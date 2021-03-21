Нянечка для пятнистых малышей. Посмотрите, как животновод из Гродненской области ухаживает за телятами

Новости Беларуси. Президент продолжает рабочие поездки по стране, как бы это ни злило кое-кого за рубежом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

На неделе хорошее настроение Александра Лукашенко на «Молочном мире» в Гродненской области отметили все. В том числе и корреспондент Галина Буро.