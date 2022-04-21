«Не афиширует, что её папа космонавт». Олег Новицкий рассказал, мешает ли детям знаменитая фамилия

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Олег Новицкий – инструктор-космонавт-испытатель.

Юлия Артюх, СТВ:

Ваши дети вами гордятся?

Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель:

Думаю, что да. Старшей уже 25 лет, но она нигде в принципе не афиширует, что ее папа космонавт. И все ее коллеги, когда об этом узнают, говорят: почему ты об этом молчала? Но это же заслуги папы, отца, не мои. То есть она нигде себя не выставляет как именно дочь космонавта.

Юлия Артюх:

В детстве, получается, уже известна была ваша фамилия, и она носила вашу фамилию. Как-то ей это мешало или способствовало? Олег Новицкий:

В детстве я был, скажем так, военным летчиком. Поэтому… Юлия Артюх:

А, то есть на тот момент еще вы были… Олег Новицкий:

Да-да. Но я так понимаю, что фамилия космонавта начинает звучать, когда он уже стартует или приземляется по крайней мере из космоса.

Олег Новицкий:

Тогда он уже более-менее на слуху, а до этого никто о нас в принципе и не знает. Даже вы сейчас наверняка не назовете ребят, кто сейчас находится в отряде космонавтов, правильно, но еще не латал. Даже летавших тяжело назвать. Сейчас нет такого стремления показывать в полном объеме старты кораблей, посадки. Юлия Артюх:

Как раньше было, в советское время.

Олег Новицкий:

Да, раньше всегда было. На первых страницах газет, первая новость – это была программа «Время» – старт или посадка космического корабля, в каком составе экипаж прилетел или улетел. Юлия Артюх:

А младшему ребенку сколько лет? Олег Новицкий:

Вот 25 апреля будет шесть лет.