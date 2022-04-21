«Стая, в которой есть главный вожак». Этот белорус живёт сразу с пятью жёнами! Вот их история

Жить вместе без штампа в паспорте. Такой выбор все чаще делают современные люди. О том, что такое гражданский брак – тест на совместимость или трата времени, и стоит ли беспокоиться, если вторая половинка не торопится в ЗАГС, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Алексей, ваша история, мягко скажем, потрясла меня до глубины души. Если коротко, у вас пять жен?
Хотели поехать расписаться в какую-нибудь страну, где на законодательном уровне это разрешено
Алексей Акимов, продюсер, в гражданском браке с пятью женщинами:
Да. Изначально было две. Так получилось, что они вечно ругались. Я уже на самом деле хотел завести нормальные отношения, стандартные, с Аленой, потому что ее знаю уже 11 лет. Она знала про мои эти отношения.
Алеся Лакина:
А не проще было расстаться? Почему у вас изначально было две?
Алексей Акимов:
Так я с ними расстался. С теми я расстался, потому что они вечно ругались. Я, получается, был как барьер. Драка постоянно. Мне все это надоело, не хотел мучить девушек. Хотя мы хотели поехать расписаться в какую-нибудь страну, где это на законодательном уровне разрешено. К сожалению, не у нас.
«За два года завел пятеро жен». А какая женщина стала первой?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Алексей, давайте по хронологии. Кто первая жена?
Алексей Акимов:
Алена.
Наталья Надольская:
Алена, сколько вы в браке? В официальном браке или неофициальном?
Алена, в гражданском браке с Алексеем Акимовым:
Нет, мы в неофициальном браке.
Наталья Надольская:
Вы в неофициальном сколько лет?
Алена:
Вместе мы два года. Из них первый год, получается, Алексей жил с предыдущими двумя девушками. Я это знала. Потом он ушел от них, и мы решили с ним сойтись.
Алексей Акимов:
То есть она знала про них.
Алеся Лакина:
То есть Алексей за два года завел пятеро жен?
Алексей Акимов:
Не сразу так получилось.
Алена:
Это было все постепенно.
Алеся Лакина:
А где вы все живете?
Алексей Акимов:
У меня есть коттедж за городом. Мы там живем, все хорошо.
Алеся Лакина:
А где вы работаете, Алена?
Алена:
Я начинающий блогер, любимка. Я не работаю.
Алеся Лакина:
Вы не работаете, и образования у вас нет?
Алена:
Есть, конечно.
Алеся Лакина:
Какое?
Алена:
Я продавец.
«Екатерина стройная, худенькая, красивенькая – у меня пошли чувства»
Алеся Лакина:
Екатерина, вы какая по счету?
Екатерина, в гражданском браке с Алексеем Акимовым:
Вторая.
Алеся Лакина:
Вы знали?
Екатерина:
Алексея с Нового года. В преддверии Нового года, получается. Моя мама – хорошая подруга Алены.
Алена:
Я знаю мать Кати.
Алексей Акимов:
Они хорошо общаются.
Екатерина:
Да, они очень хорошо общаются. Я из другого города, не из Минска.
Алеся Лакина:
Вы приехали учиться, скорее всего?
Екатерина:
Нет.
Алеся Лакина:
Вам негде было жить и вы остались у Алексея?
Екатерина:
Я просто приехала искать работу.
Алена:
Ее мать – моя подруга. Она мне позвонила и попросила, так как у них сложная ситуация с работой, чтобы Катя пожила у нас немного.
Екатерина:
Вообще, у моей мамы ИП, имеет цветочный бизнес.
Алексей Акимов:
Была такая ситуация, что Алена позвала Екатерину. Мне, конечно, стыдно в этом признаться. В тот момент я говорю, что Екатерина стройная, худенькая, красивенькая – у меня пошли чувства.
Алена:
Самое главное, что Леша это сделал честно.
Алексей Акимов:
Да, честно признался.
Алена:
Перед тем, как что-то завелось, он подошел.
«Самая любимая игра – это рулетка». Вот как в жизни Алексея появилась еще одна женщина
Наталья Надольская:
Допустим, Алена была одна жена, потом появилась Катя. В принципе, для Беларуси ситуация довольно распространенная. Просто не все говорят о наличии второй девушки. Но как еще три проявилось? Расскажите, Алексей. Откуда еще три жены?
Алексей Акимов:
Там отдельная история, на самом деле. Все задают вопрос про мою оранжевую рубашку. Думают, какой-то сумасшедший ходит в этой рубашке. Нет, эти рубашки я надеваю конкретно на какие-то значимые моменты, не хожу каждый день, как некоторые думают. Допустим, с третьей женой я познакомился в казино. Я очень хорошие суммы выигрываю – от 20 до 150 тысяч долларов. К сожалению, в Беларуси я уже заблокирован во всех казино. Это правда.
Алеся Лакина:
Вы ее купили?
Алексей Акимов:
Кого?
Алеся Лакина:
Жену третью.
Алексей Акимов:
Не купил, нет. Она работала в казино дилером.
Алеся Лакина:
И видела, что вы выиграли большую сумму и такая: «Пойдем-ка к тебе».
Алексей Акимов:
Мы с ней подружились, хотя это запрещено. После этого у нее были проблемы, ее уволили из казино. Она крутила шарик. Это я люблю. Самая любимая игра – это рулетка у меня.
Алеся Лакина:
Алексей, вы играли. Вы много зарабатываете? Сколько?
Наталья Надольская:
150 тысяч может за одну игру заработать.
Алексей Акимов:
Мы часто путешествуем, я купил себе коттедж большой.
Алена:
Мы не ущербные.
Алексей Акимов:
Они сами работают, занимаются своим делом.
Наталья Надольская:
Я слушаю и думаю, как скучно я живу. Хоть бы день так пожить.
Жена Екатерина: моя мать не знает, что у нас какие-то отношения с Алексеем
Алеся Лакина:
Как отреагировала ваша мама?
Екатерина:
Моя мать сейчас не знает, что у нас какие-то отношения с Алексеем.
Алеся Лакина:
Бедная мама, у меня бы разорвалась сердце. Как так? Попросила у подруги приютить, а тут такие вещи.
Алена:
Мы очень много на эту тему разговаривали.
Алеся Лакина:
Прокомментируйте как-нибудь, я не могу это слышать.
Галина Пинчук, совладелица брачного агентства:
Для меня это дикость. Будет очень больно для вашей мамы, когда она узнает это не от вас, а от ваших соседок, знакомых, сотрудниц у себя в городе. Поэтому я вам очень рекомендую рассказать об этом маме, потому что это дико.
Мы происходим из животного мира. Все ли так гладко с точки зрения психолога?
Наталья Надольская:
Андрей, у вас уже сложилось какое-то первое впечатление об Алексее, его женах? Что-то можете уже сказать?
Андрей Туровец, психолог, директор центра семейной психологии:
Какая-то картина начинает разворачиваться. Я не буду использовать специальные термины какие-то. В целом, это нельзя назвать благополучной ситуацией для всех участников.
Наталья Надольская:
Алексей довольно честен, согласитесь.
Алеся Лакина:
Что значит «довольно честен»? То есть давайте будем все вместе жить?
Наталья Надольская:
Он официально всех любимых женщин привел к себе в дом. Тем более может себе это позволить.
Алексей Акимов:
Я хотел один момент уточнить. Я уверен, что много кто более пожилого возраста осудит меня.
Алеся Лакина:
Алексей, вы сами себя не осуждаете?
Алексей Акимов:
Нет, в том-то и дело.
Алеся Лакина:
А ваша мать вас не осуждает?
Алексей Акимов:
Это надо у мамы спросить. У нее было одно мнение, потом второе. Дело в том, что у Моисея по библии даже было много жен. Можно это посмотреть, информация открыта.
Алеся Лакина:
Алексей, не оправдывайте себя.
Алексей Акимов:
Нет такого понятия, что только в других каких-то верах – ислам или где-то. В христианстве это тоже я считаю нормальным – мое мнение. Потом, уже со временем, на законодательном уровне это, конечно, урегулировано было. А так все отлично.
Алеся Лакина:
Вы прекрасно знаете, что это плохо и пытаетесь себя оправдать, читая некую литературу.
Андрей Туровец:
Тут не вопрос оправдания. Есть несколько уровней у людей. У нас есть биологический уровень, где мы все-таки происходим из животного мира. Есть психологический уровень, духовный уровень – душевно-духовный. С точки зрения биологического уровня, я проблем вообще никаких не вижу. Есть прекрасная, благоприятная стая, в которой есть главный вожак, который имеет какое-то количество самок. Тут есть целый ряд проблем на психологическом [уровне – прим. ред.]. На биологическом их нет – все прекрасно, обычная стая, обычных, скажем так, животных, приматов. Гоминид – все прекрасно. Это все обычно на человеческом уровне регулируется психологическими даже не закономерностями.
Наталья Надольская:
Традициями, может, какими-то?
Андрей Туровец:
Конечно, культура есть определенная. В нашей стране одного типа культура. Есть страны, где другого типа культура. Вопрос не в том, что выбирают люди, какой тип. Но тогда, в принципе, хорошо бы и проживать в тех местах, где соответствуешь этой культуре поведения, быта.
Наталья Надольская:
Согласна. Смотрите, Алексей подключил религию. Он сказал, что у Моисея было много жен.
Андрей Туровец:
Это другой исторический период совершенно, другой этап человеческого развития. Все-таки две тысячи лет с лишним уже прошло. Мы должны понимать, что есть биологические регуляторы – извините, что повторяюсь – психологические и душевно-духовные регуляторы. Так вот психологические и душевно-духовные в этой ситуации работают пока не очень хорошо.
Алексей Акимов:
Вы считаете, духовности тогда не было, когда у Моисея были жены?
«Практиковалось с конкретной целью продолжения рода». Вот что о браке говорит религия
Наталья Надольская:
Давайте послушаем мнение отца Евгения, если мы заговорили про религию, вспомнили Моисея. Имеет ли Алексей какие-то основания упоминать религию, оправдывая, скажем так, этим свое многоженство?
Евгений Фисенкин, иерей, клирик приходя храма святителя Николая Японского:
Если мы берем одну строну медали, нужно говорить и про другую. История с Моисеем – это Ветхий Завет. Это история народа еврейского. Там это, скажем так, имело место и практиковалось с конкретной целью продолжения рода. Потому что нужен был наследник, который продолжал бы этот род. Сейчас мы живем во времена Нового Завета. С другой стороны, если, говоря уже о Новом Завете, откроем Евангелие, то увидим, что конкретно Христос это осуждает. Мы с вами знаем эти известные слова: «Каждый, кто посмотрит на женщину с вожделением, соседнюю, другую женщину, а не свою, уже прелюбодействовал в сердце своем».
Наталья Надольская:
Грубо говоря, изменяет? Это уже считается изменой?
Евгений Фисенкин:
Это уже маленькая трещинка в институте семьи и брака. Здесь, если мы говорим конкретно о браке, очень важно понимать – часто называем браком, семьей то, что по факту таковой не является. Потому что у брака и семьи есть конкретные, определенные критерии, рамки.
Алеся Лакина:
Что вы скажете по поводу конкретной ситуации?
Евгений Фисенкин:
Мне кажется, что все мы должны когда-то, наверное, повзрослеть. Все-таки вопрос ответственности и доверия – если уже говорить простым языком, не соваться в Ветхий Завет, Новый Завет и так далее.
«Это моя жизнь. Я проживаю ее так, как хочу»
Наталья Надольская:
Вы знаете, а мне позиция Алексея симпатична, я вам признаюсь. Потому что мне он кажется довольно честным для самого себя человеком. Мне интересно узнать позицию девушек. Алена, вам наверняка часто приходится как женам сталкиваться с осуждением и непониманием, мягко говоря. Как вы оправдаете, скажем так, свой статус?
Алена:
Я, в принципе, никогда не оправдываюсь. Это моя жизнь. Я проживаю ее так, как хочу. Вы понимаете, что никто не идеален. Люди не могут принять кого-то таким, какой он есть. В любом случае тебя будут обсуждать, даже если ты будешь самым святым человеком.
Алексей Акимов:
Да, и скажут, что ты такая-то.
Алена:
Я живу только своей жизнью, мне это нравится. Если меня не понимают, не буду навязывать свою точку зрения. Я никому не навязываю. Это моя жизнь, меня все устраивает.
Вшестером под одной крышей. Как распределяются обязанности и есть ли дух соперничества?
Алеся Лакина:
Алексей, вы обучались гипнозу?
Алексей Акимов:
Нет.
Алеся Лакина:
Вот эту девочку [Алену – прим. ред.] мне почему-то не жалко. Вот эту [Екатерину – прим. ред.] очень жалко. Как вы ее заманили?
Алексей Акимов:
Это надо у нее спросить. Я ее не заманивал. Кстати, на самом деле было наоборот.
Наталья Надольская:
Как у вас складываются взаимоотношения с девушками в семье? Я знаю, что вы вшестером живете под одной крышей прямо круглосуточно: никто не уезжает, не приезжает. Вы все вместе в одном доме. Как у вас распределяются какие-то обязанности?
Алексей Акимов:
Могу другое сказать: я купил микроавтобус. Большой микроавтобус – это желтая старая маршрутка.
Алена:
Со светомузыкой и большими колонками – это весело.
Алексей Акимов:
Мог бы и новый, конечно, купить. Но мне почему-то ретро нравится. Вообще, у меня четыре машины. Мы ездим, нам весело.
Наталья Надольская:
Мы уже поняли, что вы состоятельный муж. Катя, как распределяются обязанности внутри семьи между женами? У вас есть какие-то негласные правила, какой-то семейный устав или все хаотично происходит?
Екатерина:
Все хаотично.
Наталья Надольская:
В беспорядке?
Екатерина:
Нет, не в беспорядке. Все получается по факту.
Алеся Лакина:
Как вас заманили к себе, в свои сети эти люди? Кто был инициатором – Алексей или Алена? Сейчас разные семьи бывают, вы знаете.
Алена:
Я изначально была не в курсе всего этого.
Екатерина:
Леша. Я заметила его взгляд на себе. Потом я поняла, что он меня привлекает.
Наталья Надольская:
Катя, какие традиции были в вашей семье? Вас не смутило наличие Алены? Все-таки, мне кажется, девушки воспринимают как соперницу другую женщину.
Алексей Акимов:
Нет, как подружку она воспринимает. Начнем с этого, что изначально не было такого.
Наталья Надольская:
У вас есть дух соперничества между женами?
Екатерина:
Нет.
Алена:
Нет.
«Нашли человека, который вас кормит и дал вам жилье?» Вот что ответили жены
Алеся Лакина:
Вы все не работаете, мне кажется, да? Все жены не работают у Алексея? Вы просто нашли человека, который вас кормит и дал вам жилье?
Алексей Акимов:
Нет, работают. Допустим, Екатерина флорист. Ей нравится, это для души.
Екатерина:
У моей мамы цветочный бизнес. Я достаточно творческая личность, уже четыре года флористикой занимаюсь.
Алеся Лакина:
А куда вы деньги тратите?
Екатерина:
На себя.
Алеся Лакина:
Только на себя, Алексей не знает, сколько вы получаете? Или, может, вы еще работаете на него, приносите в казну царю?
Екатерина:
Нет, на него не работаю. Хорошо, мы с мамой ездили в Египет. Нам рассказывали, что там очень распространено многоженство.
Алеся Лакина:
Это Египет и там люди другие. Они ведут первую жену, вторую, третью – каждой ожерелье с бриллиантами покупают.
Алена:
Это стереотипы.
Алеся Лакина:
Это не стереотипы. Я тоже ездила в Египет, общалась с бедуинами. Я прекрасно знаю, как там живут люди, поэтому вы мне не рассказывайте. Там если и есть много жен, то это у очень богатых людей. Те, кто торгует на рынке, говорят: «Мы не можем себе позволить».
«Есть белье-неделька, а у вас жены-неделька». Какую форму сожительства называют русской семьей?
Андрей Туровец:
Есть еще такая страна, как Швеция. Такое явление появилось, помните? Его назвали шведской семьей. Что мы к этому Египту-то придираемся? В Европе была волна – 40-50-е годы послевоенные…
Алексей Акимов:
Про АВВА вы хотите рассказать?
Андрей Туровец:
Нет, АВВА – очень много мифов и слухов о том, что там было. На самом деле там не было шведской семьи. Я очень часто бывал в Швеции. Шведы называют эту форму сожительства русской семьей. Мы называем это шведской. В любом случае, как бы ни называли – это когда один мужчина или два, пять, шесть или восемь женщин живут. Но шведы жили так, потому что это экономически было выгодно в первую очередь. Уже сексуальный аспект, аспект воспитания детей как бы уходили на другой план. Это сейчас все благополучные скандинавы.
Алексей Акимов:
На счет интимного вопроса у меня часто спрашивают. У нас такого нет разврата, что непонятно какие оргии устраиваем.
Алеся Лакина:
У вас по расписанию?
Алена:
Можно сказать так.
Алексей Акимов:
Хочу сказать, что в этом плане есть полное соответствие.
Алеся Лакина:
Знаете, есть белье-неделька, а у вас жены-неделька – по дням недели.
Противоречат социальным нормам и стереотипам. Какое будущее ждет семью Алексея?
Наталья Надольская:
Татьяна, Алина и Виктория – это еще три жены Алексея. Какая у вас иерархия в семье? У вас кто-то главный – кто-то первая жена, кто-то последняя?
Алексей Акимов:
Такого нет, у всех одни права. Если брать одну, вторую, то третья – это была Виктория.
Наталья Надольская:
Андрей, я знаю, что у экспертов всегда есть мнение. Что вы думаете? Вы увидели уже всех жен Алексея? Про этих девушек вы можете что-то сказать – их психологический портрет?
Андрей Туровец:
Девушки получают свой опыт. Не ведем сейчас диагностику или, не дай бог, диагнозы никакие не ставим. Люди решили получить опыт, это довольно интересно. И я почему-то уверен, может быть, потому что я много встречал подобных случаев, что дальше опыт будет еще интереснее. Конечно, эта семья не сохранится – если можем назвать семья в кавычках – в том виде, в котором мы сейчас ее увидели.
Алеся Лакина:
Андрей, может быть, я ошибаюсь, но почему-то уверена, что у каждой из них нет отца. У вас есть папы, девочки?
Алина, в гражданском браке с Алексеем Акимовым:
У меня год назад не стало. Я жила без отца.
Алеся Лакина:
В вашем детстве какие отношения с мамой у отца были? У меня просто такое чувство, что вы отца нашли, а не мужчину.
Алина:
Очень тяжелые. Мама с моего второго класса уже не жила с отцом. Он не давал ей отношения построить.
Алеся Лакина:
Девушка, у вас психологические проблемы, скорее всего.
Алексей Акимов:
Нет у нее никаких проблем.
Наталья Надольская:
Андрей, а вам не кажется, что это может быть способ для Алексея и всех его пяти жен выделиться и эпатировать публику?
Андрей Туровец:
Для той среды, в которой эти люди живут, это один из способов в том числе и выделиться, обратить на себя внимание. Но это не всегда происходит осознанно. Когда мы говорим о том, как живет бомонд – там есть свои правила. В том числе и те, которые противоречат обычным социальным нормам и стереотипам. Люди стараются отбросить нормы, стереотипы. Но надо понимать, что они все равно догонят нормы и стереотипы.
«Просто плотские утехи». А как же дети?
Андрей Туровец:
Есть ли уже дети в этой большой семье?
Алексей Акимов:
Не так давно живем, около двух лет.
Алеся Лакина:
Алексей, можно было уже родить нескольких. У вас же большое количество женщин.
Алексей Акимов:
Девушки молодые, надо пожить для себя, даже если бы хотелось.
Алеся Лакина:
Алексей, вы Моисея приводили в пример. Мы узнали, что это было для деторождения.
Алексей Акимов:
Не хочется нарушать закон – одну как-то выделять. Возможно, будет какая-то другая страна, мы поедем путешествовать – будет все хорошо.
Алеся Лакина:
То есть у вас просто плотские утехи, правильно я понимаю?
Алексей Акимов:
Нет, у нас духовное.
Алеся Лакина:
Алексей, когда вам наскучила первая жена, почему вы просто не разошлись с ней, не нашли другую? Зачем вы ее оставили? Она же вам стала неинтересна, раз вы посмотрели на другую женщину.
Алексей Акимов:
Потому что я признался. Я не мог жить, как у нас в стране – любовниц заводят, обманывают постоянно. Если взять статистику, то у нас практически нет счастливых браков.
Алеся Лакина:
Так вам и любовницы надоедают периодически. Вы не заметили? Вы заводите вторую, вторая наскучила – вы заводите третью.
«Любая девушка хочет быть единственной»
Наталья Надольская:
Вы уверенно себя чувствуете в этом браке? Ведь Алексей может сказать, что будет и седьмая жена, и восьмая, и девятая.
Алексей Акимов:
Я не могу сказать. У нас нет такого. Я не решаю, решаем мы полностью вместе.
Наталья Надольская:
Пусть ваши жены ответят. Вы уверены в этом браке? Как вы себя чувствуете, Татьяна?
Татьяна, в гражданском браке с Алексеем Акимовым:
Я считаю, что буду уверенно себя чувствовать по той причине, что я люблю этого человека. Мне с ним комфортно. Неважно, будет еще одна.
Алеся Лакина:
Как отреагировал ваш отец? У вас есть папа?
Татьяна:
Да, у меня есть папа. Он ничего не сказал.
Галина Пинчук:
У меня один к вам вопрос. Вы бы хотели быть единственной женой в этой семье? Я понимаю, что вся эта ситуации очень удобна Алексею. Она построена так, как он мечтал. Он чувствует себя совершенно комфортно. А вам хотелось бы жить с этим человеком и строить семью только вдвоем? Любая девушка хочет быть единственной. Вы идете на поводу у него. Для него это прекрасно, но как это для вас? Не разрушаете ли вы сейчас себя тем, что вы готовы мириться?
Алеся Лакина:
Вы не видите? У них просто комплексы.
Алексей Акимов:
Никто не разрушает. Наоборот, приобретаем какие-то качества.
Галина Пинчук:
Алексей, вы приобретаете, а девушки?
Алина:
Есть какой-то шанс что-то попробовать новое и понять для себя, в первую очередь, нужно ли в будущем дальше так.
Наталья Надольская:
Скажите, самая первая реакция, когда вы узнали о наличии у Алексея еще жен – отрицание, недоумение, либо он умеет убеждать?
Алина:
Просто смешанные чувства были.
Наталья Надольская:
Вы их так выбираете, что они изначально согласны?
Алексей Акимов:
Тут момент один. Мы познакомились с Викторией – как раз исконно белорусочка. Я сразу в нее влюбился.
«У нас в первую очередь духовность». А как делить имущество, если что-то пойдет не так?
Алеся Терешкова, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Алексей, вы часто говорили о том, что у вас много автомобилей. Мы поняли, много зарабатываете. Как у вас решается вопрос с имуществом? Вы все сейчас приобретаете.
Алексей Акимов:
Если какая-то будет проблема…
Алеся Терешкова:
И что кому достается?
Алексей Акимов:
Я не говорю, что я все себе заберу. Я считаю, что надо по-честному, как в нормальной семье, поделить все это на пятерых.
Алеся Терешкова:
А как вы это будете юридически оформлять? У вас же нет взаимоотношений.
Алексей Акимов:
Если будет дальше у нас продолжение, то мы поедем в другую страну, все распишемся. Здесь уже на официальном уровне надо будет делить.
Алеся Терешкова:
Если что-то пойдет не так и вы решите расстаться, а, к примеру, было что-то приобретено?
Алексей Акимов:
Пока живем одним днем.
Алеся Лакина:
Алеся, если зарегистрировать отношения в другой стране, здесь этот брак считается реальным?
Алеся Терешкова:
Смотря в какой стране. У нас не все, во-первых, признают. Плюс ко всему есть противоречия с нашим законодательством. У нас только одна жена может быть – не пять, не десять.
Алексей Акимов:
Мы говорим сейчас о каких-то материальных моментах. На самом деле у нас в первую очередь духовность какая-то.
Алеся Лакина:
Алексей, не вам говорить о духовности.
Прогноз не самый благоприятный для такого типа сожительства
Алеся Лакина:
Мне кажется, что все эти девушки с очень низкой самооценкой, возможно, с какими-то травмами. У них нет чувства собственного я, чувства собственного достоинства. Я права или нет?
Наталья Надольская:
Почему? Они поддались деструктивному влиянию, потому что Алексей очень умеет обаять и убедить.
Андрей Туровец:
Знаете, хотелось бы встретиться, например, через несколько лет и посмотреть, что будет происходить. У меня прогноз как у специалиста не самый благоприятный для такого типа сожительства. Но всяко бывает в жизни.
Алексей Акимов:
Может, у вас самого будет движение, кто знает?
Наталья Надольская:
Может, у вас будет тоже две жены? Алексей говорит, что не зарекайтесь, Андрей.
Андрей Туровец:
Нет, вы знаете, мужчины делятся по определенному психотипу. Есть мужчины с психотипом, которые способен и желает такого.
Алексей Акимов:
Вы уже поделили себя?
Андрей Туровец:
Конечно, я знаю свой психотип. Например, мне не интересно.
Алексей Акимов:
То есть он не меняется, вы считает?
Андрей Туровец:
Он может меняться под внешним воздействием. Но в базе – нет, как темперамент. У нас есть типы темпераментов, они не сильно меняются.
Алексей Акимов:
Я считаю, что все люди могут поменяться.
Андрей Туровец:
Да, конечно, могу. Вопрос – зачем?
Личная психотерапия уместна для каждого участника
Наталья Надольская:
Алексей, у вас не возникает конфликтных ситуаций с молодыми людьми? Может быть, бывшими молодыми людьми ваших жен?
Алексей Акимов:
На счет бывшего я, наверное, предоставлю ей [Алине – прим. ред.] слово. Это мой друг был бывший.
Алина:
С Алексеем мы познакомились как раз на дне рождения бывшего моего молодого человека. Потом по семейным обстоятельствам ему пришлось уехать. Мы с Лешей продолжили общаться. Когда приехал мой бывший, узнал о том, что мы уже вместе – начались разборки.
Алеся Лакина:
То есть вы изменили?
Алексей Акимов:
Он следит за ней постоянно.
Наталья Надольская:
Послушайте, он просто вам завидует.
Андрей Туровец:
Все-таки форма сожительства, которую нам демонстрируют Алексей и его девушки – мне кажется, это больше такой эксперимент, стеб. Они просто пока развлекаются.
Алеся Лакина:
Алексей говорит о браке, что они собираются заключать отношения официально.
Наталья Надольская:
Давайте дадим слово отцу Евгению.
Евгений Фисенкин:
Ваш пример не совсем можно называть семьей и браком. Я бы сказал, что нельзя. То есть это не семья и не брак – это сожительство. Пять жен – это все-таки не жены, это все-таки подруги. Потому что для института семьи есть определенные критерии, рамки. С другой стороны, звучали слова о любви. Я вспомнил слова Антуана де Сент-Экзюпери: «Любовь – это труд сердца». Поэтому по-настоящему сказать «Я тебя люблю» мы не можем на первом этапе.
Алексей Акимов:
А как же любовь с первого взгляда? Я считаю, что есть любовь с первого взгляда.
Евгений Фисенкин:
Сейчас может быть влюбленность. Но любовь – это труд, совместный опыт, трудности, которые мы преодолеваем, проблемы, которые мы решаем, которые нас объединяют. Но в сожительстве всегда существует одна большая угроза и проблема. Это если говорить просто. У нас постоянно существует возможность обернуться назад и посмотреть на надпись «Выход». То есть вас это ни к чему не обязывает и в любой момент вы, в принципе, можете расстаться.
Алексей Акимов:
У нас есть возможность у одной девушки вернуться назад. Я против этого, это ее выбор. Ее никто не держит.
Алеся Лакина:
Мне хочется сказать: «Девушки, махните два раза, если вас держать в заложниках».
Алексей Акимов:
Проблема в том, что это ее выбор. Есть бывший парень Игорь Жирносек, который меня постоянно преследует и хочет меня побить. Я ее не держу, она любит меня.
Наталья Надольская:
Так не проще ли вам отпустить ее? У вас четыре есть, отпустите одну. К Игорю Жирносеку пусть вернется.
Алина:
Говорили по поводу любви, что это большой труд. А как же, допустим, рассказ про Ромео и Джульетту?
Алеся Лакина:
За что вы его любите?
Алина:
Очень хорошо ухаживал, отношение ко мне очень хорошее.
Алеся Лакина:
Он приходил со всеми женами за вами ухаживать?
Алина:
Нет, мы виделись сначала втайне, гуляли по городу.
Алеся Лакина:
Втайне от жен?
Алина:
Да, сначала это было так. Он относился ко мне как отец. Это отношение, наверное, больше и зацепило. Потому что папа относился ко мне как к маленькому трехлетнему ребенку. Позволял все, говорил много хороших слов. Меня общение больше с ним зацепило.
Алеся Лакина:
Вы типичная жертва. Андрей, я правильно понимаю?
Андрей Туровец:
Это классическая история – попытка получить недополученное от папы через мужчину без обязательств.
Наталья Надольская:
И все бы хорошо, если бы не было еще четыре жены.
Андрей Туровец:
Каждая из девушек решает свой невротический комплекс по меньшей мере. Надеюсь, что не психотический.
Алина:
Просто еще до этого были отношения, которые очень болезненно заканчивались.
Наталья Надольская:
Это с Игорем Жирносеком?
Алина:
Да.
Алеся Лакина:
Потому что вы жертвы – это логично. Вы не проработали свои травмы с психологом. У вас будут все отношения такие.
Андрей Туровец:
Я не хочу никого обижать и беду накликивать, но, к сожалению, это так. Личная психотерапия очень здесь уместна для каждого участника.
«Так вы трус, Алексей». Что должен настоящий мужчина?
Наталья Надольская:
Давайте о бытовом. Все-таки у Алексея совместная жизнь – это еще какие-то бытовые вопросы. Как вы ездите за продуктами, покупаете? Как складывается ваш семейный бюджет? У вас есть какая-то общая шкатулка? Вы заказываете доставку?
Алексей Акимов:
Да. Или если кто-то в городе гуляет – проблем никаких нет.
Наталья Надольская:
А если нужно сходить в кино, романтический ужин, погулять?
Алексей Акимов:
Мы все вместе ходим.
Наталья Надольская:
То есть вы вшестером идете в кино?
Алексей Акимов:
Да, без проблем. Я купил маршрутку.
Алина:
Я могу чаще не ходить, потому что сама кинотеатры не люблю. Я могу провести время с подругой. То есть нет какого-то препятствия, что нельзя, ты должна сидеть дома. Какой-то слежки за мной тоже нет.
Алексей Акимов:
Она следит по геолокации, чтобы я не изменял, чтобы другую жену не привел.
Алеся Лакина:
Кому не изменял? У вас пятеро жен. Кому вы будете изменять и с кем? А вы [Алина – прим. ред.] когда, в какой день с ним – по средам, вторникам или как расписание?
Алина:
Можно я опущу этот вопрос?
Алеся Лакина:
С кем он вам изменять может – с понедельником или со вторником?
Алексей Акимов:
Она просто смотрит. Она сидит дома, я с остальными женами хожу в кино. Она смотрит, чтобы не было такого, что я убежал куда-то. Мы друг о друге заботимся просто.
Алеся Лакина:
Вы следите за ним, при этом живете еще с кучей женщин в доме.
Алина:
Прямо слежки или выноса мозга: «Ты где пропадаешь?» – такого нет.
Алеся Лакина:
Вы просто плачете в подушку?
Алексей Акимов:
Вы не забывайте, что у нее есть бывший, который за ней охотится постоянно. Она смотрит, чтобы не было какого-то конфликта.
Алеся Лакина:
Идите, поговорите. В чем проблема? Почему вы убегаете? Так вы трус, Алексей.
Алексей Акимов:
Будет просто драка. Я не хочу, чтобы драка была. Я считаю, что не физически мужчина должен доказать.
«Однажды окажемся у пропасти». Насколько долговечен брак Алексея?
Наталья Надольская:
Татьяна, как вы считаете, в таком формате насколько долговечен ваш брак с Алексеем?
Татьяна:
Я считаю, что у меня с ним будет все хорошо и очень долго.
Алеся Лакина:
Только у вас?
Татьяна:
Как минимум, считаю, до гроба.
Наталья Надольская:
А вы детей планируете в будущем именно в формате многоженства?
Татьяна:
Да, через лет пять где-то.
Наталья Надольская:
Девушки, я так понимаю, у вас тоже такое мнение? Вы рассчитываете, что ваш союз, даже неофициальный, будет крепким и долгим именно в таком формате?
Алина:
Смотря как будут дальше приисходить взаимоотношения. Тут не скажешь просто, что будет завтра, послезавтра и через год.
Алеся Лакина:
А хватит ли у Алексея денег кормить еще и детей?
Алексей Акимов:
У нас такого нет, что я всех содержу – такой хан. Все занимаются своим делом.
Евгений Фисенкин:
Я бы хотел сказать, что тот пример, который мы видим – это результат нашего общества потребления. У нас существует проблема с браками и разводами. Она действительно есть, потому что мы не знаем и не учимся, как строить наши семьи, создавать браки. Как говориться, стерпится – слюбится. А это требует определенных знаний, усилий. Семья создается, даже пускай зарегистрированная, именно в контексте потребления. Здесь звучали слова: «Пока пожить для себя». Мы имеем те проблемы, которые имеем, потому что мы в данной ситуации не столько отдаем, помогаем, сколько получаем, забираем – что, в общем-то, является утопией. Однажды окажемся у пропасти.
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