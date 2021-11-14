Психолог о ситуации с беженцами: «Западу они не нужны, а Польше их нахождение на границах пока что довольно выгодно»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики. Григорий Азаренок с рубрикой «Паноптикум» в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

По сообщениям в СМИ, простой польский солдатик вчера застрелился. Возможно, не смирился с тем, что надо газом травить беременных женщин и детей. Если это так, то он спас честь Европы. Но по-хорошему застрелиться должны Дуда с Моравецким. Как их кумир в 1945 году. Азарёнок – лидерам Запада: «Если вы не охладите пыл, то охладят вас неотопленные квартиры и предприятия» – читать здесь. «Политика всегда состоит из людей, и ничего другого там больше нет»

Алена Дзиодзина, СТВ:

Любить и говорить о любви – вещи очень разные, и на примере Польши мы можем видеть, как одним и тем же ртом политики способны рассуждать о ценности человеческой жизни и озвучивать решения пустить в расход сотни людей. Живых людей. Все зависит от того, как на данный момент для них будет выгодно. Удивительно парадоксальный принцип – не иметь принципов. Не раз говорила, но снова напомню, что политика всегда состоит из людей, и ничего другого там больше нет. И потому что будет со страной и народом, напрямую зависит от действий конкретных политиков: их психологической зрелости, установок, ценностей, разумения, стратегий поведения в трудных ситуациях и прочих персональных особенностей. «Еще вчера польские власти, говоря о Беларуси, падали в обморок от слов арест и диктатор»

Алена Дзиодзина:

Еще вчера польские власти, говоря о Беларуси, падали в обморок от слов арест и диктатор. Топили за мир, свободу, что все люди братья, и еще было что-то про выбор. Но это не точно. А сегодня те же самые политики дают распоряжения удерживать и запугивать на своих границах людей. В холоде, в голоде, в унижении без всякой уверенности в завтрашнем дне. Лишь потому, что на данный момент им это политически выгодно. Кто-то любит нарды, кто-то шашки, а кто-то шахматы с живыми людьми. Ведь события – лишь контекст, и политик поступает согласно своим ценностям и убеждениям. Испытание властью. Принципы не всех политиков его могут выдержать. И вот тут начинаются западные интриги, где на фоне обстоятельств разворачиваются политические игры и каждый пытается использовать ситуацию в свою пользу. Коллективный Запад коллективно превратил жизнь беженцев в ад