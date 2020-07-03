Девушка-агроном о том, почему ей проще работать с мужчинами

Новости Беларуси. Агроном не топчет, агроном исследует. А молодой агроном – тем более.
Новости Беларуси. Агроном не топчет, агроном исследует. А молодой агроном – тем более.
С удовольствием общается с механизаторами Людмила. Ведущий агроном признается, что с мужчинами ей особенно комфортно работать: они и задание выслушают внимательно, и новшества поддержат.
«Уже не надо бегать, допустим, с меркой по полям». Молодой агроном о работе в поле
В АПК девушка, можно сказать, свой человек. Сама родом из сельской местности, потому землю чувствует. Еще с детства задавалась вопросом: как это, получить урожай.
Людмила Дубинович, ведущий агроном сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро»:
Рядышком там, в детстве моем, был прием зерна, и всегда думала: как это – вырастить его. Поначалу думала, что не пойму эту технологию, а потом поняла: это очень сложный момент. И все зависит только от нас: как посеешь, вырастишь, увидишь, что твое это зерно – это радует глаз, и хочется дальше работать. Необъяснимое такое чувство!