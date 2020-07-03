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Было очень приятно, когда стали ставить «классы». Как в белорусской глубинке ведут соцсети и рассказывают о жизни в родной деревне

03 июля 2020 17:17
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Новости Беларуси. В соцсетях председатель сельисполкома и управделами Сидоровичского сельского исполнительного комитета ведут странички о жизни родной деревни. И популярность местных креативщиков растет прямо-таки в геометрической прогрессии.

Они живут в деревне и записывают песни и клипы на смартфон. Оцените творчество двух белорусок

Было очень приятно, когда стали ставить «классы». Как в белорусской глубинке ведут соцсети и рассказывают о жизни в родной деревне-1

Было очень приятно, когда стали ставить «классы». Как в белорусской глубинке ведут соцсети и рассказывают о жизни в родной деревне-3

Вот колосится поле, журчит криничка, сельские домики-близнецы. Места для съемок в родной деревне даже искать не нужно – вся красота рядом.  

Елена Пшеничная, председатель Сидоровичского сельского исполнительного комитета:
Было очень приятно, когда стали ставить «классы», стали писать комментарии. Естественно, это вдохновило нас. Захотелось сделать еще больше. Теперь, когда песня уже одна отснята, сразу хочется приступить к чему-то новенькому. И люди очень приветствуют наши, местные песни. Даже лучше, чем те, которые давным-давно на слуху.  

От идеи до первого эфира – один день, вещают из окна ДК. Эта радиоточка в деревне набрала бешеную популярность у жителей

Было очень приятно, когда стали ставить «классы». Как в белорусской глубинке ведут соцсети и рассказывают о жизни в родной деревне-6

Было очень приятно, когда стали ставить «классы». Как в белорусской глубинке ведут соцсети и рассказывают о жизни в родной деревне-8

В багаже у белорусок уже с десяток треков и два отснятых на мобильник клипа. Темы для новых синглов черпаются прямо из сельской жизни.  

# Год малой родины # общество # Ирина Недобоева # Ирина Куриленко # Елена Пшеничная # Фотофакт

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