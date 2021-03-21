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Нянечка для пятнистых малышей. Посмотрите, как животновод из Гродненской области ухаживает за телятами

21 марта 2021 19:21
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Новости Беларуси. Президент продолжает рабочие поездки по стране, как бы это ни злило кое-кого за рубежом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:
На неделе хорошее настроение Александра Лукашенко на «Молочном мире» в Гродненской области отметили все. В том числе и корреспондент Галина Буро.

Нянечка для пятнистых малышей. Посмотрите, как животновод из Гродненской области ухаживает за телятами-1

Ой, какая ты у нас ласковая, какая ты у нас хорошая. Да, да, мы тебя тоже все любим.

Нянечка для пятнистых малышей. Посмотрите, как животновод из Гродненской области ухаживает за телятами-4

И добрым словом, и полезным делом выращивают телят на молочно-товарном комплексе «Обухово» в СПК имени Сенько. Алла Бурба называет телятник ласково своим ясли-садом, где она нянечка для пятнистых малышей. На ферме женщина трудится почти 25 лет. Начинала дояркой, но потом поняла, что душа лежит к родильному отделению, где телята рождаются и воспитываются до двух месяцев.

Нянечка для пятнистых малышей. Посмотрите, как животновод из Гродненской области ухаживает за телятами-7

Алла Бурба, животновод МТК «Обухово» СПК имени И. ПСенько:
Они здесь такие все маленькие, непосредственные, любят ласку, заботу. Все идут, ждут нас здесь. И мы их любим очень. Я, допустим, считаю, что наша работа важна. Потому что от маленького, от того, как растет и как развивается маленькая телочка, зависит, скажем, будущее молочной нашей отрасли.

Нянечка для пятнистых малышей. Посмотрите, как животновод из Гродненской области ухаживает за телятами-10

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Евгений Поболовец # Галина Буро # Алла Бурба # Фотофакт

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