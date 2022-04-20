«Люди прожили в гражданском браке 10 лет». Что может стать причиной юридического оформления отношений?

Жить вместе без штампа в паспорте. Такой выбор все чаще делают современные люди. О том, что такое гражданский брак – тест на совместимость или трата времени, и стоит ли беспокоиться, если вторая половинка не торопится в ЗАГС, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Андрей, я знаю, существует мнение, что если люди прожили в гражданском браке 10 лет, то они уже не заключат официальный брак. Как бы это отношения уже обречены быть все время без штампа в паспорте. Так ли это?

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я слышала про год.