Было очень приятно, когда стали ставить «классы». Как в белорусской глубинке ведут соцсети и рассказывают о жизни в родной деревне

Новости Беларуси. В соцсетях председатель сельисполкома и управделами Сидоровичского сельского исполнительного комитета ведут странички о жизни родной деревни. И популярность местных креативщиков растет прямо-таки в геометрической прогрессии.

Вот колосится поле, журчит криничка, сельские домики-близнецы. Места для съемок в родной деревне даже искать не нужно – вся красота рядом.

Елена Пшеничная, председатель Сидоровичского сельского исполнительного комитета:

Было очень приятно, когда стали ставить «классы», стали писать комментарии. Естественно, это вдохновило нас. Захотелось сделать еще больше. Теперь, когда песня уже одна отснята, сразу хочется приступить к чему-то новенькому. И люди очень приветствуют наши, местные песни. Даже лучше, чем те, которые давным-давно на слуху.

От идеи до первого эфира – один день, вещают из окна ДК. Эта радиоточка в деревне набрала бешеную популярность у жителей