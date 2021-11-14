Азарёнок – лидерам Запада: «Если вы не охладите пыл, то охладят вас неотопленные квартиры и предприятия»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики. Григорий Азаренок с рубрикой «Паноптикум» в программе «Неделя» на СТВ. Илона Волынец, СТВ:

Беспрецедентное лицемерие западных политиков и античеловеческое поведение польского руководства сулят большую трагедию. Европа не желает дальше играть по планам Дуды и его американских хозяев и идет на прямые переговоры с Минском. В это же время поляки готовы любой ценой сорвать шаги навстречу. Не исключены военные провокации. А заложниками циничных игр западных политиканов стали несколько тысяч людей.

Григорий Азаренок, СТВ:

В XIX веке бытовало выражение – «англичанка гадит» Актуально и сейчас, но вот только с поправкой на ветер. Гадит сейчас бывшая английская колония. И ее дед-командир. Громко, да прямо при аристократическом собрании. В принципе, можем констатировать – западный паноптикум обделался. «Бидон» – сотрясает воздух с той же регулярностью, с какой пенсионеры должны пить таблетки. Вот и давеча обмолвился сильной озабоченностью по поводу ситуации на границе. Понимаете ли, его бывшие коллеги, когда фосфорными бомбами уничтожали Югославию, Ирак и Ливию, как-то это спокойно переносили. Да и убитая Эшли Бэббит дедушку не особо смутила. И падающие с трапа самолета афганцы не сильно шокировали. Но, в принципе, закономерный итог Запада – от «Бури в пустыне» до громкого пшика на светском приеме.

Григорий Азаренок:

Но вот только курды на границе – это не фантики. Это живые люди. С их мечтой о нормальной, человеческой жизни. Той жизни, которой вы их лишили. И это те, кто боготворил США. Те, кто вывешивал американские флаги на окна. А вот тепло они нашли только в Беларуси. Байден, хочешь войти в историю как пособник геноцида? Так за курдами уже скоро афганцы подтянутся. А вот ведь как история повернулась. Вы уже год пыжитесь, кряхтите, грозитесь, издеваетесь, а пришло время – и согнулись перед Батькой в три погибели. Да к тому же и по собственной вине. И только одна Светка утешает вас, но все больше по телефону. Но вот согреть она вас никак не сможет. «Мы обогреваем Европу, а они нам угрожают еще, что они закроют границу». Лукашенко о транзите газа – читайте здесь.

«Он может», – сказал Путин. Но ключевое слово – если. Если вы не охладите пыл, то охладят вас неотопленные квартиры и предприятия. И не надо верещать, что жизненно необходимый ресурс, не смейте. А вы не посмели вводить санкции против 10-миллионного народа в центре Европы? Вы не посмели готовить и забрасывать сюда диверсантов и террористов? Вы не посмели унижать и оскорблять державу-победителя и ее лидера? Вы не посмели приговорить к холодной и голодной смерти несколько тысяч обманутых вами людей? Так вот, если не образумитесь, будете байденовским газом обогреваться. Он же гегемон, несварения на всех хватит.