Азарёнок – лидерам Запада: «Если вы не охладите пыл, то охладят вас неотопленные квартиры и предприятия»
Новости Беларуси. Время авторской журналистики. Григорий Азаренок с рубрикой «Паноптикум» в программе «Неделя» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
Беспрецедентное лицемерие западных политиков и античеловеческое поведение польского руководства сулят большую трагедию. Европа не желает дальше играть по планам Дуды и его американских хозяев и идет на прямые переговоры с Минском. В это же время поляки готовы любой ценой сорвать шаги навстречу. Не исключены военные провокации. А заложниками циничных игр западных политиканов стали несколько тысяч людей.
Григорий Азаренок, СТВ:
В XIX веке бытовало выражение – «англичанка гадит» Актуально и сейчас, но вот только с поправкой на ветер. Гадит сейчас бывшая английская колония. И ее дед-командир. Громко, да прямо при аристократическом собрании. В принципе, можем констатировать – западный паноптикум обделался.
«Бидон» – сотрясает воздух с той же регулярностью, с какой пенсионеры должны пить таблетки. Вот и давеча обмолвился сильной озабоченностью по поводу ситуации на границе. Понимаете ли, его бывшие коллеги, когда фосфорными бомбами уничтожали Югославию, Ирак и Ливию, как-то это спокойно переносили. Да и убитая Эшли Бэббит дедушку не особо смутила. И падающие с трапа самолета афганцы не сильно шокировали. Но, в принципе, закономерный итог Запада – от «Бури в пустыне» до громкого пшика на светском приеме.
Григорий Азаренок:
Но вот только курды на границе – это не фантики. Это живые люди. С их мечтой о нормальной, человеческой жизни. Той жизни, которой вы их лишили. И это те, кто боготворил США. Те, кто вывешивал американские флаги на окна. А вот тепло они нашли только в Беларуси. Байден, хочешь войти в историю как пособник геноцида? Так за курдами уже скоро афганцы подтянутся.
А вот ведь как история повернулась. Вы уже год пыжитесь, кряхтите, грозитесь, издеваетесь, а пришло время – и согнулись перед Батькой в три погибели. Да к тому же и по собственной вине. И только одна Светка утешает вас, но все больше по телефону. Но вот согреть она вас никак не сможет.
«Мы обогреваем Европу, а они нам угрожают еще, что они закроют границу». Лукашенко о транзите газа – читайте здесь.
«Он может», – сказал Путин. Но ключевое слово – если. Если вы не охладите пыл, то охладят вас неотопленные квартиры и предприятия. И не надо верещать, что жизненно необходимый ресурс, не смейте. А вы не посмели вводить санкции против 10-миллионного народа в центре Европы? Вы не посмели готовить и забрасывать сюда диверсантов и террористов? Вы не посмели унижать и оскорблять державу-победителя и ее лидера? Вы не посмели приговорить к холодной и голодной смерти несколько тысяч обманутых вами людей? Так вот, если не образумитесь, будете байденовским газом обогреваться. Он же гегемон, несварения на всех хватит.
Григорий Азаренок:
Ну что, Европа, маленькая, но гордая Беларусь разделала вас под орех. Теперь все по правилам и воле Лукашенко. Заберете беженцев? Ну так и Батька этого хочет. Не заберете – вы виновники геноцида. Конечно, белорусы позаботятся об этих несчастных людях. Но вот вы уже не отмоетесь никогда. Весь арабский мир видит. Все человечество наблюдает за кровавой личиной демократии. Это называется цугцванг. А следующая станция – цугундер.
Но ведь вам даже своих не жалко. По сообщениям в СМИ, простой польский солдатик вчера застрелился. Возможно, не смирился с тем, что надо газом травить беременных женщин и детей. Если это так, то он спас честь Европы. Но по-хорошему застрелиться должны Дуда с Моравецким. Как их кумир в 1945 году.
Поляки тут экстренно хотят совет НАТО собрать. Знаете, дворовая ситуация. Когда мелкая шестерка наехала на крутую компанию, а потом бежит к пахану и жалуется, что ее обижают. Только вот не поможет. Пахан старый и трусливый. Ему бы зимой не замерзнуть.
Психолог о ситуации с беженцами: «Западу они не нужны, а Польше их нахождение на границах пока что довольно выгодно» (здесь подробности).