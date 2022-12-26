«12 лет лишения свободы». Суд огласил приговор по уголовному делу в отношении Герасимени и Опейкина

Новости Беларуси. 12 лет колонии. Суд огласил приговор по уголовному делу в отношении Александры Герасимени и Александра Опейкина. Обвиняемые создали незарегистрированное на территории нашей страны объединение «Белорусский фонд спортивной солидарности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С августа 2020 года на протяжении 10 месяцев через СМИ и интернет они распространяли ложные сведения о событиях, происходивших в нашей стране после выборов главы государства. Также Герасименя и Опейкин призывали иностранные и международные организации вводить санкции в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси и других спортивных организаций.