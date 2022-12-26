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«12 лет лишения свободы». Суд огласил приговор по уголовному делу в отношении Герасимени и Опейкина

26 декабря 2022 17:03
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Новости Беларуси. 12 лет колонии. Суд огласил приговор по уголовному делу в отношении Александры Герасимени и Александра Опейкина. Обвиняемые создали незарегистрированное на территории нашей страны объединение «Белорусский фонд спортивной солидарности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С августа 2020 года на протяжении 10 месяцев через СМИ и интернет они распространяли ложные сведения о событиях, происходивших в нашей стране после выборов главы государства. Также Герасименя и Опейкин призывали иностранные и международные организации вводить санкции в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси и других спортивных организаций.

«12 лет лишения свободы». Суд огласил приговор по уголовному делу в отношении Герасимени и Опейкина-1

Александр Король, государственный обвинитель:
Им назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому. С учетом того, что обвиняемые скрылись от правосудия, уголовное дело было рассмотрено в порядке специального производства и с соблюдением общих правил судебного разбирательства. Кроме того, судом удовлетворены исковые требования о возмещении вреда, причиненного преступными действиями обвиняемых, и в пользу организаций, как Белорусской федерации современного пятиборья, Белорусской федерации велосипедного спорта и государственного учреждения «Белспортобеспечение». С обвиняемых взыскана в счет возмещения ущерба сумма свыше 600 тысяч белорусских рублей.

«12 лет лишения свободы». Суд огласил приговор по уголовному делу в отношении Герасимени и Опейкина-4

Арестованное имущество обвиняемых обращено в счет возмещения ущерба. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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# Судебная система Беларуси # общество # Александр Король # Александра Герасименя # Александр Опейкин # Фотофакт

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