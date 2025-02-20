Зациклившись на проблемах внешней политики, еврочиновники позабыли о внутренней ситуации и собственных гражданах. Так, во Франции продолжается полномасштабный кризис практически во всех сферах. И больше всего страдает бюджет. Дефицит пенсионного фонда пятой республики в 2025 году составляет более 6,5 миллиарда евро, и это не предел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По прогнозам аналитиков, в будущем показатель вырастет более чем в два раза. До конца десятилетия ожидается стабилизация за счет пенсионной реформы. Однако затем ее эффект ослабнет, а общий дефицит значительно вырастет, отмечают эксперты. Но такой расклад устраивает не всех. Профсоюзы совместно с оппозицией требуют отмены увеличения пенсионного возраста. Однако, вопреки массовым выступлениям, правительство не намерено как-то менять ситуацию. Министры лишь ограничиваются громкими заявлениями, которые так и остаются пустыми словами.