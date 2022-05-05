«Страны уже нет такой – Украины». Щёкин о действиях Зеленского

Николай Щекин, философ:

Мы с вами увидели и услышали, как Президент болеет, как у него болит душа, разрывается сердце за украинский народ. Он тогда, помните, говорил и неоднократно повторял, что независимо, что там будет, каким образом будет происходить, но украинскому народу мы всегда будем помогать. Вот это надо четко понимать. Второе: все, что сейчас происходит в мире, – причина не в Украине, а причина в санкциях, надменности, чванстве и наглости Европы и коллективного Запада в целом. И третье, очень важно: Президент неоднократно говорил, и, кстати, уже многие это поняли и на Западе, которые обвиняли Александра Григорьевича Лукашенко в том, что он там разворачивает чуть ли не боевые действия и наши солдаты едут в Украину, – нет наших солдат в Украине. И еще раз повторю, что Беларусь действительно не хочет войны. Вы посмотрите, как Александр Григорьевич пытается сдержать того же гражданина-преступника Зеленского, я его так называю, он довел до того, что страны уже нет такой – Украины. Ее нет, все, забудьте про нее. Есть бывшая Украинская ССР – все. Отжали территорию, не отжали территорию – это другой вопрос. Но то, что происходит сейчас с нашими братьями, – это горе прежде всего для самих украинцев. Это их беда, это их очищение и их боль.

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