Сивец: за 2 года все законы, которые основаны на конституционно-правовых инновациях, будут проработаны и приняты

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание. Как оно будет работать? Как долго Конституция не утратит актуальности? Нюансы новой правовой модели Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Какое-то время нам придется этим заниматься. Как считаете, будет ли этот процесс плавным? Я имею в виду применение на практике, воплощение в жизнь этих прописанных норм.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
То есть переформатирование нашей правовой системы с учетом необходимости трансформации законодательных актов под инновации Конституции. Я правильно понимаю?
Алена Сырова:
Да.
Кирилл Казаков, СТВ:
Условно говоря, единый день голосования. Каким образом он появится? Какие-то накладки все-таки существуют.
Сергей Сивец:
Конечно. Мы же речь ведем и о законотворчестве, в том числе и правоприменительная практика вносит определенные коррективы. У меня нет никаких сомнений, что в течение двух лет, как определено Конституцией, все те законы, которые основаны на конституционно-правовых инновациях, будут надлежащим образом проработаны и приняты. А практика будет вносить свои коррективы. Никуда без этого. Невозможно спрогнозировать последствия принятия любого нормативно-правового акта, точно так же и в отношении тех законов, работа над которыми уже ведется. Но у нас парламент сейчас действует в рамках единой сессии, то есть мы достаточно оперативно сможем скорректировать в случае необходимости.
Кирилл Казаков:
В Совете Республики тоже изменения, правильно?
Сергей Сивец:
Конечно. Скорректируем в случае необходимости любой законодательный акт, если будем видеть, что он так или иначе где-то требует корректировок.
Алена Сырова:
Может, с учетом той ситуации, которая складывается вокруг, нужно как-то быстрее заняться вопросами ВНС и как-то скорее провести, собрать, созвать?
Сергей Сивец:
Определенные концептуальные штрихи, связанные с проектом закона о ВНС, уже видны. Есть еще ряд вопросов, которые замыкаются на то же гражданское общество и на соответствующий закон о гражданском обществе, коррелирующие друг с другом законодательные акты. Но я еще раз выражаю уверенность, что мы успешно с этим вопросом справимся.
Алена Сырова:
Как вы считаете, за год или за два вопросы с ВНС закроют?
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я считаю, первое. Этот вывод напрашивается даже из текущей дискуссии, текущего диалога о том, что мало всего лишь одобрить те предложения формализованные, которые были вынесены на всенародное голосование и явились результатом аналитической деятельности экспертов, общественного аудита тех предложений и тех правовых запросов, которые надо было решать. Но теперь новый и не менее важный этап: как правильно и эффективно притворить эти нормы для того, чтобы они дали результат. И поэтому сегодня говорить о том, быстро или медленно это делается… Это делать нужно грамотно, это нужно делать очень взвешенно. И хотелось бы еще обратить внимание, что вся кампания, которая начиналась еще с проработки основных положений, показала, что все-таки социальная ответственность имеет немаловажное значение для тех, кто работает в определенных сферах, для тех, кто принимает решение. Это такая социально-общественная ответственность не только за себя, а коллективная социальная ответственность, она все-таки в тех результатах голосования, которые мы увидели, я очень верю, я очень надеюсь, что это важно, что это будет помогать такому конструктивному взаимодействию.
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