вкусных улитках мы рассказали во время праздничного телемарафона «В фарватере Независимости».
Белорусские фермеры готовы поспорить с французами в вопросе выращивания этих моллюсков.
Улитки омолаживают кожу?
Виктория Рабкова, фермер:
Улитка выделяет вещество муцин, которое обладает регенерирующими свойствами, заживляющими, разглаживающими морщинки. Увлажняет, питает нашу кожу. В общем, максимум, что девушки любят для лица. Мужчины тоже любят.
Владимир Рабков, фермер:
Когда у нас экскурсии проходят, я обязательно показываю дамам, как добыть муцин в природных условиях. Добываю – и в проблемные зоны втёр.
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Как к вам пришла идея заниматься улитками?
Владимир Рабков:
Идеи как таковой не было. Все происходило так, что мне самому хотелось ее кушать. Она ползла в дождливую погоду. Я взял, интуитивно захотелось съесть. Мама с папой купили домик в деревне, мы приехали. Она сделала улитку, и мне интуитивно захотелось ее скушать.
Виктория Рабкова:
Уже седьмой год мы выращиваем улиток. Наверное, мы уже все-все про них знаем.
Как готовить улитки?
Виктория Рабкова:
Достаточно длительный процесс приготовления – долго рассказывать. Лучше приехать к нам и попробовать. И мы уже все подробно расскажем. Разные сорта улиток есть.
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И чем они отличаются, кроме размеров и названий?
Виктория Рабкова:
Немножко отличаются вкусом и окрасом панциря. Часто спрашиваю, какие вкуснее. Но и те, и другие вкусные. Но небольшой оттенок вкуса есть. Ни на одно мясо не похож.
Как происходит выращивание улиток?
Владимир Рабков:
Начиная от икры, заканчивая крупной особью. У них самый главный враг – это прямые солнечные лучи. Создаем комфортные условия для них – тепло, влага. Я начал со ста килограмм улиток выращивать для себя. Все переросло в мини-ферму и дальше. Когда улитка отложила в землю икру – через 10-12 дней выход мальков начинается.
В зависимости от сорта, улитка готова к употреблению только через 1,5-3 года.