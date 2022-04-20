«Один из семи смертных грехов». Вот почему церковь порицает гражданский брак
Жить вместе без штампа в паспорте. Такой выбор все чаще делают современные люди. О том, что такое гражданский брак – тест на совместимость или трата времени, и стоит ли беспокоиться, если вторая половинка не торопится в ЗАГС, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что в понятие гражданского брака и церковь, и Гражданский кодекс вкладывают каждый свое. Давайте определимся с самим понятием, что же такое гражданский брак, чтобы более предметно об этом говорить.
Алеся Терешкова, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Прежде всего разберемся в понятиях. Гражданский брак, который использует большинство населения, на самом деле браком не является. То есть это просто совместное проживание.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Сожительство.
Алеся Терешкова:
Сожительство, да. Простым языком – сожительство двух людей на определенной территории в определенный период времени.
Наталья Надольская:
Почему тогда укрепилось это название – гражданский брак? Мне кажется, уже много лет.
Алеся Терешкова:
Не знаю.
Наталья Надольская:
Кто-то один сказал, и все остальные подхватили, да?
Алеся Терешкова:
Потому что многие просто не узаконивают отношения, но живут вместе. Нужно же как-то это назвать. Вот и назвали – гражданский брак. На самом деле, согласно законодательству, есть только один термин – это брак. Это добровольный союз мужчины и женщины, в который они вступают по взаимному согласию при наличии определенных условий – возраста, если нет препятствий в заключении этого брака. То есть вот такие понятия.
Наталья Надольская:
Отец Евгений, я знаю, у вас тоже есть, как прокомментировать, что есть гражданский брак.
Евгений Фисенкин, иерей, клирик прихода храма святителя Николая Японского:
Я могу только добавить, что действительно гражданский брак – это брак, узаконенный государством. Говоря простым языком, это брак, в котором есть те самые печати в паспортах. Сожительство – это как раз таки тот момент, когда люди просто живут вместе, естественно, полноценной жизнью. Это уже как раз таки церковь осуждает.
Алеся Лакина:
То есть это считается грехом, я правильно понимаю?
Евгений Фисенкин:
Считается грехом, да. Это один из семи смертных грехов, который называется блуд. Почему он является смертным? Потому что это грех, который разрушает душу человека, убивает, можно сказать. Поэтому, подводя черту, церковь совершенно не против гражданского брака, признает гражданский брак как брак, зарегистрированный государством. То, что этот брак невенчанный, тоже не является грехом. Венчание – это еще дополнительное согласие, таинство, в котором участвуют уже супруги. Потому что венчание совершается только после непосредственно заключения брака между мужем и женой. Это как божье благословение для верующих людей. Если его нет, это не является грехом. Церковь не против гражданского брака как брака зарегистрированного, но против сожительства.
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