«Мне интуитивно захотелось её скушать». Как белорусские фермеры решились выращивать улиток

Виктория Рабкова, фермер: Улитка выделяет вещество муцин, которое обладает регенерирующими свойствами, заживляющими, разглаживающими морщинки. Увлажняет, питает нашу кожу. В общем, максимум, что девушки любят для лица. Мужчины тоже любят.

Белорусские фермеры готовы поспорить с французами в вопросе выращивания этих моллюсков.

О полезных и вкусных улитках мы рассказали во время праздничного телемарафона «В фарватере Независимости» .

Владимир Рабков, фермер:

Когда у нас экскурсии проходят, я обязательно показываю дамам, как добыть муцин в природных условиях. Добываю – и в проблемные зоны втёр.

Как выращивают белорусских улиток: чем кормят и зачем им режим голодания

Как к вам пришла идея заниматься улитками?

Владимир Рабков:

Идеи как таковой не было. Все происходило так, что мне самому хотелось ее кушать. Она ползла в дождливую погоду. Я взял, интуитивно захотелось съесть. Мама с папой купили домик в деревне, мы приехали. Она сделала улитку, и мне интуитивно захотелось ее скушать.

Виктория Рабкова:

Уже седьмой год мы выращиваем улиток. Наверное, мы уже все-все про них знаем.