Спрос даже превышает предложение. Какой белорусский продукт распробовали в Казахстане и Грузии?

Новости Беларуси. Президент продолжает рабочие поездки по стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

На неделе хорошее настроение Александра Лукашенко на «Молочном мире» в Гродненской области отметили все. В том числе и корреспондент Галина Буро. О диверсификации рынков и белорусском экспорте на конкретных примерах – следующий материал. «Коров надо численность увеличивать». О чём говорил Александр Лукашенко в СПК имени Сенько?

Сыры из Гродно теперь успешно конкурируют с производителями даже в тех регионах, где вековые традиции сыроварения, в том числе в странах Европы. Александр Лукашенко попробовал с разными начинками, вкусом остался доволен. Может, и правда такой продукт достоин названия «номер один»? Скажем, пармезан «Президент». «Я вообще молочная душа». Какое любимое блюдо у Александра Лукашенко?

Хорошее настроение Президента на «Молочном мире» отметили все. Еще бы, завод – пример лидерства. Как сказал Александр Лукашенко работникам, посещение таких предприятий если не праздник, то воодушевление. Одна география экспорта чего стоит: 38 стран мира. И это важно, не зависеть только от одной страны, ведь тогда это будет узкий мост из одной перекладины. Куда надежнее шагать по прочному многослойному покрытию, а потому так важна диверсификация. Президент, анализируя белорусский экспорт, обратил внимание производителей на Южную Азию. Александр Лукашенко о Китае: «Огромный рынок. Туда стремятся все. И не такие монстры, как мы малыши – мы для них малыши» А это, пожалуй, самый нестандартный вопрос, который поступил Александру Лукашенко от работников завода.

– 22 февраля в Сочи вы встречались с президентом Российской Федерации. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Встречался. Следите. – В качестве подарка президенту России Владимиру Владимировичу вы преподнесли корзину белорусских продуктов. Такой вопрос: была ли там продукция «Молочного мира»? Так какие же продукты Александр Лукашенко отвёз Владимиру Путину? Рассказываем подробно

К Владимиру Путину гродненские продукты все же попали. Колбаса, ветчина и мини-хамон – ароматные новинки от Гродненского мясокомбината. Их коптят на натуральной ольхово-буковой щепе, и это тоже история успеха модернизации. Благодаря строительству цеха сырокопченых изделий мясокомбинат увеличил мощности в 10 раз. Такого крупного производства сырокопченостей в стране больше нет. И вот уже пармская ветчина с белорусской ноткой – лидер продаж. Импортозамещающую продукцию распробовали в России, Азербайджане, Казахстане и Грузии. Спрос даже превышает предложение.