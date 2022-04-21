«Стая, в которой есть главный вожак». Этот белорус живёт сразу с пятью жёнами! Вот их история

Жить вместе без штампа в паспорте. Такой выбор все чаще делают современные люди. О том, что такое гражданский брак – тест на совместимость или трата времени, и стоит ли беспокоиться, если вторая половинка не торопится в ЗАГС, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Алексей, ваша история, мягко скажем, потрясла меня до глубины души. Если коротко, у вас пять жен? Хотели поехать расписаться в какую-нибудь страну, где на законодательном уровне это разрешено

Алексей Акимов, продюсер, в гражданском браке с пятью женщинами:

Да. Изначально было две. Так получилось, что они вечно ругались. Я уже на самом деле хотел завести нормальные отношения, стандартные, с Аленой, потому что ее знаю уже 11 лет. Она знала про мои эти отношения. Алеся Лакина:

А не проще было расстаться? Почему у вас изначально было две? Алексей Акимов:

Так я с ними расстался. С теми я расстался, потому что они вечно ругались. Я, получается, был как барьер. Драка постоянно. Мне все это надоело, не хотел мучить девушек. Хотя мы хотели поехать расписаться в какую-нибудь страну, где это на законодательном уровне разрешено. К сожалению, не у нас. «За два года завел пятеро жен». А какая женщина стала первой? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Алексей, давайте по хронологии. Кто первая жена? Алексей Акимов:

Алена. Наталья Надольская:

Алена, сколько вы в браке? В официальном браке или неофициальном?

Алена, в гражданском браке с Алексеем Акимовым:

Нет, мы в неофициальном браке. Наталья Надольская:

Вы в неофициальном сколько лет? Алена:

Вместе мы два года. Из них первый год, получается, Алексей жил с предыдущими двумя девушками. Я это знала. Потом он ушел от них, и мы решили с ним сойтись. Алексей Акимов:

То есть она знала про них. Алеся Лакина:

То есть Алексей за два года завел пятеро жен? Алексей Акимов:

Не сразу так получилось. Алена:

Это было все постепенно. Алеся Лакина:

А где вы все живете? Алексей Акимов:

У меня есть коттедж за городом. Мы там живем, все хорошо. Алеся Лакина:

А где вы работаете, Алена? Алена:

Я начинающий блогер, любимка. Я не работаю. Алеся Лакина:

Вы не работаете, и образования у вас нет? Алена:

Есть, конечно. Алеся Лакина:

Какое? Алена:

Я продавец. «Екатерина стройная, худенькая, красивенькая – у меня пошли чувства» Алеся Лакина:

Екатерина, вы какая по счету?

Екатерина, в гражданском браке с Алексеем Акимовым:

Вторая. Алеся Лакина:

Вы знали? Екатерина:

Алексея с Нового года. В преддверии Нового года, получается. Моя мама – хорошая подруга Алены. Алена:

Я знаю мать Кати. Алексей Акимов:

Они хорошо общаются. Екатерина:

Да, они очень хорошо общаются. Я из другого города, не из Минска. Алеся Лакина:

Вы приехали учиться, скорее всего? Екатерина:

Нет. Алеся Лакина:

Вам негде было жить и вы остались у Алексея? Екатерина:

Я просто приехала искать работу. Алена:

Ее мать – моя подруга. Она мне позвонила и попросила, так как у них сложная ситуация с работой, чтобы Катя пожила у нас немного. Екатерина:

Вообще, у моей мамы ИП, имеет цветочный бизнес. Алексей Акимов:

Была такая ситуация, что Алена позвала Екатерину. Мне, конечно, стыдно в этом признаться. В тот момент я говорю, что Екатерина стройная, худенькая, красивенькая – у меня пошли чувства. Алена:

Самое главное, что Леша это сделал честно. Алексей Акимов:

Да, честно признался. Алена:

Перед тем, как что-то завелось, он подошел. «Самая любимая игра – это рулетка». Вот как в жизни Алексея появилась еще одна женщина

Наталья Надольская:

Допустим, Алена была одна жена, потом появилась Катя. В принципе, для Беларуси ситуация довольно распространенная. Просто не все говорят о наличии второй девушки. Но как еще три проявилось? Расскажите, Алексей. Откуда еще три жены? Алексей Акимов:

Там отдельная история, на самом деле. Все задают вопрос про мою оранжевую рубашку. Думают, какой-то сумасшедший ходит в этой рубашке. Нет, эти рубашки я надеваю конкретно на какие-то значимые моменты, не хожу каждый день, как некоторые думают. Допустим, с третьей женой я познакомился в казино. Я очень хорошие суммы выигрываю – от 20 до 150 тысяч долларов. К сожалению, в Беларуси я уже заблокирован во всех казино. Это правда. Алеся Лакина:

Вы ее купили? Алексей Акимов:

Кого? Алеся Лакина:

Жену третью. Алексей Акимов:

Не купил, нет. Она работала в казино дилером. Алеся Лакина:

И видела, что вы выиграли большую сумму и такая: «Пойдем-ка к тебе». Алексей Акимов:

Мы с ней подружились, хотя это запрещено. После этого у нее были проблемы, ее уволили из казино. Она крутила шарик. Это я люблю. Самая любимая игра – это рулетка у меня. Алеся Лакина:

Алексей, вы играли. Вы много зарабатываете? Сколько? Наталья Надольская:

150 тысяч может за одну игру заработать. Алексей Акимов:

Мы часто путешествуем, я купил себе коттедж большой. Алена:

Мы не ущербные. Алексей Акимов:

Они сами работают, занимаются своим делом. Наталья Надольская:

Я слушаю и думаю, как скучно я живу. Хоть бы день так пожить. Жена Екатерина: моя мать не знает, что у нас какие-то отношения с Алексеем Алеся Лакина:

Как отреагировала ваша мама? Екатерина:

Моя мать сейчас не знает, что у нас какие-то отношения с Алексеем. Алеся Лакина:

Бедная мама, у меня бы разорвалась сердце. Как так? Попросила у подруги приютить, а тут такие вещи. Алена:

Мы очень много на эту тему разговаривали. Алеся Лакина:

Прокомментируйте как-нибудь, я не могу это слышать.

Галина Пинчук, совладелица брачного агентства:

Для меня это дикость. Будет очень больно для вашей мамы, когда она узнает это не от вас, а от ваших соседок, знакомых, сотрудниц у себя в городе. Поэтому я вам очень рекомендую рассказать об этом маме, потому что это дико. Мы происходим из животного мира. Все ли так гладко с точки зрения психолога? Наталья Надольская:

Андрей, у вас уже сложилось какое-то первое впечатление об Алексее, его женах? Что-то можете уже сказать?

Андрей Туровец, психолог, директор центра семейной психологии:

Какая-то картина начинает разворачиваться. Я не буду использовать специальные термины какие-то. В целом, это нельзя назвать благополучной ситуацией для всех участников. Наталья Надольская:

Алексей довольно честен, согласитесь. Алеся Лакина:

Что значит «довольно честен»? То есть давайте будем все вместе жить? Наталья Надольская:

Он официально всех любимых женщин привел к себе в дом. Тем более может себе это позволить. Алексей Акимов:

Я хотел один момент уточнить. Я уверен, что много кто более пожилого возраста осудит меня. Алеся Лакина:

Алексей, вы сами себя не осуждаете? Алексей Акимов:

Нет, в том-то и дело. Алеся Лакина:

А ваша мать вас не осуждает? Алексей Акимов:

Это надо у мамы спросить. У нее было одно мнение, потом второе. Дело в том, что у Моисея по библии даже было много жен. Можно это посмотреть, информация открыта. Алеся Лакина:

Алексей, не оправдывайте себя. Алексей Акимов:

Нет такого понятия, что только в других каких-то верах – ислам или где-то. В христианстве это тоже я считаю нормальным – мое мнение. Потом, уже со временем, на законодательном уровне это, конечно, урегулировано было. А так все отлично. Алеся Лакина:

Вы прекрасно знаете, что это плохо и пытаетесь себя оправдать, читая некую литературу. Андрей Туровец:

Тут не вопрос оправдания. Есть несколько уровней у людей. У нас есть биологический уровень, где мы все-таки происходим из животного мира. Есть психологический уровень, духовный уровень – душевно-духовный. С точки зрения биологического уровня, я проблем вообще никаких не вижу. Есть прекрасная, благоприятная стая, в которой есть главный вожак, который имеет какое-то количество самок. Тут есть целый ряд проблем на психологическом [уровне – прим. ред.]. На биологическом их нет – все прекрасно, обычная стая, обычных, скажем так, животных, приматов. Гоминид – все прекрасно. Это все обычно на человеческом уровне регулируется психологическими даже не закономерностями. Наталья Надольская:

Традициями, может, какими-то? Андрей Туровец:

Конечно, культура есть определенная. В нашей стране одного типа культура. Есть страны, где другого типа культура. Вопрос не в том, что выбирают люди, какой тип. Но тогда, в принципе, хорошо бы и проживать в тех местах, где соответствуешь этой культуре поведения, быта. Наталья Надольская:

Согласна. Смотрите, Алексей подключил религию. Он сказал, что у Моисея было много жен. Андрей Туровец:

Это другой исторический период совершенно, другой этап человеческого развития. Все-таки две тысячи лет с лишним уже прошло. Мы должны понимать, что есть биологические регуляторы – извините, что повторяюсь – психологические и душевно-духовные регуляторы. Так вот психологические и душевно-духовные в этой ситуации работают пока не очень хорошо. Алексей Акимов:

Вы считаете, духовности тогда не было, когда у Моисея были жены? «Практиковалось с конкретной целью продолжения рода». Вот что о браке говорит религия Наталья Надольская:

Давайте послушаем мнение отца Евгения, если мы заговорили про религию, вспомнили Моисея. Имеет ли Алексей какие-то основания упоминать религию, оправдывая, скажем так, этим свое многоженство?

Евгений Фисенкин, иерей, клирик приходя храма святителя Николая Японского:

Если мы берем одну строну медали, нужно говорить и про другую. История с Моисеем – это Ветхий Завет. Это история народа еврейского. Там это, скажем так, имело место и практиковалось с конкретной целью продолжения рода. Потому что нужен был наследник, который продолжал бы этот род. Сейчас мы живем во времена Нового Завета. С другой стороны, если, говоря уже о Новом Завете, откроем Евангелие, то увидим, что конкретно Христос это осуждает. Мы с вами знаем эти известные слова: «Каждый, кто посмотрит на женщину с вожделением, соседнюю, другую женщину, а не свою, уже прелюбодействовал в сердце своем». Наталья Надольская:

Грубо говоря, изменяет? Это уже считается изменой? Евгений Фисенкин:

Это уже маленькая трещинка в институте семьи и брака. Здесь, если мы говорим конкретно о браке, очень важно понимать – часто называем браком, семьей то, что по факту таковой не является. Потому что у брака и семьи есть конкретные, определенные критерии, рамки. Алеся Лакина:

Что вы скажете по поводу конкретной ситуации? Евгений Фисенкин:

Мне кажется, что все мы должны когда-то, наверное, повзрослеть. Все-таки вопрос ответственности и доверия – если уже говорить простым языком, не соваться в Ветхий Завет, Новый Завет и так далее. «Это моя жизнь. Я проживаю ее так, как хочу» Наталья Надольская:

Вы знаете, а мне позиция Алексея симпатична, я вам признаюсь. Потому что мне он кажется довольно честным для самого себя человеком. Мне интересно узнать позицию девушек. Алена, вам наверняка часто приходится как женам сталкиваться с осуждением и непониманием, мягко говоря. Как вы оправдаете, скажем так, свой статус? Алена:

Я, в принципе, никогда не оправдываюсь. Это моя жизнь. Я проживаю ее так, как хочу. Вы понимаете, что никто не идеален. Люди не могут принять кого-то таким, какой он есть. В любом случае тебя будут обсуждать, даже если ты будешь самым святым человеком. Алексей Акимов:

Да, и скажут, что ты такая-то. Алена:

Я живу только своей жизнью, мне это нравится. Если меня не понимают, не буду навязывать свою точку зрения. Я никому не навязываю. Это моя жизнь, меня все устраивает. Вшестером под одной крышей. Как распределяются обязанности и есть ли дух соперничества?

Алеся Лакина:

Алексей, вы обучались гипнозу? Алексей Акимов:

Нет. Алеся Лакина:

Вот эту девочку [Алену – прим. ред.] мне почему-то не жалко. Вот эту [Екатерину – прим. ред.] очень жалко. Как вы ее заманили? Алексей Акимов:

Это надо у нее спросить. Я ее не заманивал. Кстати, на самом деле было наоборот. Наталья Надольская:

Как у вас складываются взаимоотношения с девушками в семье? Я знаю, что вы вшестером живете под одной крышей прямо круглосуточно: никто не уезжает, не приезжает. Вы все вместе в одном доме. Как у вас распределяются какие-то обязанности? Алексей Акимов:

Могу другое сказать: я купил микроавтобус. Большой микроавтобус – это желтая старая маршрутка. Алена:

Со светомузыкой и большими колонками – это весело. Алексей Акимов:

Мог бы и новый, конечно, купить. Но мне почему-то ретро нравится. Вообще, у меня четыре машины. Мы ездим, нам весело. Наталья Надольская:

Мы уже поняли, что вы состоятельный муж. Катя, как распределяются обязанности внутри семьи между женами? У вас есть какие-то негласные правила, какой-то семейный устав или все хаотично происходит? Екатерина:

Все хаотично. Наталья Надольская:

В беспорядке? Екатерина:

Нет, не в беспорядке. Все получается по факту. Алеся Лакина:

Как вас заманили к себе, в свои сети эти люди? Кто был инициатором – Алексей или Алена? Сейчас разные семьи бывают, вы знаете. Алена:

Я изначально была не в курсе всего этого. Екатерина:

Леша. Я заметила его взгляд на себе. Потом я поняла, что он меня привлекает. Наталья Надольская:

Катя, какие традиции были в вашей семье? Вас не смутило наличие Алены? Все-таки, мне кажется, девушки воспринимают как соперницу другую женщину. Алексей Акимов:

Нет, как подружку она воспринимает. Начнем с этого, что изначально не было такого. Наталья Надольская:

У вас есть дух соперничества между женами? Екатерина:

Нет. Алена:

Нет. «Нашли человека, который вас кормит и дал вам жилье?» Вот что ответили жены

Алеся Лакина:

Вы все не работаете, мне кажется, да? Все жены не работают у Алексея? Вы просто нашли человека, который вас кормит и дал вам жилье? Алексей Акимов:

Нет, работают. Допустим, Екатерина флорист. Ей нравится, это для души. Екатерина:

У моей мамы цветочный бизнес. Я достаточно творческая личность, уже четыре года флористикой занимаюсь. Алеся Лакина:

А куда вы деньги тратите? Екатерина:

На себя. Алеся Лакина:

Только на себя, Алексей не знает, сколько вы получаете? Или, может, вы еще работаете на него, приносите в казну царю? Екатерина:

Нет, на него не работаю. Хорошо, мы с мамой ездили в Египет. Нам рассказывали, что там очень распространено многоженство. Алеся Лакина:

Это Египет и там люди другие. Они ведут первую жену, вторую, третью – каждой ожерелье с бриллиантами покупают. Алена:

Это стереотипы. Алеся Лакина:

Это не стереотипы. Я тоже ездила в Египет, общалась с бедуинами. Я прекрасно знаю, как там живут люди, поэтому вы мне не рассказывайте. Там если и есть много жен, то это у очень богатых людей. Те, кто торгует на рынке, говорят: «Мы не можем себе позволить». «Есть белье-неделька, а у вас жены-неделька». Какую форму сожительства называют русской семьей?

Андрей Туровец:

Есть еще такая страна, как Швеция. Такое явление появилось, помните? Его назвали шведской семьей. Что мы к этому Египту-то придираемся? В Европе была волна – 40-50-е годы послевоенные… Алексей Акимов:

Про АВВА вы хотите рассказать? Андрей Туровец:

Нет, АВВА – очень много мифов и слухов о том, что там было. На самом деле там не было шведской семьи. Я очень часто бывал в Швеции. Шведы называют эту форму сожительства русской семьей. Мы называем это шведской. В любом случае, как бы ни называли – это когда один мужчина или два, пять, шесть или восемь женщин живут. Но шведы жили так, потому что это экономически было выгодно в первую очередь. Уже сексуальный аспект, аспект воспитания детей как бы уходили на другой план. Это сейчас все благополучные скандинавы. Алексей Акимов:

На счет интимного вопроса у меня часто спрашивают. У нас такого нет разврата, что непонятно какие оргии устраиваем. Алеся Лакина:

У вас по расписанию? Алена:

Можно сказать так. Алексей Акимов:

Хочу сказать, что в этом плане есть полное соответствие. Алеся Лакина:

Знаете, есть белье-неделька, а у вас жены-неделька – по дням недели. Противоречат социальным нормам и стереотипам. Какое будущее ждет семью Алексея? Наталья Надольская:

Татьяна, Алина и Виктория – это еще три жены Алексея. Какая у вас иерархия в семье? У вас кто-то главный – кто-то первая жена, кто-то последняя? Алексей Акимов:

Такого нет, у всех одни права. Если брать одну, вторую, то третья – это была Виктория. Наталья Надольская:

Андрей, я знаю, что у экспертов всегда есть мнение. Что вы думаете? Вы увидели уже всех жен Алексея? Про этих девушек вы можете что-то сказать – их психологический портрет? Андрей Туровец:

Девушки получают свой опыт. Не ведем сейчас диагностику или, не дай бог, диагнозы никакие не ставим. Люди решили получить опыт, это довольно интересно. И я почему-то уверен, может быть, потому что я много встречал подобных случаев, что дальше опыт будет еще интереснее. Конечно, эта семья не сохранится – если можем назвать семья в кавычках – в том виде, в котором мы сейчас ее увидели. Алеся Лакина:

Андрей, может быть, я ошибаюсь, но почему-то уверена, что у каждой из них нет отца. У вас есть папы, девочки?

Алина, в гражданском браке с Алексеем Акимовым:

У меня год назад не стало. Я жила без отца. Алеся Лакина:

В вашем детстве какие отношения с мамой у отца были? У меня просто такое чувство, что вы отца нашли, а не мужчину. Алина:

Очень тяжелые. Мама с моего второго класса уже не жила с отцом. Он не давал ей отношения построить. Алеся Лакина:

Девушка, у вас психологические проблемы, скорее всего. Алексей Акимов:

Нет у нее никаких проблем. Наталья Надольская:

Андрей, а вам не кажется, что это может быть способ для Алексея и всех его пяти жен выделиться и эпатировать публику? Андрей Туровец:

Для той среды, в которой эти люди живут, это один из способов в том числе и выделиться, обратить на себя внимание. Но это не всегда происходит осознанно. Когда мы говорим о том, как живет бомонд – там есть свои правила. В том числе и те, которые противоречат обычным социальным нормам и стереотипам. Люди стараются отбросить нормы, стереотипы. Но надо понимать, что они все равно догонят нормы и стереотипы. «Просто плотские утехи». А как же дети?

Андрей Туровец:

Есть ли уже дети в этой большой семье? Алексей Акимов:

Не так давно живем, около двух лет. Алеся Лакина:

Алексей, можно было уже родить нескольких. У вас же большое количество женщин. Алексей Акимов:

Девушки молодые, надо пожить для себя, даже если бы хотелось. Алеся Лакина:

Алексей, вы Моисея приводили в пример. Мы узнали, что это было для деторождения. Алексей Акимов:

Не хочется нарушать закон – одну как-то выделять. Возможно, будет какая-то другая страна, мы поедем путешествовать – будет все хорошо. Алеся Лакина:

То есть у вас просто плотские утехи, правильно я понимаю? Алексей Акимов:

Нет, у нас духовное. Алеся Лакина:

Алексей, когда вам наскучила первая жена, почему вы просто не разошлись с ней, не нашли другую? Зачем вы ее оставили? Она же вам стала неинтересна, раз вы посмотрели на другую женщину. Алексей Акимов:

Потому что я признался. Я не мог жить, как у нас в стране – любовниц заводят, обманывают постоянно. Если взять статистику, то у нас практически нет счастливых браков. Алеся Лакина:

Так вам и любовницы надоедают периодически. Вы не заметили? Вы заводите вторую, вторая наскучила – вы заводите третью. «Любая девушка хочет быть единственной» Наталья Надольская:

Вы уверенно себя чувствуете в этом браке? Ведь Алексей может сказать, что будет и седьмая жена, и восьмая, и девятая. Алексей Акимов:

Я не могу сказать. У нас нет такого. Я не решаю, решаем мы полностью вместе. Наталья Надольская:

Пусть ваши жены ответят. Вы уверены в этом браке? Как вы себя чувствуете, Татьяна?

Татьяна, в гражданском браке с Алексеем Акимовым:

Я считаю, что буду уверенно себя чувствовать по той причине, что я люблю этого человека. Мне с ним комфортно. Неважно, будет еще одна. Алеся Лакина:

Как отреагировал ваш отец? У вас есть папа? Татьяна:

Да, у меня есть папа. Он ничего не сказал. Галина Пинчук:

У меня один к вам вопрос. Вы бы хотели быть единственной женой в этой семье? Я понимаю, что вся эта ситуации очень удобна Алексею. Она построена так, как он мечтал. Он чувствует себя совершенно комфортно. А вам хотелось бы жить с этим человеком и строить семью только вдвоем? Любая девушка хочет быть единственной. Вы идете на поводу у него. Для него это прекрасно, но как это для вас? Не разрушаете ли вы сейчас себя тем, что вы готовы мириться? Алеся Лакина:

Вы не видите? У них просто комплексы. Алексей Акимов:

Никто не разрушает. Наоборот, приобретаем какие-то качества. Галина Пинчук:

Алексей, вы приобретаете, а девушки? Алина:

Есть какой-то шанс что-то попробовать новое и понять для себя, в первую очередь, нужно ли в будущем дальше так. Наталья Надольская:

Скажите, самая первая реакция, когда вы узнали о наличии у Алексея еще жен – отрицание, недоумение, либо он умеет убеждать? Алина:

Просто смешанные чувства были. Наталья Надольская:

Вы их так выбираете, что они изначально согласны? Алексей Акимов:

Тут момент один. Мы познакомились с Викторией – как раз исконно белорусочка. Я сразу в нее влюбился. «У нас в первую очередь духовность». А как делить имущество, если что-то пойдет не так?

Алеся Терешкова, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Алексей, вы часто говорили о том, что у вас много автомобилей. Мы поняли, много зарабатываете. Как у вас решается вопрос с имуществом? Вы все сейчас приобретаете. Алексей Акимов:

Если какая-то будет проблема… Алеся Терешкова:

И что кому достается? Алексей Акимов:

Я не говорю, что я все себе заберу. Я считаю, что надо по-честному, как в нормальной семье, поделить все это на пятерых. Алеся Терешкова:

А как вы это будете юридически оформлять? У вас же нет взаимоотношений. Алексей Акимов:

Если будет дальше у нас продолжение, то мы поедем в другую страну, все распишемся. Здесь уже на официальном уровне надо будет делить. Алеся Терешкова:

Если что-то пойдет не так и вы решите расстаться, а, к примеру, было что-то приобретено? Алексей Акимов:

Пока живем одним днем. Алеся Лакина:

Алеся, если зарегистрировать отношения в другой стране, здесь этот брак считается реальным? Алеся Терешкова:

Смотря в какой стране. У нас не все, во-первых, признают. Плюс ко всему есть противоречия с нашим законодательством. У нас только одна жена может быть – не пять, не десять. Алексей Акимов:

Мы говорим сейчас о каких-то материальных моментах. На самом деле у нас в первую очередь духовность какая-то. Алеся Лакина:

Алексей, не вам говорить о духовности. Прогноз не самый благоприятный для такого типа сожительства

Алеся Лакина:

Мне кажется, что все эти девушки с очень низкой самооценкой, возможно, с какими-то травмами. У них нет чувства собственного я, чувства собственного достоинства. Я права или нет? Наталья Надольская:

Почему? Они поддались деструктивному влиянию, потому что Алексей очень умеет обаять и убедить. Андрей Туровец:

Знаете, хотелось бы встретиться, например, через несколько лет и посмотреть, что будет происходить. У меня прогноз как у специалиста не самый благоприятный для такого типа сожительства. Но всяко бывает в жизни. Алексей Акимов:

Может, у вас самого будет движение, кто знает? Наталья Надольская:

Может, у вас будет тоже две жены? Алексей говорит, что не зарекайтесь, Андрей. Андрей Туровец:

Нет, вы знаете, мужчины делятся по определенному психотипу. Есть мужчины с психотипом, которые способен и желает такого. Алексей Акимов:

Вы уже поделили себя? Андрей Туровец:

Конечно, я знаю свой психотип. Например, мне не интересно. Алексей Акимов:

То есть он не меняется, вы считает? Андрей Туровец:

Он может меняться под внешним воздействием. Но в базе – нет, как темперамент. У нас есть типы темпераментов, они не сильно меняются. Алексей Акимов:

Я считаю, что все люди могут поменяться. Андрей Туровец:

Да, конечно, могу. Вопрос – зачем? Личная психотерапия уместна для каждого участника Наталья Надольская:

Алексей, у вас не возникает конфликтных ситуаций с молодыми людьми? Может быть, бывшими молодыми людьми ваших жен?

Алексей Акимов:

На счет бывшего я, наверное, предоставлю ей [Алине – прим. ред.] слово. Это мой друг был бывший. Алина:

С Алексеем мы познакомились как раз на дне рождения бывшего моего молодого человека. Потом по семейным обстоятельствам ему пришлось уехать. Мы с Лешей продолжили общаться. Когда приехал мой бывший, узнал о том, что мы уже вместе – начались разборки. Алеся Лакина:

То есть вы изменили? Алексей Акимов:

Он следит за ней постоянно. Наталья Надольская:

Послушайте, он просто вам завидует. Андрей Туровец:

Все-таки форма сожительства, которую нам демонстрируют Алексей и его девушки – мне кажется, это больше такой эксперимент, стеб. Они просто пока развлекаются. Алеся Лакина:

Алексей говорит о браке, что они собираются заключать отношения официально. Наталья Надольская:

Давайте дадим слово отцу Евгению. Евгений Фисенкин:

Ваш пример не совсем можно называть семьей и браком. Я бы сказал, что нельзя. То есть это не семья и не брак – это сожительство. Пять жен – это все-таки не жены, это все-таки подруги. Потому что для института семьи есть определенные критерии, рамки. С другой стороны, звучали слова о любви. Я вспомнил слова Антуана де Сент-Экзюпери: «Любовь – это труд сердца». Поэтому по-настоящему сказать «Я тебя люблю» мы не можем на первом этапе. Алексей Акимов:

А как же любовь с первого взгляда? Я считаю, что есть любовь с первого взгляда. Евгений Фисенкин:

Сейчас может быть влюбленность. Но любовь – это труд, совместный опыт, трудности, которые мы преодолеваем, проблемы, которые мы решаем, которые нас объединяют. Но в сожительстве всегда существует одна большая угроза и проблема. Это если говорить просто. У нас постоянно существует возможность обернуться назад и посмотреть на надпись «Выход». То есть вас это ни к чему не обязывает и в любой момент вы, в принципе, можете расстаться. Алексей Акимов:

У нас есть возможность у одной девушки вернуться назад. Я против этого, это ее выбор. Ее никто не держит. Алеся Лакина:

Мне хочется сказать: «Девушки, махните два раза, если вас держать в заложниках». Алексей Акимов:

Проблема в том, что это ее выбор. Есть бывший парень Игорь Жирносек, который меня постоянно преследует и хочет меня побить. Я ее не держу, она любит меня. Наталья Надольская:

Так не проще ли вам отпустить ее? У вас четыре есть, отпустите одну. К Игорю Жирносеку пусть вернется.

Алина:

Говорили по поводу любви, что это большой труд. А как же, допустим, рассказ про Ромео и Джульетту? Алеся Лакина:

За что вы его любите? Алина:

Очень хорошо ухаживал, отношение ко мне очень хорошее. Алеся Лакина:

Он приходил со всеми женами за вами ухаживать? Алина:

Нет, мы виделись сначала втайне, гуляли по городу. Алеся Лакина:

Втайне от жен? Алина:

Да, сначала это было так. Он относился ко мне как отец. Это отношение, наверное, больше и зацепило. Потому что папа относился ко мне как к маленькому трехлетнему ребенку. Позволял все, говорил много хороших слов. Меня общение больше с ним зацепило. Алеся Лакина:

Вы типичная жертва. Андрей, я правильно понимаю? Андрей Туровец:

Это классическая история – попытка получить недополученное от папы через мужчину без обязательств. Наталья Надольская:

И все бы хорошо, если бы не было еще четыре жены. Андрей Туровец:

Каждая из девушек решает свой невротический комплекс по меньшей мере. Надеюсь, что не психотический. Алина:

Просто еще до этого были отношения, которые очень болезненно заканчивались. Наталья Надольская:

Это с Игорем Жирносеком? Алина:

Да. Алеся Лакина:

Потому что вы жертвы – это логично. Вы не проработали свои травмы с психологом. У вас будут все отношения такие. Андрей Туровец:

Я не хочу никого обижать и беду накликивать, но, к сожалению, это так. Личная психотерапия очень здесь уместна для каждого участника. «Так вы трус, Алексей». Что должен настоящий мужчина? Наталья Надольская:

Давайте о бытовом. Все-таки у Алексея совместная жизнь – это еще какие-то бытовые вопросы. Как вы ездите за продуктами, покупаете? Как складывается ваш семейный бюджет? У вас есть какая-то общая шкатулка? Вы заказываете доставку?

Алексей Акимов:

Да. Или если кто-то в городе гуляет – проблем никаких нет. Наталья Надольская:

А если нужно сходить в кино, романтический ужин, погулять? Алексей Акимов:

Мы все вместе ходим. Наталья Надольская:

То есть вы вшестером идете в кино? Алексей Акимов:

Да, без проблем. Я купил маршрутку. Алина:

Я могу чаще не ходить, потому что сама кинотеатры не люблю. Я могу провести время с подругой. То есть нет какого-то препятствия, что нельзя, ты должна сидеть дома. Какой-то слежки за мной тоже нет. Алексей Акимов:

Она следит по геолокации, чтобы я не изменял, чтобы другую жену не привел. Алеся Лакина:

Кому не изменял? У вас пятеро жен. Кому вы будете изменять и с кем? А вы [Алина – прим. ред.] когда, в какой день с ним – по средам, вторникам или как расписание? Алина:

Можно я опущу этот вопрос? Алеся Лакина:

С кем он вам изменять может – с понедельником или со вторником? Алексей Акимов:

Она просто смотрит. Она сидит дома, я с остальными женами хожу в кино. Она смотрит, чтобы не было такого, что я убежал куда-то. Мы друг о друге заботимся просто. Алеся Лакина:

Вы следите за ним, при этом живете еще с кучей женщин в доме. Алина:

Прямо слежки или выноса мозга: «Ты где пропадаешь?» – такого нет. Алеся Лакина:

Вы просто плачете в подушку? Алексей Акимов:

Вы не забывайте, что у нее есть бывший, который за ней охотится постоянно. Она смотрит, чтобы не было какого-то конфликта. Алеся Лакина:

Идите, поговорите. В чем проблема? Почему вы убегаете? Так вы трус, Алексей. Алексей Акимов:

Будет просто драка. Я не хочу, чтобы драка была. Я считаю, что не физически мужчина должен доказать. «Однажды окажемся у пропасти». Насколько долговечен брак Алексея?