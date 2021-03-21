Какой путь проходит молоко от коровы до прилавка? Показываем поэтапно
Новости Беларуси. Президент продолжает рабочие поездки по стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
На неделе хорошее настроение Александра Лукашенко на «Молочном мире» в Гродненской области отметили все, в том числе и корреспондент Галина Буро. О диверсификации рынков и белорусском экспорте на конкретных примерах – следующий материал.
Попробуем отследить путь молока от коровы до прилавка.
Владимир Иодковский, начальник МТК «Обухово» СПК имени И. П. Сенько:
Молоко по молокопроводу поступает в холодильный танк. После дойки буквально в течение часа молоко вывозится на «Молочный мир».
Молоко на завод везут из более полусотни хозяйств региона. Дальше продукт проходит контроль качества и отправляется в переработку.
6 000 бутылок в час. Цех цельномолочной продукции хоть и старейший на заводе, но не устаревший благодаря постоянной модернизации. Уже утром молоко поступит в магазины, но только после контроля в лаборатории на ультрачувствительном оборудовании.
Хотим показать прибор, в котором все у нас подготовлено. Мы ставим пробу и нажимаем «Измерение».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну конечно, воды там не будет.
А если и была бы, то такое молоко сразу в брак. Ведь «Молочный мир» давний игрок на мировом рынке, и берет именно знаменитым качеством белорусской молочки.
Яна Адамонис, лаборант химического анализа ОАО «Молочный мир»:
Основными показателями, которые мы проверяем, являются жир, кислотность, PH, влага, соль.
Президент подчеркивает: то, что Беларусь сохранила предприятия молокоперерабатывающей промышленности – это одно из достижений государства. 15 лет назад с его подачи началась работа по модернизации, сегодня с молока снимаем сливки.
Марина Аникеева, генеральный директор ОАО «Молочный мир»:
За последние пять лет мы приросли в объемах ровно в 2,5 раза. Мы эффективно работаем. Мы работаем не только последние пять лет, а и все предыдущие годы эффективно, рентабельно. Мы увеличили количество экспорта – когда-то это было 15 миллионов долларов, 30 миллионов долларов, а сейчас 143 миллиона долларов. Я думаю, что эти цифры говорят сами за себя.
За 2020 год выручка от продаж на «Молочном мире» увеличилась почти на 90 %, и это несмотря на пандемию. Ставку сделали на сыры и не прогадали.
Галина Буро, корреспондент:
Этот сыродельный цех – один из самых современных на заводе. Больше четырех лет назад здесь была произведена модернизация, за счет которой мощности цеха увеличились в четыре раза. Теперь здесь изготавливается около 40 видов сыров. Одни из последних новинок – сыр с лисичками и сыр с трюфелем.
«Самый большой срок созревания у пармезана». Сколько времени уходит на изготовление сыра?
На 1 килограмм сыра нужно 10 литров молока. Производство этого изыска – дело трудоемкое. Его варят, прессуют до нужной формы, затем отправляют в специальный соляной бассейн на сутки или двое (в зависимости от рецепта), упаковывают и отправляют на дозревание в специальную камеру, где поддерживаются определенная температура и влажность, а машина, согласно технологии, периодически переворачивает головки.
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