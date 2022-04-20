«Люди прожили в гражданском браке 10 лет». Что может стать причиной юридического оформления отношений?

Жить вместе без штампа в паспорте. Такой выбор все чаще делают современные люди. О том, что такое гражданский брак – тест на совместимость или трата времени, и стоит ли беспокоиться, если вторая половинка не торопится в ЗАГС, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Андрей, я знаю, существует мнение, что если люди прожили в гражданском браке 10 лет, то они уже не заключат официальный брак. Как бы это отношения уже обречены быть все время без штампа в паспорте. Так ли это?
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я слышала про год.
Андрей Туровец, психолог, директор центра семейной психологии:
Такая статистик есть, она плавающая. Кто-то говорит о двух годах, кто-то о пяти, семи, десяти. Но обычно, практика показывает, если официальные документы не получены в течение трех-четырех лет, то действительно дальше ожидать не стоит. Потому что только какие-то особые обстоятельства – может быть, рождение детей или имущественные вопросы могут привести к формальному заключению юридических соглашений. Мы говорим о психологии этого процесса. Она так выглядит, что люди готовые к полноценной и законодательно закрепленной семье, обычно на это идут и делают. Это не гарантия от развода, неприятностей. Но это шаг, ответственность, которую люди берут на себя и потом отвечают за это.
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