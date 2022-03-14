«Стратегия была выбрана очень правильно». Мнение юриста о важности изменений в Конституцию

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание. Как оно будет работать? Как долго Конституция не утратит актуальности? Нюансы новой правовой модели Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Петр, согласны ли вы с мнениями, которые прозвучали раньше? Конституция делает Беларусь более защищенной или устойчивой при этих геополитических ветрах? Кирилл Казаков, СТВ:

Или, как говорят наши оппоненты, мы вдруг резко выступили в роли агрессора?

Петр Петровский, политолог:

Скорее наши оппоненты выступают в роли агрессора, мы это видели и ранее 2020 года. Что касается того, что наша Конституция обеспечивает нашу безопасность. Я уже говорил про нормы Совбеза и ВНС, но главная норма – это то, что мы выбросили из Конституции этот рудимент, в котором и смысла с 1995 года не было, – стремление к нейтралитету. То есть союзнические, в том числе и военно-политические союзнические отношения с РФ в рамках ОДКБ, Союзного государства, то есть ядерный зонтик является сегодня базовым инструментом, который обеспечивает нашу глобальную безопасность. Посмотрите, НАТО за Украину никогда в жизни не вступится, потому что для них это серая зона. Сейчас настает тот период, когда мир разделяется на блоки. Если у нас имеются договоренности с соответствующими странами. Мы средняя еевропейская страна, и у нас есть огромный ядерный сверхдержава-союзник, и он обеспечивает, что по нам не будет нанесен удар. А я напомню, что уже в 1999-м году наши оппоненты кричали: «А давайте повторим как с Милошевичем, как с Белградом. А давайте, пусть нанесут по Беларуси удар». И что нас спасло тогда? Именно этот зонтик. И сейчас Конституция приведена в порядок наших международных обязательств и наших международных отношений. И это самое главное.

Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, заслуженный юрист Беларуси:

Я хацеў бы адзначыць, што адрознівае нашу Канстытуцыю ад іншых Канстытуцый. Перш за ўсе тое, што ў ей замацаваны дзве дзяржаўныя мовы. И как показывает практика, часто такого рода дискриминация в языковой сфере приводит к конфликту. Мы в этом убедились. Это первое.

Кирилл Казаков:

Это вполне себе либеральная европейская позиция. Алена Сырова:

Права выбара, на якой мове размаўляць. Григорий Василевич:

В нашей Конституции четыре языка было. В Швейцарии и сейчас четыре языка. В этом нет ничего плохого. Второе, на что можно обратить внимание с точки стабильности или нестабильности конституционного текста, – это то, что у нас власть решала вопросы стратегические, советуясь с народом. 1995 год – по языку. Относительно экономической интеграции с Россией – мы тоже определили. То есть не просто, когда уже паровоз разогнался, и потом в какой-то стране, известной вам, вдруг останавливают этот паровоз и говорят: «Мы не пойдем туда, мы пойдем в другую сторону». Кирилл Казаков:

2013 год в Украине показал, что это неправильно.