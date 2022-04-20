«Мужчина уходит в отказ». Как взыскать алименты в гражданском браке и что нужно учесть?

Жить вместе без штампа в паспорте. Такой выбор все чаще делают современные люди. О том, что такое гражданский брак – тест на совместимость или трата времени, и стоит ли беспокоиться, если вторая половинка не торопится в ЗАГС, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алеся Лакина , ведущая ток-шоу: Юля вышла из ситуации, конечно, с достоинством. Ей все-таки удалось выбить алименты с бывшего парня. Так скажем, так как они не были расписаны. Но в чем-то она все же проиграла, так как все совместно нажитое имущество осталось у сожителя.

Наталья Надольская , ведущая ток-шоу : Я вспоминаю историю Юли Барановской – гремела на всю страну. Это гражданская жена футболиста Андрея Аршавина. И все бы хорошо – они жили гражданским браком, у них родились трое детей, но Андрей решил покинуть семью. Сделал это как раз таки в тот момент, когда Юля была беременна третьим ребенком.

Алеся Терешкова, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Сразу сделаю оговорку, что Юля Барановская – это гражданка Российской Федерации, поэтому российское законодательство. Но в целом оно схоже с нашим. Поэтому я буду говорить применительно к нашему законодательству, но про истории, которые могут возникнуть и у нас.

Если вы живете гражданским так называемым браком, то есть просто сожительствуете между собой – наживаете имущество, рождаются дети, то если никак это не фиксируется, не заключаются никакие соглашения между мужчиной и женщиной, то ни на что претендовать женщина не может, потому что по общему правилу имущество является того человека, на чье имя оно зарегистрировано.

Что касается детей, здесь чуть попроще, потому что защищают прежде всего ребенка. Поэтому алименты можно взыскать с такого мужчины. Но какая возникает сложность? Если бы ребенок родился в браке, автоматически его отцом считается муж матери. Если же брака нет, соответственно, нужно подавать совместное заявление и указывать, что отцом является такой-то. Если мужчина уходит в отказ, не хочет подавать никакие заявления, тогда нужно обращаться в суд и помимо взыскания алиментов заявлять требование об установлении отцовства. Это уже процедура судебных экспертиз.

Что касается содержания на себя, на женщину, которая может взыскать, если бы она была в браке. Если они были в браке, то, конечно, женщина может потребовать свое содержание, допустим, если развелись, когда она была беременная или еще осуществляет уход за ребенком до трех лет. Если же брака нет, соответственно, и потребовать этого она тоже не может.

Какие еще трудности возникают? Это уже на случай, если, например, вдруг такого мужчины не становится, то наследницей женщина, которая была в таком гражданском браке, не является. Она даже не может претендовать на обязательную долю, например, наследства, если бы он оставил какое-то завещание. То есть трудностей возникает много. Я не хочу никого пугать.