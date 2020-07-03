«Солнце, лодка, красивый загар... Они думают, что я на отдыхе». Что самое сложное в работе спасателя на воде

Известно, что спасатели Вилейского водохранилища являются лучшими в Беларуси. За счет чего им это удается, мы выяснили во время праздничного телемарафона «В фарватере Независимости».
Егор Ровда, начальник спасательной станции на Вилейском водохранилище:
Просто делаем свою работу и по итогу года – набранные баллы… Из кожи вон не лезем.
За что начисляются баллы?
Егор Ровда:
И за спасение, и за выезды, и за агитацию среди населения, за соревнования областные и республиканские. За чистоту, порядок – за все! За малейшее нарушение сотрудника снимаются баллы. За поощрение сотрудников – добавляются баллы.