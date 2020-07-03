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«Все учёные хотят взять Нобелевскую премию». Сотрудница НАН Беларуси рассказала, как определяет болезни растений

03 июля 2020 13:06
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Сотрудница Института микробиологии НАН Беларуси мечтает получить Нобелевскую премию и хочет помогать растениям.

Гость праздничного телемарафона «В фарватере Независимости» – Анна Барейко, научный сотрудник Института микробиологии НАН Беларуси, победитель республиканского конкурса «100 идей для Беларуси».

«Все учёные хотят взять Нобелевскую премию». Сотрудница НАН Беларуси рассказала, как определяет болезни растений-1

Анна Барейко, научный сотрудник Института микробиологии НАН Беларуси, победитель республиканского конкурса «100 идей для Беларуси»:
Растения тоже болеют, их тоже нужно чем-то лечить. Нужно определять, чем они болеют. Так вот, наша задача, задача нас как учёных, и меня в частности, определить с помощью современных методов – это полимеразная цепная реакция – чем же они болеют.

Анна Барейко:
У нас есть препараты, биологические – очень хорошие и полезные, – которые могут спасти эти вот растения. Мы, конечно, не перечим людям-специалистам, занимающимся выращиванием, мы просто рекомендуем что-то хорошее, чтобы помогать им выращивать.

Подробности беседы – в видеоматериале.

# День Независимости # Наука # Анна Барейко # Видеофакт

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