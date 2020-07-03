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4 поколения и общий стаж 277 лет: как одна большая семья работает на Минском автомобильном заводе

03 июля 2020 17:09
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Крепкая семья – это источник силы любой страны. На палубе во время праздничного телемарафона «В фарватере Независимости» стало тесно.

4 поколения и общий стаж 277 лет: как одна большая семья работает на Минском автомобильном заводе-1

Ольга Сташонок:
У нас здесь 4 поколения: бабушка с дедушкой, прабабушки, родители и мама с папой, и самый главный человек!

4 поколения и общий стаж 277 лет: как одна большая семья работает на Минском автомобильном заводе-4

Мы все работаем на Минском автомобильном заводе. Общий стаж составляет 277 лет, если всех нас вместе сложить. Все здесь нашли свои семьи – на Минском автозаводе.

# Брак и семья # общество # Ольга Сташонок

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