«Не афиширует, что её папа космонавт». Олег Новицкий рассказал, мешает ли детям знаменитая фамилия

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Олег Новицкий – инструктор-космонавт-испытатель.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Олег Новицкий – инструктор-космонавт-испытатель.
Юлия Артюх, СТВ:
Ваши дети вами гордятся?
Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель:
Думаю, что да. Старшей уже 25 лет, но она нигде в принципе не афиширует, что ее папа космонавт. И все ее коллеги, когда об этом узнают, говорят: почему ты об этом молчала? Но это же заслуги папы, отца, не мои. То есть она нигде себя не выставляет как именно дочь космонавта.
Юлия Артюх:
В детстве, получается, уже известна была ваша фамилия, и она носила вашу фамилию. Как-то ей это мешало или способствовало?
Олег Новицкий:
В детстве я был, скажем так, военным летчиком. Поэтому…
Юлия Артюх:
А, то есть на тот момент еще вы были…
Олег Новицкий:
Да-да. Но я так понимаю, что фамилия космонавта начинает звучать, когда он уже стартует или приземляется по крайней мере из космоса.
Олег Новицкий:
Тогда он уже более-менее на слуху, а до этого никто о нас в принципе и не знает. Даже вы сейчас наверняка не назовете ребят, кто сейчас находится в отряде космонавтов, правильно, но еще не латал. Даже летавших тяжело назвать. Сейчас нет такого стремления показывать в полном объеме старты кораблей, посадки.
Юлия Артюх:
Как раньше было, в советское время.
Олег Новицкий:
Да, раньше всегда было. На первых страницах газет, первая новость – это была программа «Время» – старт или посадка космического корабля, в каком составе экипаж прилетел или улетел.
Юлия Артюх:
А младшему ребенку сколько лет?
Олег Новицкий:
Вот 25 апреля будет шесть лет.
Юлия Артюх:
Дети всегда просятся к родителям на работу. Младший ребенок с вами не просится? Он понимает, что туда нельзя с папой?
Олег Новицкий:
Младший пока нет. Старшая дочь там уже была.
Юлия Артюх:
Была где конкретно?
Олег Новицкий:
Именно в Звездном Городке в Центре подготовки космонавтов. И опять же, старшая дочь была на старте.
Юлия Артюх:
А младший ребенок?
Олег Новицкий:
Младший еще нигде не был. И у нас же опять из-за пандемии Звездный Городок был закрыт, Центр подготовки тоже. Туда приезжали только космонавты на подготовку и инструктора. У нас прекратились все экскурсии, опять же, мы ходили все в масках даже там.
Юлия Артюх:
А, то есть в обычное время можно было попасть туда и на экскурсию?
Олег Новицкий:
Да-да. Я думаю, сейчас, поскольку у нас уже масочный режим снят, я думаю, сейчас возобновятся экскурсии. И можно через интернет найти условия, как организовать экскурсию в Центр подготовки космонавтов, что там можно посмотреть, в каком объеме: в полном или каком-то урезанном.
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