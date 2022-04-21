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Олег Новицкий о патриотизме: «Нужно чем-то иногда жертвовать, чтобы твоим близким стало хорошо».

21 апреля 2022 17:06
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Олег Новицкий – инструктор-космонавт-испытатель.

Олег Новицкий о патриотизме: «Нужно чем-то иногда жертвовать, чтобы твоим близким стало хорошо». -1

Юлия Артюх, СТВ:
Я знаю, что ваша мама очень активный человек, с активной гражданской позицией. Знаю это по мероприятиям, в которых она участвует, организованным Белорусским союзом женщин. И вы тоже человек, который редко находится на Земле, но, тем не менее, находите всегда время поучаствовать в мероприятиях, и в том числе, посвященных патриотическим направлениям. Почему это важно для вас?

Олег Новицкий о патриотизме: «Нужно чем-то иногда жертвовать, чтобы твоим близким стало хорошо». -4

Олег Новицкий, инструктор-космонавт-испытатель:
Я считаю, что мне все-таки в жизни повезло. Поскольку я общался со своими дедушками, бабушками, которые прошли Великую Отечественную войну, которые на своих плечах, своим здоровьем принесли нам мир. Поэтому я считаю нужным, допустим, и своим детям рассказывать. И, когда мы выступаем в школах или в институтах, тоже пытаться зародить ребятам эту мысль о патриотизме, о своей родине, о том, что можно и нужно чем-то иногда жертвовать, чтобы твоим близким стало хорошо, чтобы кто-то потом, после тебя мог жить в мире. 

Юлия Артюх:
Да, это очень важная тема. И прекрасно, что вы – человек известный – принимаете в этом участие.

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# Белорусские космонавты # общество # Юлия Артюх # Олег Новицкий # Фотофакт

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