«Один из семи смертных грехов». Вот почему церковь порицает гражданский брак

Жить вместе без штампа в паспорте. Такой выбор все чаще делают современные люди. О том, что такое гражданский брак – тест на совместимость или трата времени, и стоит ли беспокоиться, если вторая половинка не торопится в ЗАГС, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что в понятие гражданского брака и церковь, и Гражданский кодекс вкладывают каждый свое. Давайте определимся с самим понятием, что же такое гражданский брак, чтобы более предметно об этом говорить.

Алеся Терешкова, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Прежде всего разберемся в понятиях. Гражданский брак, который использует большинство населения, на самом деле браком не является. То есть это просто совместное проживание. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Сожительство. Алеся Терешкова:

Сожительство, да. Простым языком – сожительство двух людей на определенной территории в определенный период времени. Наталья Надольская:

Почему тогда укрепилось это название – гражданский брак? Мне кажется, уже много лет.

Алеся Терешкова:

Не знаю. Наталья Надольская:

Кто-то один сказал, и все остальные подхватили, да? Алеся Терешкова:

Потому что многие просто не узаконивают отношения, но живут вместе. Нужно же как-то это назвать. Вот и назвали – гражданский брак. На самом деле, согласно законодательству, есть только один термин – это брак. Это добровольный союз мужчины и женщины, в который они вступают по взаимному согласию при наличии определенных условий – возраста, если нет препятствий в заключении этого брака. То есть вот такие понятия. Наталья Надольская:

Отец Евгений, я знаю, у вас тоже есть, как прокомментировать, что есть гражданский брак.