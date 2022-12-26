СССР может снова появиться? Рассказал Сергей Дик
Финальный эфир 2022 года! Как проходит интеграция Союзного государства? Чем выгодно участие в ШОС? Доказало ли ОДКБ свою ценность? На площадке ток-шоу «По существу» собрались спикеры разных специализаций, чтобы ответить на эти и другие вопросы в прямом эфире.
Кирилл Казаков, СТВ:
Смотрят нас во всем Союзе при помощи YouTube. Хотя до развала Союза белорусское телевидение могло только мечтать, чтобы СССР смотрел все, что производится в Минске. Я говорил в начале программы, что на этой неделе 100-летие Советского Союза празднуется. Очень много сейчас пошло заявлений экспертов, что Союзное государство – это Союз 2.0, возможно, союз с Китаем – это и есть Союз 2.0. Может ли появиться второй Союз?
Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я уверен, что в том смысле и в той форме, которая была, – вряд ли, но я абсолютно убежден: чтобы нашим странам выжить в этих условиях и сохранить независимость и суверенитет, это необходимость, которая назрела и движется в этом направлении. И то, что сейчас происходит в Санкт-Петербурге, – это один из небольших шагов в этом направлении.
Кирилл Казаков:
Возможно ли с тем уровнем противоречий, который существует… Понятно, между Россией и Беларусью экономика, либеральные подходы в некоторых частях РФ. А те же Армения и Азербайджан, те же Кыргызстан и Узбекистан. Как?
Сергей Дик:
Поэтому и форма будет немного другая, но противоречия и у нас были с РФ. Сколько времени прошло с середины 1990-х, пока мы установили такой уровень доверия, такой уровень интеграции.
Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске, кандидат социологических наук, профессор:
Я вернусь к тому, что это союз суверенных государств. Каждый со своим государственным устройством. У нас разные экономики, но у нас есть цель – это повышение качества и уровня жизни, обеспечение безопасности и так далее. Но это не союз. То, что мы увидели в Евросоюзе, – это не союз, потому что там есть кукловод. Как США говорят, так все и делают. Вспомните хоть один случай, когда президент Беларуси или президент России ставили условия. Не было никогда такого. Что такое в нашем понимании союз? Это, как наш президент сказал, когда мы будем стоять спина к спине и будем отстреливаться, если на нас будут нападать. Вот это союз, потому что кроме экономики у нас есть еще духовность, традиции.
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