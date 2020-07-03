Девушка-агроном о том, почему ей проще работать с мужчинами

Новости Беларуси. Агроном не топчет, агроном исследует. А молодой агроном – тем более.

С удовольствием общается с механизаторами Людмила. Ведущий агроном признается, что с мужчинами ей особенно комфортно работать: они и задание выслушают внимательно, и новшества поддержат.

«Уже не надо бегать, допустим, с меркой по полям». Молодой агроном о работе в поле

В АПК девушка, можно сказать, свой человек. Сама родом из сельской местности, потому землю чувствует. Еще с детства задавалась вопросом: как это, получить урожай.