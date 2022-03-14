«Стратегия была выбрана очень правильно». Мнение юриста о важности изменений в Конституцию
Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание. Как оно будет работать? Как долго Конституция не утратит актуальности? Нюансы новой правовой модели Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Петр, согласны ли вы с мнениями, которые прозвучали раньше? Конституция делает Беларусь более защищенной или устойчивой при этих геополитических ветрах?
Кирилл Казаков, СТВ:
Или, как говорят наши оппоненты, мы вдруг резко выступили в роли агрессора?
Петр Петровский, политолог:
Скорее наши оппоненты выступают в роли агрессора, мы это видели и ранее 2020 года. Что касается того, что наша Конституция обеспечивает нашу безопасность. Я уже говорил про нормы Совбеза и ВНС, но главная норма – это то, что мы выбросили из Конституции этот рудимент, в котором и смысла с 1995 года не было, – стремление к нейтралитету. То есть союзнические, в том числе и военно-политические союзнические отношения с РФ в рамках ОДКБ, Союзного государства, то есть ядерный зонтик является сегодня базовым инструментом, который обеспечивает нашу глобальную безопасность. Посмотрите, НАТО за Украину никогда в жизни не вступится, потому что для них это серая зона. Сейчас настает тот период, когда мир разделяется на блоки. Если у нас имеются договоренности с соответствующими странами. Мы средняя еевропейская страна, и у нас есть огромный ядерный сверхдержава-союзник, и он обеспечивает, что по нам не будет нанесен удар. А я напомню, что уже в 1999-м году наши оппоненты кричали: «А давайте повторим как с Милошевичем, как с Белградом. А давайте, пусть нанесут по Беларуси удар». И что нас спасло тогда? Именно этот зонтик. И сейчас Конституция приведена в порядок наших международных обязательств и наших международных отношений. И это самое главное.
Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, заслуженный юрист Беларуси:
Я хацеў бы адзначыць, што адрознівае нашу Канстытуцыю ад іншых Канстытуцый. Перш за ўсе тое, што ў ей замацаваны дзве дзяржаўныя мовы. И как показывает практика, часто такого рода дискриминация в языковой сфере приводит к конфликту. Мы в этом убедились. Это первое.
Кирилл Казаков:
Это вполне себе либеральная европейская позиция.
Алена Сырова:
Права выбара, на якой мове размаўляць.
Григорий Василевич:
В нашей Конституции четыре языка было. В Швейцарии и сейчас четыре языка. В этом нет ничего плохого. Второе, на что можно обратить внимание с точки стабильности или нестабильности конституционного текста, – это то, что у нас власть решала вопросы стратегические, советуясь с народом. 1995 год – по языку. Относительно экономической интеграции с Россией – мы тоже определили. То есть не просто, когда уже паровоз разогнался, и потом в какой-то стране, известной вам, вдруг останавливают этот паровоз и говорят: «Мы не пойдем туда, мы пойдем в другую сторону».
Кирилл Казаков:
2013 год в Украине показал, что это неправильно.
Григорий Василевич:
И в данном случае стратегия была выбрана очень правильно и разумно. Это действительно важный был путь, мне кажется, решения проблемы. Что касается стабильности и нестабильности. Я не думаю, что мы должны сейчас педалировать эту тему, а когда поменяем Конституцию. Я в самом начале говорил о том, что давайте мы покажем преимущества этой системы, той системы, которая выстроена, я имею в виду представительные ветви власти, и люди должны уже на первых порах сразу почувствовать, что эта система работает ради них, ради их защиты. Тогда нам никто не важен, кто там что скажет. Да, мы здесь профессионалы, можем любую Конституцию подвергнуть критике и показать, есть там система сдержек или противовесов или нет. Есть во Франции эта система или в Германии. Кто там осуществляет руководство: исполнительная власть либо представительная власть? Так же на европейском континенте. Это уже вопросы вторичные.
И многие российские ученые говорят о том, что на нынешнем этапе важно разделение труда между тем, чтобы не было вторжения. Если судебная власть осуществляет эту власть. Но есть и факторы влияния: кадровая сфера, назначение судей. Если вопросы назначения судейского корпуса будет решать ВНС, то умаление демократии? Наоборот, расширение демократии. Президент поступился многими своими правами в пользу коллегиального органа. И поэтому мы сейчас модернизируем. В какой-то мере система власти, которая была выстроена в 1996 году, сейчас пересматривается, демократизируется все-таки. Поэтому эти изменения в лучшую сторону. И мы должны как раз консолидироваться, и Конституция решает эти вопросы консолидации. Конституция сама по себе не гарантирует нашу безопасность, Конституция – это действительно очень важный текст. Она фиксирует государственный суверенитет, безопасность, независимость – все это фиксируется. Но важно, как экономика будет работать, будет ли общество консолидировано. Мы можем видеть, когда разделение власти, когда двоевластие, тогда государство рушится.
Петр Петровский:
Коллегу дополню. Экономика. У нас Конституция очень социально ориентирована. Более того, определенные вещи, как земля, недра, полезные ископаемые, леса находятся в собственности государства. Мы видим, какие санкции сегодня ввели против России. И многие экономисты говорят, что благодаря тем реформам и той Конституции, которая у нас уже была с 1996 года, мы к этим санкциям готовы намного лучше, нежели Российская Федерация.
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