«Солнце, лодка, красивый загар... Они думают, что я на отдыхе». Что самое сложное в работе спасателя на воде

Известно, что спасатели Вилейского водохранилища являются лучшими в Беларуси. За счет чего им это удается, мы выяснили во время праздничного телемарафона «В фарватере Независимости».

Егор Ровда, начальник спасательной станции на Вилейском водохранилище:

Просто делаем свою работу и по итогу года – набранные баллы… Из кожи вон не лезем.

За что начисляются баллы?