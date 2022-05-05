Владимир Андрейченко: «Сохранение памяти о тех, кто принёс нам Победу, – наш священный долг»

Новости Беларуси. Накануне главного праздника мая, Дня Победы, по всей стране проходят мероприятия, приуроченные этой священной для многих поколений дате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Школьники, молодежь, люди разных возрастов и профессий идут в эти дни к памятным местам, будь то мемориал в центре столицы или небольшой памятник в деревне. Ведь главное, что мы помним и стремимся передать эту память будущему поколению. Подробности у наших корреспондентов.

В Беларуси тысячи памятных мест, связанных с великим подвигом наших дедов и прадедов. Они как рубцы на теле, которые никогда не заживут. Для каждого из нас в них свой особый смысл, будь то небольшой памятный знак или мемориальный комплекс.

В преддверии празднования 9 Мая руководство Министерства информации и представители республиканских СМИ почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к стеле «Минск – город-герой». Это стало уже традицией. Участники церемонии отметили важность сохранения исторической памяти и формирования патриотизма у молодого поколения. Владимир Перцов: нужно записывать истории ветеранов, чтобы нашим потомкам показывать правду. Подробности.

Уже седьмой год подряд в любую погоду, но обязательно в первые дни мая все дороги Витебской области ведут к сердцу региона – мемориальному комплексу под Ушачами. Здесь торжественно и масштабно проходит областная патриотическая акция «Прорыв Победы».

Виктор Пралич, корреспондент:

К весне 1944 года в Полоцко-Лепельскую зону были направлены сразу две карательные экспедиции численностью более 60 тысяч человек. С каждым днем враги сжимали кольцо. И в конце апреля уцелевшие партизаны и мирные жители решаются на прорыв. Гендиректор СТВ о героях войны: «Мы помним их подвиг и гордимся их подвигами». Читайте здесь.

Сегодня выразить благодарность за мирное небо и почтить память героев к мемориальному комплексу пришли сотни неравнодушных. Школьники, молодежь, старшее поколение – те, кто понимает, чего стоили те события и как важно сейчас беречь этот хрупкий мир.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сохранение памяти о тех, кто принес нам Победу, – это наш священный долг и, конечно, постоянная обязанность всех поколений.

Вера Емельянова, первый заместитель губернатора Псковской области:

Она для нас святая и священная, поскольку прорыв партизанский был связан с теми людьми и событиями, которые дороги и для россиян. Наши предки в одной могиле. И мы не можем себе позволить сегодня об этом не помнить.

Что происходило 78 лет назад здесь, под Ушачами, показали реконструкторы. Но это всего лишь небольшой момент тех страшных событий – стрельба, бомбежки, смерти.