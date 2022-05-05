Прямой эфир

«Созданы все условия, чтобы молодой человек мог себя реализовать». Наталья Кочанова провела урок памяти в столичной гимназии

05 мая 2022 22:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О военном прошлом своей семьи 5 мая рассказала Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спикер верхней палаты парламента провела урок памяти в 31-й столичной гимназии.

«Созданы все условия, чтобы молодой человек мог себя реализовать». Наталья Кочанова провела урок памяти в столичной гимназии-1

К встрече гостей здесь подготовились основательно – об истории, героях и подвиге советского народа говорили в атмосферной обстановке собственного музея.

«Созданы все условия, чтобы молодой человек мог себя реализовать». Наталья Кочанова провела урок памяти в столичной гимназии-4

Выставочная экспозиция посвящена видному государственному деятелю БССР Кириллу Мазурову и рассказывает о разных этапах его биографии, в том числе партизанской деятельности и послевоенном периоде. Диалог получился познавательным, с личными примерами.

«Созданы все условия, чтобы молодой человек мог себя реализовать». Наталья Кочанова провела урок памяти в столичной гимназии-7

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Это в наших сердцах, мы никогда этого не забываем. Важно, чтобы эта память была в сердцах молодых ребят, которые сегодня живут вполне успешной и мирной стране, где спокойствие, чистота, где созданы все условия для того, чтобы молодой человек мог себя реализовать. Надо понимать, как непросто дается поддержание мира и спокойствия, как непросто дается все то, что сделали предыдущие поколения для развития нашей страны.

«Созданы все условия, чтобы молодой человек мог себя реализовать». Наталья Кочанова провела урок памяти в столичной гимназии-10

Гимназисты подготовили для гостьи ознакомительную экскурсию по своему учебному заведению. Им есть чем гордиться: тематические кабинеты оборудованы современной техникой, позволяющей проводить в том числе интерактивные занятия. Все для того, чтобы максимально разнообразить учебный процесс. Наталья Кочанова ознакомилась и с наработками гимназии по изучению туристического потенциала Беларуси и ее этнографических особенностей.

# Великая Отечественная война # общество # Наталья Кочанова # Кирилл Мазуров # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Андрейченко: «Сохранение памяти о тех, кто принёс нам Победу, – наш священный долг»
05 мая 2022 21:53

Владимир Андрейченко: «Сохранение памяти о тех, кто принёс нам Победу, – наш священный долг»

Особое внимание – геноциду белорусского народа в годы войны. «Уроки памяти» провели в Мяделе для учеников гимназии-интерната
05 мая 2022 21:50

Особое внимание – геноциду белорусского народа в годы войны. «Уроки памяти» провели в Мяделе для учеников гимназии-интерната

«В болоте по горло». Ветеран рассказал об участии в легендарной битве
05 мая 2022 21:42

«В болоте по горло». Ветеран рассказал об участии в легендарной битве