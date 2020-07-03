«Все учёные хотят взять Нобелевскую премию». Сотрудница НАН Беларуси рассказала, как определяет болезни растений

Анна Барейко, научный сотрудник Института микробиологии НАН Беларуси, победитель республиканского конкурса «100 идей для Беларуси»:

Растения тоже болеют, их тоже нужно чем-то лечить. Нужно определять, чем они болеют. Так вот, наша задача, задача нас как учёных, и меня в частности, определить с помощью современных методов – это полимеразная цепная реакция – чем же они болеют.

Анна Барейко:

У нас есть препараты, биологические – очень хорошие и полезные, – которые могут спасти эти вот растения. Мы, конечно, не перечим людям-специалистам, занимающимся выращиванием, мы просто рекомендуем что-то хорошее, чтобы помогать им выращивать.