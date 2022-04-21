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«Не афиширует, что её папа космонавт». Олег Новицкий рассказал, мешает ли детям знаменитая фамилия

21 апреля 2022 16:39
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Олег Новицкий – инструктор-космонавт-испытатель.

«Не афиширует, что её папа космонавт». Олег Новицкий рассказал, мешает ли детям знаменитая фамилия -1

Юлия Артюх, СТВ:
Ваши дети вами гордятся?

«Не афиширует, что её папа космонавт». Олег Новицкий рассказал, мешает ли детям знаменитая фамилия -4

Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель:
Думаю, что да. Старшей уже 25 лет, но она нигде в принципе не афиширует, что ее папа космонавт. И все ее коллеги, когда об этом узнают, говорят: почему ты об этом молчала? Но это же заслуги папы, отца, не мои. То есть она нигде себя не выставляет как именно дочь космонавта.

«Не афиширует, что её папа космонавт». Олег Новицкий рассказал, мешает ли детям знаменитая фамилия -7

Юлия Артюх:
В детстве, получается, уже известна была ваша фамилия, и она носила вашу фамилию. Как-то ей это мешало или способствовало?

Олег Новицкий:
В детстве я был, скажем так, военным летчиком. Поэтому…

Юлия Артюх:
А, то есть на тот момент еще вы были…

Олег Новицкий:
Да-да. Но я так понимаю, что фамилия космонавта начинает звучать, когда он уже стартует или приземляется по крайней мере из космоса.

«Не афиширует, что её папа космонавт». Олег Новицкий рассказал, мешает ли детям знаменитая фамилия -10

Олег Новицкий:
Тогда он уже более-менее на слуху, а до этого никто о нас в принципе и не знает. Даже вы сейчас наверняка не назовете ребят, кто сейчас находится в отряде космонавтов, правильно, но еще не латал. Даже летавших тяжело назвать. Сейчас нет такого стремления показывать в полном объеме старты кораблей, посадки.

Юлия Артюх:
Как раньше было, в советское время.

«Не афиширует, что её папа космонавт». Олег Новицкий рассказал, мешает ли детям знаменитая фамилия -13

Олег Новицкий:
Да, раньше всегда было. На первых страницах газет, первая новость – это была программа «Время» – старт или посадка космического корабля, в каком составе экипаж прилетел или улетел.

Юлия Артюх:
А младшему ребенку сколько лет?

Олег Новицкий:
Вот 25 апреля будет шесть лет.

«Не афиширует, что её папа космонавт». Олег Новицкий рассказал, мешает ли детям знаменитая фамилия -16

Юлия Артюх:
Дети всегда просятся к родителям на работу. Младший ребенок с вами не просится? Он понимает, что туда нельзя с папой?

Олег Новицкий:
Младший пока нет. Старшая дочь там уже была.

Юлия Артюх:
Была где конкретно?

Олег Новицкий:
Именно в Звездном Городке в Центре подготовки космонавтов. И опять же, старшая дочь была на старте.

Юлия Артюх:
А младший ребенок?

«Не афиширует, что её папа космонавт». Олег Новицкий рассказал, мешает ли детям знаменитая фамилия -19

Олег Новицкий:
Младший еще нигде не был. И у нас же опять из-за пандемии Звездный Городок был закрыт, Центр подготовки тоже. Туда приезжали только космонавты на подготовку и инструктора. У нас прекратились все экскурсии, опять же, мы ходили все в масках даже там.

Юлия Артюх:
А, то есть в обычное время можно было попасть туда и на экскурсию?

Олег Новицкий:
Да-да. Я думаю, сейчас, поскольку у нас уже масочный режим снят, я думаю, сейчас возобновятся экскурсии. И можно через интернет найти условия, как организовать экскурсию в Центр подготовки космонавтов, что там можно посмотреть, в каком объеме: в полном или каком-то урезанном.

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# Белорусские космонавты # общество # Юлия Артюх # Олег Новицкий # Фотофакт

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