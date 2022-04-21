«В школе формируется их профессиональная ориентация». Как приобщить молодёжь к науке?

Новости Беларуси. В Минске обсуждают развитие научной сферы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В первую очередь с участием талантливой молодежи. Международная конференция объединила в онлайн и оффлайн форматах ученых из Беларуси и России.

Особое внимание исследовательской и проектной деятельности. Среди участников молодые ученые НАН Беларуси и представители Парка высоких технологий, педагоги. Сформировано четыре диалоговые площадки, на которых среди ряда образовательных идей инновационная система STEM-подхода. Говорили и о возможностях для самореализации юных ученых.

Елена Ротмирова, исполняющая обязанности ректора Минского областного института развития образования:

На данном мероприятии мы совместно с педагогами, учеными пытаемся найти наиболее перспективные пути развития вот этого направления – проектной деятельности, исследовательской деятельности.

Cтанислав Юрецкий, заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси:

Я как представитель науки, молодой ученый, понимаю ту важность, которую сейчас приобретает именно наука на школьном уровне. Потому что сегодняшние школьники через пять-десять лет – это будущие ученые. И чтобы заметить этих молодых ученых, надо с ними начинать работать со школьной скамьи. Потому что именно в школе формируется их профессиональная ориентация, их интересы, которые в последующем раскрываются в их будущей профессии.