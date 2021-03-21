Какой путь проходит молоко от коровы до прилавка? Показываем поэтапно

Новости Беларуси. Президент продолжает рабочие поездки по стране, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

На неделе хорошее настроение Александра Лукашенко на «Молочном мире» в Гродненской области отметили все, в том числе и корреспондент Галина Буро. О диверсификации рынков и белорусском экспорте на конкретных примерах – следующий материал. Попробуем отследить путь молока от коровы до прилавка.

Владимир Иодковский, начальник МТК «Обухово» СПК имени И. П. Сенько:

Молоко по молокопроводу поступает в холодильный танк. После дойки буквально в течение часа молоко вывозится на «Молочный мир».

Молоко на завод везут из более полусотни хозяйств региона. Дальше продукт проходит контроль качества и отправляется в переработку.

6 000 бутылок в час. Цех цельномолочной продукции хоть и старейший на заводе, но не устаревший благодаря постоянной модернизации. Уже утром молоко поступит в магазины, но только после контроля в лаборатории на ультрачувствительном оборудовании.

Хотим показать прибор, в котором все у нас подготовлено. Мы ставим пробу и нажимаем «Измерение». Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну конечно, воды там не будет.

А если и была бы, то такое молоко сразу в брак. Ведь «Молочный мир» давний игрок на мировом рынке, и берет именно знаменитым качеством белорусской молочки.

Яна Адамонис, лаборант химического анализа ОАО «Молочный мир»:

Основными показателями, которые мы проверяем, являются жир, кислотность, PH, влага, соль.

Президент подчеркивает: то, что Беларусь сохранила предприятия молокоперерабатывающей промышленности – это одно из достижений государства. 15 лет назад с его подачи началась работа по модернизации, сегодня с молока снимаем сливки.

Марина Аникеева, генеральный директор ОАО «Молочный мир»:

За последние пять лет мы приросли в объемах ровно в 2,5 раза. Мы эффективно работаем. Мы работаем не только последние пять лет, а и все предыдущие годы эффективно, рентабельно. Мы увеличили количество экспорта – когда-то это было 15 миллионов долларов, 30 миллионов долларов, а сейчас 143 миллиона долларов. Я думаю, что эти цифры говорят сами за себя.

За 2020 год выручка от продаж на «Молочном мире» увеличилась почти на 90 %, и это несмотря на пандемию. Ставку сделали на сыры и не прогадали.