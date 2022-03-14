Сивец: за 2 года все законы, которые основаны на конституционно-правовых инновациях, будут проработаны и приняты

Алена Сырова, СТВ: Какое-то время нам придется этим заниматься. Как считаете, будет ли этот процесс плавным? Я имею в виду применение на практике, воплощение в жизнь этих прописанных норм.

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание. Как оно будет работать? Как долго Конституция не утратит актуальности? Нюансы новой правовой модели Беларуси обсудили в ток-шоу « По существу ».

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

То есть переформатирование нашей правовой системы с учетом необходимости трансформации законодательных актов под инновации Конституции. Я правильно понимаю?

Алена Сырова:

Да.

Кирилл Казаков, СТВ:

Условно говоря, единый день голосования. Каким образом он появится? Какие-то накладки все-таки существуют.

Сергей Сивец:

Конечно. Мы же речь ведем и о законотворчестве, в том числе и правоприменительная практика вносит определенные коррективы. У меня нет никаких сомнений, что в течение двух лет, как определено Конституцией, все те законы, которые основаны на конституционно-правовых инновациях, будут надлежащим образом проработаны и приняты. А практика будет вносить свои коррективы. Никуда без этого. Невозможно спрогнозировать последствия принятия любого нормативно-правового акта, точно так же и в отношении тех законов, работа над которыми уже ведется. Но у нас парламент сейчас действует в рамках единой сессии, то есть мы достаточно оперативно сможем скорректировать в случае необходимости.

Кирилл Казаков:

В Совете Республики тоже изменения, правильно?

Сергей Сивец:

Конечно. Скорректируем в случае необходимости любой законодательный акт, если будем видеть, что он так или иначе где-то требует корректировок.

Алена Сырова:

Может, с учетом той ситуации, которая складывается вокруг, нужно как-то быстрее заняться вопросами ВНС и как-то скорее провести, собрать, созвать?

Сергей Сивец:

Определенные концептуальные штрихи, связанные с проектом закона о ВНС, уже видны. Есть еще ряд вопросов, которые замыкаются на то же гражданское общество и на соответствующий закон о гражданском обществе, коррелирующие друг с другом законодательные акты. Но я еще раз выражаю уверенность, что мы успешно с этим вопросом справимся.

Алена Сырова:

Как вы считаете, за год или за два вопросы с ВНС закроют?