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Спрос даже превышает предложение. Какой белорусский продукт распробовали в Казахстане и Грузии?

21 марта 2021 20:21
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Новости Беларуси. Президент продолжает рабочие поездки по стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Евгений Поболовец, СТВ:
На неделе хорошее настроение Александра Лукашенко на «Молочном мире» в Гродненской области отметили все. В том числе и корреспондент Галина Буро.

О диверсификации рынков и белорусском экспорте на конкретных примерах – следующий материал.

«Коров надо численность увеличивать». О чём говорил Александр Лукашенко в СПК имени Сенько?

Спрос даже превышает предложение. Какой белорусский продукт распробовали в Казахстане и Грузии?-1

Сыры из Гродно теперь успешно конкурируют с производителями даже в тех регионах, где вековые традиции сыроварения, в том числе в странах Европы. Александр Лукашенко попробовал с разными начинками, вкусом остался доволен. Может, и правда такой продукт достоин названия «номер один»? Скажем, пармезан «Президент».

«Я вообще молочная душа». Какое любимое блюдо у Александра Лукашенко?

Спрос даже превышает предложение. Какой белорусский продукт распробовали в Казахстане и Грузии?-4

Хорошее настроение Президента на «Молочном мире» отметили все. Еще бы, завод – пример лидерства. Как сказал Александр Лукашенко работникам, посещение таких предприятий если не праздник, то воодушевление. Одна география экспорта чего стоит: 38 стран мира. И это важно, не зависеть только от одной страны, ведь тогда это будет узкий мост из одной перекладины. Куда надежнее шагать по прочному многослойному покрытию, а потому так важна диверсификация. Президент, анализируя белорусский экспорт, обратил внимание производителей на Южную Азию.

Александр Лукашенко о Китае: «Огромный рынок. Туда стремятся все. И не такие монстры, как мы малыши – мы для них малыши»

А это, пожалуй, самый нестандартный вопрос, который поступил Александру Лукашенко от работников завода.

Спрос даже превышает предложение. Какой белорусский продукт распробовали в Казахстане и Грузии?-7

– 22 февраля в Сочи вы встречались с президентом Российской Федерации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Встречался. Следите.

– В качестве подарка президенту России Владимиру Владимировичу вы преподнесли корзину белорусских продуктов. Такой вопрос: была ли там продукция «Молочного мира»?

Так какие же продукты Александр Лукашенко отвёз Владимиру Путину? Рассказываем подробно

Спрос даже превышает предложение. Какой белорусский продукт распробовали в Казахстане и Грузии?-10

К Владимиру Путину гродненские продукты все же попали. Колбаса, ветчина и мини-хамон – ароматные новинки от Гродненского мясокомбината.

Их коптят на натуральной ольхово-буковой щепе, и это тоже история успеха модернизации. Благодаря строительству цеха сырокопченых изделий мясокомбинат увеличил мощности в 10 раз. Такого крупного производства сырокопченостей в стране больше нет. И вот уже пармская ветчина с белорусской ноткой – лидер продаж. Импортозамещающую продукцию распробовали в России, Азербайджане, Казахстане и Грузии. Спрос даже превышает предложение.

Спрос даже превышает предложение. Какой белорусский продукт распробовали в Казахстане и Грузии?-13

Наталья Калинкович, заместитель генерального директора по производству и качеству ОАО «Гродненский мясокомбинат»:
Изучаем технологии в других странах. Наши специалисты много обучаются и в Европе, и в России, потом это мы у себя пробуем. Ежедневный кропотливый труд, адаптация к нашим технологическим условиям, и получаем достойный продукт.

Спрос даже превышает предложение. Какой белорусский продукт распробовали в Казахстане и Грузии?-16

Первые лучи весеннего солнца все больше прогревают землю после зимы. Аграрии СПК имени Сенько говорят: возможно, уже на следующей неделе попробуют выйти в поле. Ведь в любой истории успеха важно, чтобы все звенья цепочки работали на результат: от семян к урожаю, а это корма, до высококлассного мяса и молока под брендом «Сделано в Беларуси».

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Галина Буро # Евгений Поболовец # Наталья Калинкович # Фотофакт

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