Психолог о ситуации с беженцами: «Западу они не нужны, а Польше их нахождение на границах пока что довольно выгодно»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики. Григорий Азаренок с рубрикой «Паноптикум» в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Время авторской журналистики. Григорий Азаренок с рубрикой «Паноптикум» в программе «Неделя» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
По сообщениям в СМИ, простой польский солдатик вчера застрелился. Возможно, не смирился с тем, что надо газом травить беременных женщин и детей. Если это так, то он спас честь Европы. Но по-хорошему застрелиться должны Дуда с Моравецким. Как их кумир в 1945 году.
Азарёнок – лидерам Запада: «Если вы не охладите пыл, то охладят вас неотопленные квартиры и предприятия» – читать здесь.
Алена Дзиодзина, СТВ:
Любить и говорить о любви – вещи очень разные, и на примере Польши мы можем видеть, как одним и тем же ртом политики способны рассуждать о ценности человеческой жизни и озвучивать решения пустить в расход сотни людей. Живых людей. Все зависит от того, как на данный момент для них будет выгодно. Удивительно парадоксальный принцип – не иметь принципов.
Не раз говорила, но снова напомню, что политика всегда состоит из людей, и ничего другого там больше нет. И потому что будет со страной и народом, напрямую зависит от действий конкретных политиков: их психологической зрелости, установок, ценностей, разумения, стратегий поведения в трудных ситуациях и прочих персональных особенностей.
Алена Дзиодзина:
Еще вчера польские власти, говоря о Беларуси, падали в обморок от слов арест и диктатор. Топили за мир, свободу, что все люди братья, и еще было что-то про выбор. Но это не точно. А сегодня те же самые политики дают распоряжения удерживать и запугивать на своих границах людей. В холоде, в голоде, в унижении без всякой уверенности в завтрашнем дне. Лишь потому, что на данный момент им это политически выгодно.
Кто-то любит нарды, кто-то шашки, а кто-то шахматы с живыми людьми. Ведь события – лишь контекст, и политик поступает согласно своим ценностям и убеждениям. Испытание властью. Принципы не всех политиков его могут выдержать. И вот тут начинаются западные интриги, где на фоне обстоятельств разворачиваются политические игры и каждый пытается использовать ситуацию в свою пользу.
Алена Дзиодзина:
Беженцы с белорусско-польской границы – они сейчас там не потому, что захотелось пожить более шикарной жизнью, а потому, что коллективный Запад коллективно превратил жизнь этих людей в ад. А потом демонстративно предложил их приютить у себя. Жест был красивый, казалось, искренний. Все прониклись, но кто же знал, что люди пойдут. Они поверили, а их обманули.
Западу они не нужны, а Польше их нахождение на границах пока что довольно выгодно. Зарубежные политики хитростью меряются, сравнивая, у кого больше, а простые люди страдают. А виноват в этом всем Лукашенко. И Путин еще немножко. Потому что так говорить выгодно для обеих сторон.
Запад играет – только тешится, а наш Президент, устами Запада – палач и диктатор, просто пытается накормить и обогреть ни в чем не повинных людей. Теперь чуете разницу между западной «демократией» и белорусской «диктатурой»? Я – да. У нас тут человечнее, что ли.