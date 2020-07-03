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«Солнце, лодка, красивый загар... Они думают, что я на отдыхе». Что самое сложное в работе спасателя на воде

03 июля 2020 17:12
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Известно, что спасатели Вилейского водохранилища являются лучшими в Беларуси. За счет чего им это удается, мы выяснили во время праздничного телемарафона «В фарватере Независимости».

Егор Ровда, начальник спасательной станции на Вилейском водохранилище:
Просто делаем свою работу и по итогу года – набранные баллы… Из кожи вон не лезем.

За что начисляются баллы?

Егор Ровда:
И за спасение, и за выезды, и за агитацию среди населения, за соревнования областные и республиканские. За чистоту, порядок – за все! За малейшее нарушение сотрудника снимаются баллы. За поощрение сотрудников – добавляются баллы.

«Солнце, лодка, красивый загар... Они думают, что я на отдыхе». Что самое сложное в работе спасателя на воде-1

Что самое сложное в работе спасателя?

Егор Ровда:
Знаете, люди видят одну сторону моей работы – это солнце, лодка, красивый загар... Они думают, что я на отдыхе. А когда люди видят другую сторону медали, и когда это уже, не дай Бог, утопленник, и родственники, родители, близкие стоят на берегу. У людей траур, а тебе надо найти тело, достать и передать – это, наверное, самое тяжелое.

# Спасение # общество # Егор Ровда

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