Нянечка для пятнистых малышей. Посмотрите, как животновод из Гродненской области ухаживает за телятами

Новости Беларуси. Президент продолжает рабочие поездки по стране, как бы это ни злило кое-кого за рубежом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
На неделе хорошее настроение Александра Лукашенко на «Молочном мире» в Гродненской области отметили все. В том числе и корреспондент Галина Буро.
Ой, какая ты у нас ласковая, какая ты у нас хорошая. Да, да, мы тебя тоже все любим.
И добрым словом, и полезным делом выращивают телят на молочно-товарном комплексе «Обухово» в СПК имени Сенько. Алла Бурба называет телятник ласково своим ясли-садом, где она нянечка для пятнистых малышей. На ферме женщина трудится почти 25 лет. Начинала дояркой, но потом поняла, что душа лежит к родильному отделению, где телята рождаются и воспитываются до двух месяцев.
Алла Бурба, животновод МТК «Обухово» СПК имени И. П. Сенько:
Они здесь такие все маленькие, непосредственные, любят ласку, заботу. Все идут, ждут нас здесь. И мы их любим очень. Я, допустим, считаю, что наша работа важна. Потому что от маленького, от того, как растет и как развивается маленькая телочка, зависит, скажем, будущее молочной нашей отрасли.