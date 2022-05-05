«Созданы все условия, чтобы молодой человек мог себя реализовать». Наталья Кочанова провела урок памяти в столичной гимназии

Новости Беларуси. О военном прошлом своей семьи 5 мая рассказала Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спикер верхней палаты парламента провела урок памяти в 31-й столичной гимназии.

К встрече гостей здесь подготовились основательно – об истории, героях и подвиге советского народа говорили в атмосферной обстановке собственного музея.

Выставочная экспозиция посвящена видному государственному деятелю БССР Кириллу Мазурову и рассказывает о разных этапах его биографии, в том числе партизанской деятельности и послевоенном периоде. Диалог получился познавательным, с личными примерами.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это в наших сердцах, мы никогда этого не забываем. Важно, чтобы эта память была в сердцах молодых ребят, которые сегодня живут вполне успешной и мирной стране, где спокойствие, чистота, где созданы все условия для того, чтобы молодой человек мог себя реализовать. Надо понимать, как непросто дается поддержание мира и спокойствия, как непросто дается все то, что сделали предыдущие поколения для развития нашей страны.